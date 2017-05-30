30.05.2017

История кино

В Южной Пальмире отметили 110-летие Одесской киностудии художественных фильмов.

«В поисках капитана Гранта»

К ЭТОМУ событию приурочили открытие нового музея кино Одесской киностудии. Отдельные залы его посвящены знаменитым картинам «Д’Артаньян и три мушкетера», «Узник замка Иф», «В поисках капитана Гранта». В экспозициях представлены костюмы, различные предметы и уникальные вещи съемочного реквизита. На открытии музея актеры разыгрывали сцены из всем полюбившихся фильмов. Была открыта для посещения гримерная знаменитой актрисы немого кино Веры Холодной. «Коллектив Одесской киностудии, – отмечал ее директор Андрей Осипов, – тщательно бережет свою давнюю и интересную историю. В дальнейшем планируем открывать новые залы и расширять экспозиции музея».

А начало «Голливуду на берегу Черного моря» положил известный одесский фотограф Мирон Гроссман, освоив в Париже операторское мастерство и начав в 1907 году снимать здесь отечественные документальные короткометражки, иллюстрирующие жизнь Причерноморья и других регионов страны. В качестве базы и павильона для студии Мирон Осипович использовал дачу своего брата, где построил стеклянный съемочный павильон. Находилась она на месте нынешних зданий Одесской киностудии на Французском бульваре.

В 1912 году Гроссман снял первую игровую ленту с детективным сюжетом «Одесские катакомбы». Он был режиссером, сценаристом и оператором фильма, больше чем на неделю вытеснившего с экранов местных кинотеатров привозную продукцию. Всем хотелось посмотреть полнометражный фильм, действие которого разворачивается в родном городе.

Я прошу мэтра украинского кинематографа, режиссера, народного артиста Украины, главу Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины Ярослава Лупия назвать важные моменты из творческого наследия студии. «Шедеврами стали, – подчеркивает Ярослав Васильевич, – снятые в Одессе «Арсенал», «Ночной извозчик», «Беня Крик», «Танкер Дербент», «Весна на Заречной улице», «Короткие встречи», «Опасные гастроли», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Место встречи изменить нельзя», «Приключения Электроника» и еще многие-многие другие»…

Жаль, что Тимченко не оформил патент

МОЙ собеседник называет имена творцов этого замечательного наследия: Александр Довженко, Юрий Яновский, Исаак Бабель, Владимир Маяковский, Даниил Демуцкий, Амвросий Бучма, Юрий Шумский, Марлен Хуциев, Яков Кулиш, Эммануил Сегал, Петр Тодоровский, Андрей Тарковский, Кира Муратова, Олег Даль, Владимир Высоцкий, Лариса Удовиченко, Василий Шукшин…

И, конечно, во время открытия музея кинематографисты сожалели, что механик Новороссийского университета Иосиф Тимченко, награжденный пятью золотыми и тремя серебряными медалями престижных международных промышленных выставок, не запатентовал придуманное им раньше братьев Люмьер устройство, помогающее снимать фильмы. Оказывается, еще с 7 ноября по 20 декабря 1893 года многие одесситы заходили в располагавшийся на улице Дерибасовской, 31 отель «Франция», чтобы посмотреть действующую там диковинную выставку «живых фотографий». Изображения приводились в движение с помощью электрической машины – «электротахиоскопа».

Сегодня такие «движущиеся фотографии» называют анимацией, или мульт­фильмом. «Вклад Тимченко в изобретение кинематографа состоял в том, что он изобрел «улитку» – механизм, позволявший прерывисто менять кадры в оптическом приборе стробоскопе», – говорит оператор Вадим Костроменко. – Этот же механизм использовался в кинетоскопе, спроектированном Тимченко совместно с изобретателем Михаилом Фрейденбергом. Кинетоскоп, использовавший для съемки дисковую фотопластинку, был впервые продемонстрирован в январе 1894 года на ІХ съезде русских естествоиспытателей и врачей. Показанные фильмы – «Скачущий всадник» и «Копьеметатель» – были сняты на одесском ипподроме. Однако съезд не придал особого значения диковинке одесского изобретателя».

Вот так одесситы и отдали пальму первенства французам. Начавшее завоевывать мир французское кино родилось 8 декабря 1895 года в парижском «Гран Кафе» на Бульваре Капуцинов.



Одесса.