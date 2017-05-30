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30.05.2017 Советы юриста Многие читатели «РГ» жалуются, что жить в городах стало некомфортно – во многом из-за шума. Письма на эту тему комментирует юрист Юрий ТЕРЕЩЕНКО.

«Несколько лет назад, привлеченные низкой ценой, купили мы с мужем гостинку с окнами, выходящими на проспект. А теперь локти кусаем от досады. Потому что спать в квартире, особенно летом, просто невозможно. По проспекту круглосуточно проносятся автомобили, много беспокойства от мотоциклистов. Носятся они на бешеной скорости, с ревом и воем, ездят в основном по ночам, нарушая режим тишины. Контролирует ли какая-то службы уровень шума на дорогах, или эта проблема пущена на самотек?»

Ирина Самохвалова.

Киев.



–УВАЖАЕМАЯ Ирина! Закон Украины «Про охорону навколишнього природного середовища» и Закон Украины «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» предусматривают целый комплекс мер, которые имеют целью оградить жителей городов и сел от вредного воздействия шума. Медики установили, что повышенные уровни шума неблагоприятно воздействуют на организм человека, вызывая нервные и сердечно-сосудистые заболевания, язву желудка, тугоухость, рак. Санитарными нормами предусмотрены предельно допустимые нормы шума для различных зон в городах и селах. Например, на территориях, которые примыкают к жилым домам, днем допускается шум не более 70 децибел. Ночью, когда люди отдыхают, уровень шума должен быть значительно ниже.

Но, к сожалению, в реальности такие нормы не всегда соблюдаются. Законодательная база в этом вопросе еще несовершенна. Предположим, ночью по трассе, расположенной вдоль жилых домов, с ревом проносится мотоциклист, превышая и допустимую скорость движения, и предельно допустимый уровень шума. Как задержать нарушителя? Дорожная полиция только создается, но даже когда она существовала в виде ГАИ, гаишники были практически беспомощны, когда в роли правонарушителя выступал мотоциклист. Знакомый сотрудник ГАИ мне говорил, что нарушителей-мотоциклистов даже не пытались преследовать, понимая, как это бесполезно. Думаю, надо строго контролировать транспортные средства, которые завозят в Украину, не допуская на нашу территорию автомобили и мотоциклы, создающие повышенный уровень шума. Многое зависит от сотрудников станций техобслуживания, они должны хорошо отрегулировать двигатель транспортного средства. В Европе эту проблему решают, увеличивая число электромобилей, а также развивая велотранспорт. Думаю, таким путем должна идти и наша страна.



«Над нашим домом постоянно пролетают самолеты, они так ревут, что моя кошка боится выходить на балкон, а цветы в доме плохо растут. Убеждена, что шум самолетов плохо влияет и на людей, но станет это понятно слишком поздно, когда у жильцов обнаружится «букет» болезней. Почему аэропорты размещают вблизи жилых домов? Кто контролирует уровень шума, создаваемого самолетами?»

Анна Григорьевна. Киев.

– УВАЖАЕМАЯ Анна Григорьевна! Я с вами полностью согласен, знаю десятка три киевлян, которые возмущены тем, что авиатрассы гражданских самолетов проходят над крышами многоэтажек. В городе и так достаточно шума, зачем к нему добавлять шум авиадвигателей? Видимо, речь идет об аэропорте Жуляны. Когда его строили, самолеты пролетали над малонаселенным частным сектором, но Киев разросся, и, вероятно, давно пора перенести аэропорт подальше от оживленных улиц. Санитарными нормами предусмотрены предельно допустимые нормы для работающих авиадвигателей. В рай­онах

аэропортов действуют контрольные пункты измерения шума, два из них располагаются на расстоянии 450 и 650 метров от взлетной полосы, а третий – на расстоянии 6,5 километра от начала разбега самолета. Но даже при соблюдении санитарных норм в домах, прилегающих к аэропорту, все равно шумно…

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