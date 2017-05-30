Автор: Андрей СОКОЛОВ.
Премьер-лига
31-й тур чемпионата Украины закрыл все вопросы. Кроме одного – «Александрия» или «Черноморец» будут представлять Украину в Лиге Европы в новом сезоне.
ВООБЩЕ-ТО вопрос скорее риторический. Слабо верится, что «моряки» напоследок обыграют «Динамо». Хотя в последних турах киевляне играют столь нестабильно, что от них можно ожидать чего угодно. Это они продемонстрировали в Харькове в матче с извечным соперником – «Шахтером».
Дончане, которые уже к Кубку получили и золотые медали, после двух поражений киевлян, очевидно, отнеслись к этому поединку не так серьезно, как обычно. Хотя, может, это киевляне более серьезно настроились на игру. Они решили обойтись без экспериментов и начали игру основным составом. А вот «горняки» снова дали возможность сыграть своим «скамеечникам».
Именно несогласованность действий Коваленко с Танковским, затеявшим перепасовку возле своей штрафной, позволило киевлянам открыть счет. Гармаш перехватил мяч, сыграл с Ярмоленко и забил гол. Но не прошло и трех минут как уже неуверенные действия динамовской обороны позволили Патрику сравнять счет.
«Мы хорошо начали матч, в первые 15-20 минут контролировали мяч, создавали моменты, но футбол, особенно против равных команд, подразумевает психологическую уверенность. Несколько раз потеряли мяч, и уже все получалось на так хорошо. «Шахтер» сумел воспользоваться этим и быстро сравнял счет. В перерыве ребята между собой поговорили, проанализировали ошибки и вышли на второй тайм совсем с другим настроем», – сказал после игры главный тренер киевлян Сергей Ребров.
Другой не другой, но во втором тайме игра пошла несколько веселее. На 52-й минуте Ярмоленко с одиннадцатиметровой отметки увеличил счет, но очень скоро Дентиньо восстановил равновесие.
Тут «Шахтер» решил проявить чемпионский характер. На поле появился Марлос, но не успел наладить контакт с партнерами в центре поле. Этим воспользовались гости, и Ярмоленко с подачи Морозюка оформил «дубль» и возглавил список бомбардиров. Теперь на его счету 14 мячей, и он на один мяч опережает Феррейру.
Последние 20 минут прошли под диктовку «Шахтера», когда на поле вышли Тайсон и Бернард. И они могли уйти от поражения, но это им не позволил сделать Коваль, парировавший удары Феррейры и Танковского. Первое поражение дончан от «Динамо» в нынешнем сезоне.
Если призеры чемпионата были известны давно, то второй неудачник Премьер-лиги определился в этом туре. Увы, им стал еще недавно блиставший в евротурнирах «Днепр», брошенный своим хозяином. Теперь дальнейшая судьба клуба покрыта мраком.
Результаты матчей 31-го тура:
«Черноморец» – «Заря» 0:1
«Олимпик» – «Александрия» 0:0
«Шахтер» – «Динамо» 2:3
«Ворскла» – «Днепр» 1:0
«Волынь» – «Карпаты» 0:1
«Звезда» – «Сталь» 0:1
Расписание матчей 32-го тура:
31 мая
«Сталь» – «Ворскла» 17.00
«Днепр» – «Волынь» 17.00
«Карпаты» – «Звезда» 17.00
«Динамо» – «Черноморец» 19.00
«Заря» – «Олимпик» 19.00
«Александрия» – «Шахтер» 19.00