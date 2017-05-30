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30.05.2017 Премьер-лига 31-й тур чемпионата Украины закрыл все вопросы. Кроме одного – «Александрия» или «Черноморец» будут представлять Украину в Лиге Европы в новом сезоне.

ВООБЩЕ-ТО вопрос скорее риторический. Слабо верится, что «моряки» напоследок обыграют «Динамо». Хотя в последних турах киевляне играют столь нестабильно, что от них можно ожидать чего угодно. Это они продемонстрировали в Харькове в матче с извечным соперником – «Шахтером».

Дончане, которые уже к Кубку получили и золотые медали, после двух поражений киевлян, очевидно, отнеслись к этому поединку не так серьезно, как обычно. Хотя, может, это киевляне более серьезно настроились на игру. Они решили обойтись без экспериментов и начали игру основным составом. А вот «горняки» снова дали возможность сыграть своим «скамеечникам».

Именно несогласованность действий Коваленко с Танковским, затеявшим перепасовку возле своей штрафной, позволило киевлянам открыть счет. Гармаш перехватил мяч, сыграл с Ярмоленко и забил гол. Но не прошло и трех минут как уже неуверенные действия динамовской обороны позволили Патрику сравнять счет.

«Мы хорошо начали матч, в первые 15-20 минут контролировали мяч, создавали моменты, но футбол, особенно против равных команд, подразумевает психологическую уверенность. Несколько раз потеряли мяч, и уже все получалось на так хорошо. «Шахтер» сумел воспользоваться этим и быстро сравнял счет. В перерыве ребята между собой поговорили, проанализировали ошибки и вышли на второй тайм совсем с другим настроем», – сказал после игры главный тренер киевлян Сергей Ребров.

Другой не другой, но во втором тайме игра пошла несколько веселее. На 52-й минуте Ярмоленко с одиннадцатиметровой отметки увеличил счет, но очень скоро Дентиньо восстановил равновесие.

Тут «Шахтер» решил проявить чемпионский характер. На поле появился Марлос, но не успел наладить контакт с партнерами в центре поле. Этим воспользовались гости, и Ярмоленко с подачи Морозюка оформил «дубль» и возглавил список бомбардиров. Теперь на его счету 14 мячей, и он на один мяч опережает Феррейру.

Последние 20 минут прошли под диктовку «Шахтера», когда на поле вышли Тайсон и Бернард. И они могли уйти от поражения, но это им не позволил сделать Коваль, парировавший удары Феррейры и Танковского. Первое поражение дончан от «Динамо» в нынешнем сезоне.

Если призеры чемпионата были известны давно, то второй неудачник Премьер-лиги определился в этом туре. Увы, им стал еще недавно блиставший в евротурнирах «Днепр», брошенный своим хозя­ином. Теперь дальнейшая судьба клуба покрыта мраком.



Результаты матчей 31-го тура:

«Черноморец» – «Заря» 0:1

«Олимпик» – «Александрия» 0:0

«Шахтер» – «Динамо» 2:3

«Ворскла» – «Днепр» 1:0

«Волынь» – «Карпаты» 0:1

«Звезда» – «Сталь» 0:1



Расписание матчей 32-го тура:

31 мая

«Сталь» – «Ворскла» 17.00

«Днепр» – «Волынь» 17.00

«Карпаты» – «Звезда» 17.00

«Динамо» – «Черноморец» 19.00

«Заря» – «Олимпик» 19.00

«Александрия» – «Шахтер» 19.00

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