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30.05.2017 , № 60 от 30 мая 2017 г. Городская среда Совсем недавно Украина жила открытием «Евровидения-2017». В центре Киева и на месте проведения песенного фестиваля возле станции метро «Левобережная» круглосуточно кипела работа – меняли плитку, асфальт, приводили в порядок газоны и фонари. И, конечно же, главным атрибутом европейского мероприятия должны были стать туалеты. САМ мэр Киева Виталий Кличко лично принимал участие в открытии таких долгожданных в городской среде автоматических «нужников». Собравшимся журналистам он охотно показывал, как пользоваться этими «приспособлениями», правда, с помощью девушки-консультанта. Новинка, по словам Кличко, будет действовать без контролера, который обычно берет деньги за пользование, а разовое посещение обойдется всего лишь в одну гривну.

Не знаем, сколько туалетов появилось в Киеве к «Евровидению-2017», приведем только одну цифру: на демонтаж старого и строительство нового туалета в парке «Отрадный» администрация Соломенского района столицы потратила 1 миллион 400 тысяч гривен.

Но туалеты – дело святое! Не будем считать потраченные деньги, тем более, что их все равно не вернешь. Для нас главное – чтобы в городе было комфортно, а в случае надобности не было трудностей с поиском отхожего места.

А вот возле станции метро «Левобережная» городские власти, похоже, создали проблемы жителям и гостям столицы. На период «Евровидения-2017» там очистили от предпринимателей площадь и установили просторный туалет, только простоял он недолго. Через два дня после закрытия европейского песенного конкурса, словно в детективной истории, исчез этот новый «сортир». Сотрудники метро разводят руками и ничего вразумительного сказать не могут. Остается только гадать, кто и зачем убрал общественный объект.

На ум приходят только две версии: либо под туалетной пиар-акцией кто-то подготовил для себя бойкое торговое место возле метро, либо городские власти задумали продать автоматический «нужник» Португалии, где пройдет очередной конкурс «Евровидения».

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