30.05.2017 , № 60 от 30 мая 2017 г.

Професія – Вітчизну захищати

Любов до Батьківщини, вірність своєму народу, а також мужність, сміливість і самовідданість сприяли нашим воїнам перемагати ворога в запеклих боях, виганяти фашистських загарбників з рідної землі.

На вістрі атаки

СПЕКОТНЕ червневе повітря було наповнене гуркотом танків, самоходок, автомашин. Бійці 129-ї гвардійської стрілецької дивізії, ліквідувавши вороже угруповання під Вітебськом, продовжували наступ. На вістрі атаки йшов 438-й полк. Його бійці не давали ворогу змоги закріпитися на проміжних рубежах. І майже в кожному бою відзначався навідник «максима», гвардії єфрейтор Іван Корнієнко.

Бувалий солдат, витривалий, кмітливий, винахідливий, він разом із командиром обслуги завжди вибирає зручну вогневу позицію. Недарма командир роти зазвичай ставить його «максима» на головному напрямку. От і зараз він у передовому загоні полку, який форсуватиме Березину.

– Норд-ост! Що треба? Тільки під вітрилами ходити, – басить командир сусідньої кулеметної обслуги, лейтенант Петро Кашенко, який водночас виконував обов’язки командира «безлюдної» роти.

Третій місяць, як морська бригада, де він служив, ввій­шла в 129-ту стрілецьку дивізію, а Кашенко досі навіть форму повністю поміняти не встиг, носив тільника. Так сталося, що після попереднього бою обидві обслуги були знекровлені, поповнити їх живою силою командування не встигло, тому єфрейтор і лейтенант тягнули кожен свого станкового «максима». Піднощиком для обох був рядовий Абдул Худайбергенов.

Готуючись до сьогоднішнього бою, вони ще звечора перевірили механізми кулемета, протерли мастилом. Говорили про мирне минуле, згадували рідних та близьких. Відверті, щирі розмови розкривали душі бійців, зближували їх, додавали сил і витривалості в бойових операціях, зміцнювали впевненість у перемозі.

Що на душі лежить

– ЯКА красуня мене проводжала, – примруживши очі, згадував Іван. – Руса коса до пояса, в косі стрічка голуба. Як у пісні. Кращої шахтарочки на весь Донбас не знайдеш. А голосиста! З художньою самодіяльністю нашого Слов’яносербського району виступала на обласних і республіканських олімпіадах.

– Ти також співав? – цікавиться лейтенант Кашенко.

– Було трохи, – гордо каже Корнієнко.

– Чому трохи? Голосу не вистачало? – долучається до розмови Худайбергенов.

– О, Абдул, Абдул, та мій голос, коли я, бувало, затягував, усе шахтарське селище Лотикове чуло. Ми з моєю Настусею навіть дует Одарки й Карася виконували на концертах. А яка по тобі сохне?

– Мій дівчина моя любить і також чекає. Хош, показать карточка? Ось, глянь, – він дістає з нагрудної кишені гімнастерки трохи прим’яте фото.

На бійців дивилася круглощока смаглявка з розсипом довгих тонко сплетених косичок на плечах.

Лейтенант і собі похвалився:

– Коли фашисти напали на країну, нашому з Олесею синочку Владику був рівно рік. Вони чекають мене в селі Вишневому поблизу Києва. Фашисти багато що зруйнували там, але після війни ми все відбудуємо, – впевнено сказав він.

– Чому ти кажеш: «ми все відбудуємо»? – змінив тональність Корнієнко. – Хай відбудовують ті, хто зруйнував. Он полонили армію Паулюса, то всю на відбудову.

– Думаю, так і буде, – погодився лейтенант.

Під вогняною зливою

УДОСВІТА загін спустив човни на воду. Дві третини ріки були позаду. Та ворог почув сплеск весел і відкрив вогонь. Човна, в якому перебували Корнієнко й Кашенко, пробило в кількох місцях, і він, не допливши півсотні метрів до берега, почав тонути. Друзі, підхопивши кулемети, по груди у воді поспішили до берега. Широкоплечий Худайбергенов ніс на плечах ящики з патронами і снарядами.

– Зайняти оборону! – скомандував командир роти.

Невдовзі гітлерівці пішли в контратаку. Їх було разів у чотири більше, ніж наших бійців.

– Підпускаємо ближче і б’ємо прямим наведенням! – скомандував ротний.

Коли ворог наблизився, Корнієнко натиснув на гашетку і короткою чергою поклав кількох солдатів противника.

– Абдул, давай іще! – гукав він піднощику снарядів.

Раптом вогняний смерч промчав над кулеметною обслугою, і Корнієнку здалося, що крізь каску пропалило волосся. Якась невидима сила повалила його на землю. Тяжко контузило лейтенанта.

Корнієнко скоріше відчув, ніж почув, що поруч опинився командир роти:

– Живий! Тоді до кулемета!

Він швидко перев’язав Іванові голову, з якої юшила кров, і той знову прикипів до кулемета. Гуділо в голові, тріщало довкіл, ядучим гаром забивало подих. Та навідник на це не зважав. «Максим» у його руках діяв справно.

Від одночасних ударів наших кулеметів і автоматів ряди гітлерівців поріділи, і ворог заліг.

Але вже за кілька хвилин фашисти знову поповзли вперед. Радянські воїни зустріли їх кулеметним вогнем, гранатами.

«Нас не візьмеш!»

ГЛЯНУВШИ праворуч, Іван Мусійович побачив, як Петро Кашенко увіткнувся в землю, на його обличчі виступив піт. Але кріпився ротний, після перев’язки зібрав усі сили, попросив дати йому автомат.

Незабаром поруч із ним вибухнула міна. Автомат Кашенка замовк. А бій тривав. Найзапеклішим він був у центрі – на ділянці третьої роти. Гітлерівці підійшли впритул.. Ротний кинув гранату. Його контузило. Хитаючись, ледве підвівся, щоб зустріти ворога. «Нас не візьмеш!» – крикнув він. Двоє гітлерівців побігли прямо на нього.

– Лягай, лейтенанте! – гукнув Корнієнко. Оглушений боєм командир роти не почув голосу Івана Мусійовича, знов одну за одною метнув дві гранати й упав. Тієї ж миті застрочив кулемет Корнієнка…

Полк продовжував рухатися вперед. Надвечір Корнієнко побачив гітлерівську вантажівку й обстріляв. Машина спалахнула, і за якусь мить потужний вибух розніс її на шматки. Боєприпаси гітлерівців так і не дійшли до місця призначення.

Несподівано з-за невеликого пагорба виповзли два фашист­ських танки з десантом. Десантники зіскочили на землю й кинулись уперед. Багатьох єфрейтор знищив. Зв’язкою гранат підпалив танк.

Тим часом ріку форсував увесь полк. Захоплений і утриманий передовим загоном плацдарм дав змогу нашим бійцям розвивати стрімкий наступ.

…Ворожа куля обірвала життя Івана Мусійовича Корнієнка під час визволення Польщі 18 січня 1945 року. А через два місяці відважному українському воїну присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Йому було 25 років.



За матеріалами архівних документів публікацію підготували Михайло БАЛИЯНСЬКИЙ та Анатолій КАЗИМІРЧУК, кандидат історичних наук.