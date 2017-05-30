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30.05.2017 Футбол В отличие от Германии и Англии, в Испании чемпион определился лишь в финальном туре. Впервые за последние пять лет на вершину поднялся мадридский «Реал».

ОТКРОВЕННО заждались чемпионства поклонники «Реала», ведь в последний раз Кубок Ла-Лиги поднимал над головой еще легендарный Касильяс в 2012 году. Тренером, сумевшим вернуть титул в Мадрид, стал Зинедин Зидан. «Реал» лидировал по ходу большей части чемпионата. Если быть точным, то забрались на первую строчку «галактикос» в 9-м туре и до самого финиша никто не смог их оттуда сместить. Традиционно в феноменальной форме находился звездный лидер «сливочных» Роналду (25 голов и 6 результативных передач). 15 раз поражал ворота соперников Мората. Не столь результативен, как в предыдущие годы, был Бензема: лишь 11 голов. Если сравнивать с индивидуальными показателями лидеров главного конкурента «Барселоны», то преимущество не на стороне мадридцев. Но они были сильнее как команда и стабильнее. Аура неповторимого Зидана передавалась игрокам по ходу всего сезона, поэтому они вполне заслуженно празднуют 33-е по счету чемпионство.

Относительно ровно прошла турнирную дистанцию «Барселона». Борьба за «золото» проиграна в матчах с середняками, где «сине-гранатовые» априори были фаворитами и не имели права терять очки. После досадного поражения от «Сельты» и ничьих против «Малаги» и «Сосьедада» каталонцы обязаны были побеждать в личной встрече «Реал», но сего не произошло. После этого неудачного отрезка столичный клуб оторвался от оппонента на 8 очков. И ни победные серии длиною в 8 матчей, ни суперрезультативность атакующего «трио» Месси – Суарес – Неймар (80 голов) не позволили догнать главного конкурента. Луис Энрике еще в марте объявил, что покидает команду, за три года под его руководством выигравшую 9 трофеев. Вице-президент клуба Хорди Местре заявил, что руководство уже определилось, кто заменит Энрике на должности главного тренера. Слухи наиболее тесно связывают с «сине-гранатовыми» тренера «Атлетико» Вальверде. Но не будем гадать – подождем официального представления, которое должно состоятся в начале июня.

Все привыкли, что в последние годы «Атлетико» вклинивается в борьбу двух грандов. Но сейчас «матрасники» на 12 очков отстали от второй команды. На старте чемпионата, после ударного выступления на Евро-2016, спад в игре переживал лидер коллектива Гризманн, набрав былые кондиции лишь ближе к середине соревнований. В придачу ко всему француз сообщил о готовности сменить прописку ближайшим летом. Если Антуан покинет «Атлетико», это станет болезненной потерей, ведь найти равноценную замену будет сложно. Есть и хорошие новости: главный тренер «Атлетико» Симеоне решил остаться у руля, о чем завил на пресс-конференции, посвященной окончанию сезона.

Однозначно может быть доволен собой наставник «Севильи» Сампаоли, ведь так высоко в турнирной таблице севильцы не поднимались с 2010 года. Успехи аргентинского наставника не остались незамеченными: ему впервые выпала честь возглавить главную команду своей страны. Правда, на «Севилье» это вряд ли позитивно отразится, так как под руководством Сампаоли «красно-белые» совершили не только количественный, но и качественный прогресc. Помимо этого, тренер сумел буквально воскресить Насри, вернуть ему ключевую роль на поле, но права на француза принадлежат «Манчестер Сити», а выкуп его контракта обойдется недешево. Плюс ко всему, еще и многолетний спортивный директор Мончи, привозивший в «Севилью» таких исполнителей, как Алвес, Рамос, Ракитич, Бакка и многих других, покидает клуб. Исходя из этого, лето для руководства «нервионцев» обещает быть непростым.

По праву заслужили выступление в Лиге Европы в следующем сезоне «Вильярреал» и «Реал Сосьедад». Настоящими лидерами в составе «желтой субмарины» стали итальянский полузащитник Сориано (10 голов и 7 результативных передач), оттянутый форвард Сансоне (8+4) и конголезский центральный нападающий Бакамбу (10 мячей).

Продолжает успешную работу с «Сосьедадом» экс-полузащитник «Барселоны» Эусебио, для которого «бело-голубые» стали первым профессиональным клубом в тренерской карьере. Пока получается неплохо. По-настоящему раскрылся в этом сезоне бразильский форвард Жозе (12+5). Нельзя не отметить 25-летнего вратаря Рульи, отыгравшего абсолютно во всех играх с первой до последней минуты, в 14 из которых он сумел сохранить свои ворота на замке.

Даже несмотря на поражение в последнем туре от «Атлетико», еще одним представителем от Испании в Лиге Европы будет «Атлетик» из Бильбао.

Второй год кряду «в крутом пике» перебывает некогда грозная «Валенсия». Постоянные изменения на тренерском мостике и в структуре клуба не приносят «летучим мышам» ничего, кроме негативных результатов, отсутствия малейшего рисунка игры и ярости многочисленной болельщицкой торсиды.

Плохи дела у «Спортинга», «Осасуны» и «Гранады» Кравца. Эта троица главных неудачников сезона покидает элитный дивизион. Что касается Артема, то после раскачки в стартовых турах форвард сборной Украины завоевал место в стартовом составе и забил 5 мячей. Дальнейшему развитию помешала травма, в связи с чем он не появлялся на поле с 15 апреля. Боссы андалусцев уже заявили, что не рассчитывают в будущем на украинца и тот возвращается в «Динамо».

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