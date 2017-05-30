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Выпуск № 60 от 30 мая 2017 г.
 
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Дроны в… цехе «Запорожстали»
30.05.2017 , № 60 от 30 мая 2017 г.

Кубок Украины по дрон-рейсингу

 

На ПАО «Запорожсталь» состоялся первый в Украине чемпионат по дрон-рейсингу в условиях действующего производства.

В ОТДЕЛЕНИИ жести цеха холодной прокатки № 1 ПАО «Запорожсталь» состоялся первый этап открытого Кубка Украины по дрон-рейсингу Zaporizhstal Dron Racing CUP-2017. Организатором соревнований выступила лига дронов Украины Rotor GP Ukraine, а генеральным партнером мероприятия стал комбинат «Запорожсталь». Впервые в Украине гонки дронов проходили в условиях действующего производства. Специально для этих целей на площадке отделения жести ЦХП № 1 комбината была построена двухуровневая трасса длиной 100 метров, усложненная четырьмя препятствиями и пятью-ше­стью виражами. В гонках приняли участие 15 лучших пилотов Украины по итогам 2016 года, а также пилот команды Team BlackSheep Эдди Ханк (Германия).
«Гонки дронов на действующем производстве – уникальное для Украины мероприятие. Очень символично, что такие динамичные, высокотехнологичные и уникальные соревнования проходят на «Запорожстали» – предприятии, которое проводит модернизацию с применением современных технологий и передовых решений», – отметил генеральный директор ПАО «Запорожсталь» Ростислав Шурма.
По итогам соревнований, первое место занял Василий Хоменко (Харьков), второе – Максим Хоменко (Днепр), третье место – за Александром Наумкиным (Одесса).
Дрон-рейсинг – это гонки скоростных коптеров, пилотируемых с применением технологии FPV (First Person View). С ее помощью пилот наблюдает за полетом аппарата посредством специальных очков, на которые передается изображение с бортовой камеры дрона. Аппарат развивает скорость до 100 километров в час и держится в воздухе до пяти минут. Дрон-рейсинг – довольно молодой, быстро развивающийся в мире спорт. В 2018 году на зимней Олимпиаде в Корее он будет презентован как потенциальный олимпийский вид спорта.

Запорожье.

 

Автор: Григорий ПЕТРАКОВ.
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