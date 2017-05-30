Главная / НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ / Высокую музыку подарила «Зеркальная струя»

30.05.2017 Культура Целую неделю жители Харькова и гости города могли бесплатно слушать классическую музыку в исполнении известных артистов Австрии, Германии и США. Такую возможность им предоставил проходивший в областном центре Слобожанщины международный фестиваль «Зеркальная струя». ДЕВИЗОМ мероприятия, организованного Харьковским национальным академическим театром оперы и балета, был лозунг «Мировые звезды в родном городе». Он отображал состав артистов, участвовавших в фестивале. Это победители престижных международных музыкальных конкурсов. Они учились азам исполнительского искусства в харьковских музыкальных учебных заведениях. Став именитыми пианистами, скрипачами, виолончелистами, сохранили любовь к Слобожанщине, открывшей им путь в лучшие концертные залы и театры мира. Свои выступления в городе юности известные зарубежные музыканты окрестили «Зеркальной струей» в честь памятника архитектуры, являющегося символом Харькова.

Программа фестиваля предусматривала на только концерты, но и встречи гостей Слобожанщины с любителями музыки, мастер-классы, круглые столы и дискуссии. Закрылся фестиваль гала-концертом в сопровождении симфонического оркестра Харьковского национального академического театра оперы и балета.

Арт-директор фестиваля, пианист Станислав Христенко, живущий ныне в США, пообещал харьковчанам в следующем году продолжить проект «Зеркальной струи», сделав ее программу более обширной.

Международный фестиваль «Зеркальная струя» стал вторым в Харькове масштабным проектом привлечения зарубежных исполнителей классической музыки на слобожанские подмостки. Уже четверть века университет искусств проводит международный фестиваль «Харьковские ассамблеи». Его инициатором и бессменным художественным руководителем является народная артистка Украины, ректор этого вуза Татьяна Веркина.

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