30.05.2017 , № 60 от 30 мая 2017 г.

Скандалы медицинской реформы

«Прикрываясь созданием госпитальных округов, центральная власть готовится провести «оптимизацию» медицинско-профилактических учреждений. А это сделает медицинскую помощь менее доступной. К такому выводы приходят жители Николаевщины, оценивая проект создания в области четырех госпитальных округов, представленный во второй половине мая.

Денег на «бесплатное лечение» не хватает

КСТАТИ, Николаевский облсовет еще в феврале попросил Кабмин и Верховную Раду повременить с созданием в области госпитальных округов (ГО). Уже тогда депутаты облсовета заявляли, что создание четырех таких подразделений из-за безобразного состояния автодорог явно недостаточно для Николаевщины. Прежде всего, заявляли они, надо получить конкретные ответы по вопросам финансирования медицинских учреждений, а уже потом приступать к их реформированию. Пациенты жалуются сегодня на недостаток в больницах области средств на бесплатное лечение, этот дефицит покрывается из кармана больных, отправляющихся зачастую на стационарную койку со своим постельным бельем. Им приходится оплачивать стоимость медикаментов, шприцев и систем для переливания крови, рассчитываться за выписанные для отделения санитарно-гигиенические принадлежности, за анализы, обследования. Нередко пациентам, находясь в стационаре, приходится самостоятельно заботиться о своем питании.

Мощный удар по охране здоровья сельских жителей был нанесен четыре года назад, когда начали ликвидировать участковые больницы. Тогда обещали, что врачи пунктов скорой помощи уже через двадцать минут после вызова будут в доме заболевшего. Ясно, что этот норматив не выдерживается, так как на некоторых разбитых дорогах водители не рискуют увеличивать скорость выше 20 километров в час. Средств же на медицинские нужды в области не хватает, потому что на здравоохранение Украины в нынешнем году из бюджета выделили 2,7 процента ВВП, что ниже критической точки, необходимой для существования отрасли. Эксперты подчеркивают: чтобы здравоохранение чувствовало себя уверенно и могло развиваться, не него необходимо выделять 7-7,5 процента ВВП.

Варваровский мост против «золотого часа»

ОДНАКО, несмотря на февральское обращение депутатов облсовета в столичные инстанции, в апреле они узнали, что процесс формирования ГО в регионе продолжается, а в мае заместитель начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Юрий Дячук уже представил на президиуме облсовета проект «госпитализации». И хотя этот проект отчаянно поддерживал столичный эксперт по вопросам децентрализации, депутат Верховной Рады Украины VI созыва Юрий Ганущак, представители всех районов области критически восприняли нововведение, согласно которому центры ГО должны быть расположены в Николаеве, Вознесенске, Первомайске и Баштанке.

Пытаясь развеять скептицизм участников собрания, Юрий Ганущак утверждал, что ГО позволят постепенно привести медицину в нормальное состояние, обеспечат и нормальную нагрузку на врачей, и достаточную загрузку имеющегося оборудования, помогут концентрировать средства на приобретение нового оборудования. Эксперт доказывал, что поскольку при доставке пациента в больницу необходимо выдерживать требование «золотого часа», то она должна находиться на расстоянии до 60 километров. А поскольку, мол, процесс формирования округов займет не менее пяти лет, то к тому времени и ситуация с дорогами будет исправлена. Вполне оптимистично звучал и последний довод: если какой-то объединенной территориальной громаде не понравится определенный ей ГО, то она сможет перейти на обслуживание в другой округ.

А тем временем выяснилось, что коллектив Баштанской центральной районной больницы совсем не в восторге от того, что ему предстоит стать основной лечебной базой всего округа – для этого нет ни кадров, ни материально-технической базы. Вызвал недовольство проект и у представителей Березанского, Очаковского и Николаевского районов. Они попросили не присоединять их к ГО, создающемуся на базе Николаева, с которым районы соединены Варваровским мостом через реку Южный Буг. На нем довольно часто случаются «пробки». Трудности будут возникать и при разведении моста. Остались недовольны и жители Снигиревского района, который также намерены присоединить к Николаевскому ГО. Им не хочется лишаться своей районной больницы и трястись по бездорожью в областной центр.

А министерство продолжает прессовать

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Березанской райгосадминистрации Сергей Танасов подчеркнул, что при создании ГО не учли особенности медицинского обеспечении курортных зон Николаевской области. В летний сезон, когда резко возрастает наплыв отдыхающих, действующие здесь медучреждения задыхаются от перегрузки. Депутат облсовета Федор Барна отметил, что Новоодесский район рациональнее включить в ГО с центром в Николаеве, так как областной центр намного ближе к Новой Одессе, чем предлагаемый Вознесенск. Это мнение поддержал главврач Вознесенской ЦРБ Владимир Красеха, отметив, что к ним жители Новоодесского района обращаются крайне редко, отдавая предпочтение лечебным учреждениям Николаева. Глава Еланецкого райсовета Василий Богданцев считает, что с созданием ГО ухудшится ситуация с кадрами в районных медучреждениях, в которых и без того не хватает специалистов. Ведь выпускники-медики, скорее всего, захотят устраиваться именно в центрах ГО.

Однако прессование медицинской реформой, похоже, уже трудно остановить. Вначале, разрабатывая по требованию Министерства здравоохранения карту ГО, местные специалисты посчитали целесообразным иметь их шесть, но в министерстве заявили, что хватит и четырех. И вот уже на заседании президиума Николаевского облсовета было решено принять к сведению предложения о создании в регионе четырех ГО и проработать варианты изменения их границ.

А депутат облсовета Андрей Кротов остается при своем мнении: «Вначале нужно привести в порядок инфраструктуру, а потом начинать медицинскую реформу. Без ремонта дорог и мостов правило «золотого часа» соблюсти невозможно. Пациенты будут умирать, не доезжая до больницы». Врачи же заявляют, что реформаторы почему-то четко не говорят людям, что в условиях, когда выделяемые государством деньги начнут «ходить» за пациентом, их даже после окончания заявленной медицинской реформы все равно не будет хватать на дорогостоящие операции, серьезное лечение. Чтобы покрыть этот недостаток, придется обращаться в благотворительные фонды, а большинству понадобиться выворачивать полностью собственные карманы, если в них, конечно, что-то найдется.



Николаев.