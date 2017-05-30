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30.05.2017 , № 60 от 30 мая 2017 г. Экология Общественная экологическая инициатива «Спасем Днепр вместе!» ПАО «Запорожсталь» признана лучшей в Украине среди социальных проектов.

ОБЩЕСТВЕННАЯ экологическая инициатива «Спасем Днепр вместе!», которая реализуется ПАО «Запорожсталь» совместно с национальным заповедником «Хортица», Запорожской областной организацией общества рыболовов и охотников и федерацией подводной охоты, дайвинга и рыболовства, стала победителем конкурса BestinCSR делового журнала «Устойчивый бизнес». По итогам голосования читателей журнала и экспертного сообщества экологическая акция комбината признана лучшей общественной инициативой в Украине.

Ежегодно экологическая инициатива «Спасем Днепр вместе!» реализуется при системной поддержке ПАО «Запорожсталь» с 2012 года. Постоянными участниками и партнерами акции являются Запорожский городской совет, промышленные предприятия региона, общеобразовательные и высшие учебные заведения области, общественные организации и благотворительные фонды. В рамках акции каждый год производятся зарыбление реки Днепр, очистка русла и прибрежной территории от бытового мусора, озеленение и благоустройство береговой линии. Особое внимание уделяется экологическому воспитанию: комбинат организовывает экологические квесты на территории острова Хортица, проводит экоуроки для учащихся запорожских детских дошкольных заведений и общеобразовательных школ.

Общественная экологическая инициатива «Спасем Днепр вместе!» получила второе дыхание в 2012 году, когда партнером активной общественности в вопросах оздоровления главной водной артерии Украины стало ПАО «Запорожсталь». С каждым годом число участников и партнеров акции возрастает. Как сообщает пресс-служба комбината, с 2012 года в акции приняли участие более 6300 участников. Высажено более 600 саженцев дуба, собрано более 96 тонн мусора, в реку Днепр выпущено порядка 130 тысяч особей рыбы, установлено 5000 нерестовых площадей для рыб и 30 плавающих гнезд для птиц.

Запорожье.

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