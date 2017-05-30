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30.05.2017 , № 60 от 30 мая 2017 г. Хроника пикирующей экономики Такое впечатление оставляют действия государства в отечественной фарфоровой отрасли. Еще четверть века назад УССР считалась одним из лидеров этой промышленности не только на внутреннем рынке СССР, но и в масштабах Европы. Нынче из существовавших некогда почти трех десятков предприятий выжил фактически один – Дружковский фарфоровый завод. Но и тот на грани закрытия. РАЗВИТИЕ украинской фарфоровой отрасли закончилось в начале 90-х годов после всем известных событий. В страну стала завозиться современная посуда из Германии, Италии и Польши, потом хлынул китайский импорт. Спрос на оригинальную отечественную художественную продукцию сразу упал. «Упали» и заводы.

Лишенные государственной дотации, они закрывались один за другим, их бывшие работники вынуждены были заняться другим промыслом. В частности, на Полесье, где было сосредоточено немало фарфоровых заводов, начали рыть янтарь, залегавший в местных глинах, но раньше выбрасываемый за ненадобностью. Зачахли и расположенные возле фабрик поселки, жившие за счет этих предприятий.

Причиной закрытия фарфоровых заводов стал рост цен на энергоносители, текучесть кадров из-за нестабильности выплаты зарплаты, рост конкуренции из-за нелегального ввоза дешевой импортной продукции, в частности китайской.

Только завод в Дружковке (Донецкая область) смог устоять перед китайским «цунами». С 2011 года в развитие предприятия было инвестировано 16 миллионов евро. В начале 2013 года здесь сумели достроить и ввести в эксплуатацию новый цех по производству ресторанной посуды, где была установлена современная немецкая линия. Но и это не спасло бы фарфоровых дел мастеров, если бы не некоторые принятые правительством меры.

«Начиная с 90-х годов производство фарфора в Украине, несмотря на значительные залежи глины и мощный производственный потенциал, снижается. Кроме того, утрачена кадровая база фарфоровой отрасли. На сегодня технологов для нее готовят только в Миргороде и Днепре. Причем количество таких специалистов – формовщиков, глазировщиков, переводчиков рисунка, живописцев – невелико.

Сейчас доля импорта на рынке составляет более 70 процентов. Введенные в 2014 году спецпошлины (28 процентов. – Авт.) на ввоз фарфора позволили заводу работать. Но ситуация усугубилась, и завод работает на уровне нулевой рентабельности», – рассказал на пресс-конференции в «Укринформе» генеральный директор ООО «Дружковский фарфоровый завод» Роман Локтенко.

Всем известно, что в последние годы происходит с национальной валютой и на рынке энергоносителей. Но и это еще не все. Срок действия постановления о вводе спецпошлин на импорт фарфора заканчивается 24 мая 2017 года. Затем производители ожидают увеличения потока импорта и опасаются низкого качества ввезенной продукции.

«Сертификация импортной продукции отменена с 2013 года, и мы не знаем, что она содержит, так как недобросовестные поставщики могут использовать краску с содержанием тяжелых металлов», – поясняет руководитель центральной лаборатории Дружковского завода Галина Езерская.

А без защитных мер предприятие не сможет конкурировать с импортом. К чему это приведет, можно даже не гадать на кофейной гуще. Предприятие обанкротится, и, следовательно, люди потеряют работу.

«Фарфоровый завод – один из ключевых работодателей Дружковки, где занято около 350 человек. Вместе с их семьями это примерно 1000 человек, не говоря уже об обслуживающих завод смежных предприятиях. Также завод является крупным налогоплательщиком. В 2016 году предприятие заплатило больше 10 миллионов гривен налогов и сборов. Господдержка в 2014 году вдохнула жизнь в этот завод, и если ее не продлить, мы потеряем фарфоровую промышленность», – считает заведующий сектором инвестиций Дружковского горсовета Максим Серба.

По предварительным расчетам объем украинского рынка ресторанного фарфора составляет

2-2,5 миллиона изделий в месяц. А мощность завода до 1,5 миллиона изделий.

«Мы способны обеспечить значительную часть внутреннего спроса и имеем высокий экспортный потенциал. Наше предприятие расположено в зоне проведения АТО. Это в принципе депрессивный регион, огромная безработица и отток высокопрофессиональных кадров. Но даже, несмотря на это, мы развиваемся. За последние полгода запущено в производство около 30 новых изделий, которые реализуются не только на украинском рынке, мы пытаемся конкурировать с европейскими поставщиками. Однако предприятие нуждается в государственной поддержке. Мы обратились в Минэкономики с просьбой защитить национального производителя, соответствующие письма направлены на имя вице-премьер-министра Степана Кубива, заместителя министра экономики Натальи Мыкольской. Реакции пока никакой», – подчеркнул Локтенко.

А какая может быть реакция, если нашим мудрым правителям надо чем-то расплачиваться за иностранные транши и помощь. И способ они знают только один – угробить украинскую промышленность, чтобы в страну зашел иностранный капитал и «разжирел» на дешевой рабочей силе.

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