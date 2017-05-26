26.05.2017

Уродовластие «по-новому»

Во Львове разгорается скандал, связанный с задержанием по подозрению в сутенерстве директора государственного предприятия «Львовский завод ЛОРТА» Олега Погребняка. По информации местных правоохранителей, ему вменяется организация деятельности в областном центре ночного стриптиз-клуба «Какаду», который на самом деле был элитным борделем.

Не самая подходящая кандидатура

О ТОМ, что Львовский оборонный завод радиотехнической аппаратуры получил нового директора, местные СМИ с радостью писали в марте прошлого года. Акцент в публикациях делался на то, что с этим назначением объемы производства на «ЛОРТА» будут увеличиваться, а показатели продукции улучшаться; что предприятию будут гарантированы всяческое содействие и поддержка со стороны Львовской ОГА, ведь от работы этого завода зависят безопасность и обороноспособность нашей страны.

При этом никто из пишущей братии почему-то не обратил внимания на тот факт, что должность директора «секретного» завода в столь непростое для страны время досталась явно не самой подходящей кандидатуре. Хотя это отчетливо явствовало из биографии 46-летнего Олега Погребняка, который 15 лет проработал в собственном бизнесе, а затем (перед назначением руководителем ГП «Львовский завод ЛОРТА») лишь один год возглавлял в Киеве ГП «Научно-технический комплекс «Импульс», входящее в состав «Укроборонпрома».

Деятельность Олега Погребняка на посту ГП «Научно-технический комплекс «Импульс» – тема для отдельной публикации. Замечу только, что данную должность он покинул после того, как киевские правоохранители открыли уголовное производство по факту растраты служебными лицами ГП «Научно-технический комплекс «Импульс» государственных денежных средств в особо крупных размерах – по части 5 статьи 191 УК Украины.

Секс-малина рядом со школой, диспансером

и студенческими общежитиями

ИНФОРМАЦИЮ об увеличении объемов производства на Львовском заводе радиотехнической аппаратуры после прихода нового директора автору этих строк обнаружить не удалось. Зато неоднократно (во время откровенных бесед со львовскими правоохранителями) приходилось слышать об элитном борделе по улице Ольги Бесараб во Львове, который завуалирован под ночной стриптиз-клуб «Какаду» и работает без проблем, поскольку «крышуется» «впливовими людьми, пов’язаними з «оборонкою». Это в условиях, когда управление полиции регулярно «забрасывают» жалобами и заявлениями жители дома, где открыли стриптиз-клуб, общественные активисты, правозащитники, местные депутаты.

Для подтверждения – факты из обращения к львовским СМИ жителей дома № 3 по улице Ольги Бесараб. Они пишут:

«З кінця травня 2016 року в незаконно захопленому приміщенні нашого підвалу – потенційному бомбосховищі – розпочав працювати нічний клуб «Какаду». Шоу-програма клубу триває з 22.00 до ранку щодня. Програма справді «крута»: дуже гучна музика, коли від вібрації у квартирах трусяться меблі, нічні бійки і навіть стрілянина. Про звукоізоляцію власники чи орендарі клубу напевне навіть і не думали.

Щоденний нічний шабаш чує вся вулиця. Однак найбільше страждаємо ми – мешканці будинку з 40 квартир, де живуть сім’ї з маленькими дітьми, старші люди, люди, які змушені ходити щоранку на роботу.

Два слова про інфраструктуру вулиці. За сто метрів від нашого будинку – середня школа № 49, через дорогу (за 5-10 метрів) – психоневрологічний диспансер, а по сусідству – студентські гуртожитки. Чудове місце для роботи стриптиз-клубу, а правильніше – секс-малини».

Вместо эпилога

ЭЛИТНЫЙ бордель по улице Ольги Бесараб правоохранители ликвидировали в октябре 2016 года – в ходе операции по пресечению де­ятельности сети публичных домов во Львове и Харькове, организованных одними и теми же лицами.

Подозрение же в сутенерстве директору ГП «Львовский завод ЛОРТА» Олегу Погребняку было выдвинуто в мае 2017 года – после того, как на оборонном предприятии были проведены обыски и львовская полиция официально объявила Погребняка в розыск.

По информации правоохранителей, Олега Погребняка вместе с семью соучастниками на сегодняшний день подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 303 УК Украины (сутенерство или втягивание лица в занятие проституцией). Фактически речь идет об организованной преступной группировке, члены которой под видом ночного стриптиз-клуба «Какаду» организовали элитный бордель, вовлекая в занятие проституцией местных и иногородних девушек и молодых женщин. И последнее. В связи с «сексуально-оборонным» скандалом во Львове очень хотелось бы ознакомиться с какими-либо комментариями на этот счет со стороны руководителей государственного концерна «Укроборонпром», либо с комментариями чиновников Львовской ОГА, до которых наверняка доходила информация о деятельности стриптиз-клуба «Какаду» и его организаторах. Однако они почему-то безмолвствуют…

Львов.