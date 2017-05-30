30.05.2017

Письма сообщают

«Кто бы мог подумать, что таким безобразием будут заниматься люди, облеченные высшей властью? – восклицает наш подписчик, ветеран труда Варфоломей Денисович Тихоненко из Запорожья. – Но виноваты в этом мы сами, ибо позволяем себя обкрадывать. Так будет продолжаться, пока не стряхнем с себя пыль страха и унижения и решительно не скажем: «Хватит!». Эта мысль звучит в сегодняшней почте.

Под чужую дуду

«ЗА ЧЕТВЕРТЬ века, – продолжает Варфоломей Денисович, – либералы-националисты при доминирующем руководстве президентской ветви власти довели Украину до полного разорения и деградации народа, управленческой и руководящей элиты. Страна оказалась в таком состоянии, что уже не могут подобрать порядочного, некоррумпированного министра или работника высокого ранга.

Таких в Украине уже нет. Поэтому многие наши правители, скажем так, подобраны в чужих государствах. Эти вояжеры приходят к нам на высокие государственные должности, занимают ответственные посты. Мало того, что нам достается от своей дуды, так нас еще заставляют плясать под чужую. Залетные «казачки» полностью завалили порученную им работу. О каждом из них народ уже сочиняет досадные анекдоты.

Сравнивая специфику характеров грузин и украинцев, поэт-академик Борис Олийнык писал: «Когда в советское время из Грузии в Москву шла на утверждение диссертация, за ней следовал вагон с коньяком, когда из Украины – следом вагон доносов». Вот в этом и кроется разница между менталитетами разных народов, и переносить успехи чужеземцев в наши реалии глупо и преступно.

Скоропостижно проведенная так называемая реформа в правоохранительных органах под руководством грузин образовала из коррупционной, полукриминальной милиции такую же коррупционную, полукриминальную полицию. Смена вывесок ничего не изменила. В патрульно-постовую службу полиции набрали людей, совершенно непригодных для борьбы с правонарушителями на дорогах. Часто можно наблюдать жалкую картину, когда пьяного водителя за рулем, эдакого амбала или мажора, безуспешно пытается урезонить хрупкая девушка или субтильный юноша-полицейский, совершенно не способные воздействовать на этого нахального подонка. Я неоднократно бывал за границей и видел: на посту стоит полицейский, полностью экипированный, рослый, внушительной внешности. Видя его, пешеходы и водители не рискуют нарушать правила дорожного движения, уважая силу и закон в данной ситуации. Так должно быть!

Не секрет, что в патрульно-постовую службу ринулись юнцы, соблазнившись высокими зарплатами и не дающие себе отчета о тяжелой, трудной и опасной работе. В результате имеем безвозвратные потери сотрудников, зафиксировано большое количество ДТП по вине работников полиции.

За неполный год работы патрульно-постовой полиции имеем почти 1000 разбитых дорогих служебных, и не только, автомашин. В итоге этой «мыльной реформы» в стране увеличилось количество разбоев, грабежей, квартирных краж.

Досадно, что такие же «успехи» свалились на здравоохранение, транспорт, экономику и другие отрасли, отданные на распятие иноземным прохиндеям. Поневоле напрашивается вывод: власть своими действиями средь бела дня обкрадывает народ. И логичен вопрос: зачем нам такая власть?»

Земельні рейдери

ТАК назвала свое письмо ветеран труда Александра Андреевна Брижата из села Вертиевка Нежинского района Черниговской области.

«Пишете про те, що в кожного болить. До вподоби мені те, що ви друкуєте листи читачів, які виплескують скарги на своїх гнобителів. Буду щиро вдячна, якщо знайдете місце і моїй проблемі, властивій нашому жорстокому сьогоденню.

6 грудня 2004 року я отримала право власності на земельну частку (пай) за заповітом від 3.12.2004 року за № 1-2317. Через певний час мені на підставі розпорядження голови Ніжинської РДА від 21.11.

2005 року за № 392 видали «Державний акт на право власності на земельну ділянку», серія ЯБ № 631827. В ньому записано, що я є власником земельної ділянки площею 3,6936 га, призначеної для ведення товарного сільськогосподарського виробництва і розташованої в адмінмежах Вертіївської сільської ради. Державний акт 22 листопада 2007 року підписали перший заступник голови Ніжинської держадміністрації М.Ф. Полєшко і начальник управління земельних ресурсів у Ніжинському районі Т.В. Арвані.

Один примірник цього документа, зрозуміло, у мене, а другий зберігається в управлінні земельних ресурсів у Ніжин­ському районі. Крім того, третій примірник акту зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 1920.

Користуючись своїм правом власника, я 27 листопада 2007 року свій земельний пай здала в оренду Приватному підприємству «Ніжинські аграрні інвестиції» в особі директора А.С. Безпалого. Згодом 3 червня 2015 року був укладений додатковий договір на оренду землі. Всі операції, як бачите, здійснювались згідно з чинним законодавством. І я не могла навіть подумати, що може трапитися щось протиправне.

Але воно трапилося. Наприкінці 2016 року мені повідомили, що мою земельну ділянку передали іншій людині – Корж Олені Миколаївні. Я, звичайно, не маю особистих претензій до цієї громадянки, адже вона мимоволі стала моєю суперницею у зв’язку з земельною ділянкою. А, може, комусь треба було зіткнути людей, щоб, як кажуть, у мутній воді самому порибалити.

Пішла зі скаргою до начальника управління земельних ресурсів Т.В. Архаві. «Особисто я такого рішення не приймав, – сказав він і порадив: – Звертайтесь до суду. Хоча суди зараз, як болото, застрянеш – не вилізеш». Нічого собі – порада державної людини. Він не пояснив, на якій підставі з його установи не відповідають на запити адвоката щодо моєї земельної ділянки. Чому не показують технічної документації, з допомогою якої вчинено оту оборудку?

На дворі весна в розпалі, треба саджати картоплю та інші культури. А землю вкрали рейдери. Буду щиро вдячна, шановна редакціє, за ваше сприяння у розв’язанні моєї проблеми. Висилаю вам копії сертифікату на право власності на земельну частку (пай), Державного акту на право власності на земельну ділянку, додаткового договору оренди землі та низку документів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Прошу підключити найвищі державні та правозахисні органи…»

Сприяємо, шановна Олександро Андріївно, тим, що друкуємо вашого листа. Цю публікацію адресуємо Мінагропрому та Генеральній прокуратурі України.

«Иждивенцы за наш счет»

«НЕДАВНО мы узнали, какие бешеные деньги получают наши и привезенные из-за границы высокопоставленные чиновники, и возмутились, – пишет многолетний подписчик «РГ», ветеран войны и труда Григорий Алексеевич Бабий из города Березань Киевской области. – Бездарная власть разбрасывается народными деньгами направо и налево. Какого-то польского неудавшегося музыканта ставит во главе «Укрзалізниці», которую он загоняет в гроб, отваливает ему полтора миллиона долларов в год, а он еще и недоволен – мало.

В народе поговаривают, что большей частью зарплаты он в виде откатов делится со своими украинскими попечителями. Вот чем продиктована его жадность к нашим деньгам. Под стать ему и отечественные министры: меньше 50 тысяч гривен в месяц никто не получает. Тем не менее, оказывается, им тоже надо больше.

Зато нашему брату-пенсионеру суют такой мизер, что не знаешь, как и распорядиться им. Наша с супругой совокупная пенсия составляет 3756 гривен. Их съедают грабительские тарифы на услуги ЖКХ, да еще урезают их на военные нужды. А вы спросили нас, хотим ли мы такой войны?»

Этим вопросом Григорий Алексеевич закончил свое письмо.



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.