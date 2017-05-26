Главная / ДИСКУССИЯ / Генеральная репетиция общеевразийского хора

26.05.2017 новый магистральный путь Предыдущую публикацию на эту тему мы завершили предостережением, что набирающий мощь масштабный проект «Один пояс — один путь», имеющий глобальное значение, не мог не вызвать отрицательной реакции за океаном.

УЖЕ, предвидя неблагоприятный для себя исход, Вашингтон начал хоронить «выдающееся» достижение предыдущей администрации Обамы – создание организаций Транстихоокеанского и Трансатлантического партнерства, пактов, позволяющих Штатам собирать все сливки с товарооборота двух полушарий. После того, как Пекин смог продвинуться настолько вперед, чтобы объединить на своих условиях большую часть Евразии и часть Африки, планы Вашингтона потеряли всю свою привлекательность. Не в силах остановить неблагоприятное для себя развитие процесса, Штаты решили сосредоточить всю мощь своего удара по Европе, дабы лишить государства Шанхайского договора и привлекательных для себя рынков и источника передовых технологий. Но игры с ЕС еще не закончены.

Не слабеет и давление на сам Пекин. После апрельского визита в США Си Цзиньпина Белый дом якобы сменил гнев на милость и заговорил о нормализации отношений. Но лицемерная риторика Вашингтона не вводит в заблуждение китайское руководство. Если в одной руке дяди Сэма оливковая ветвь, можно не сомневаться, что в другой — шестизарядный кольт. Одновременно со словами Трампа о том, что Председатель КНР «очень хороший человек», Пентагон поддержал пресловутую «Инициативу Азиатско-Тихоокеанской стабильности», подразумевающую развертывание в регионе новых сил, модернизацию уже имеющейся военной инфраструктуры и проведение регулярных маневров в целях «сдерживания Китая». На это не жалко выбросить, по меньшей мере, 7,5 миллиарда долларов.



В СВОЮ очередь командование американской группировкой в Южной Корее заявило, что система ПРО THAAD «готова к применению». В Пекине понимают, что целью этой системы является в первую очередь Китай. Пересмотреть Договор о ракетах средней и меньшей дальности призвал глава Тихоокеанского командования Вооруженными силами США Гарри Гаррис. Явно антикитайскую направленность имеют и планы Белого дома по значительному увеличению числа боевых кораблей ВМС.

Вовсе не случайны все эти агрессивные выпады, сделанные накануне международного саммита. Вашингтон пускает в ход все средства, чтобы хотя бы максимально усложнить реализацию китайской стратегии. По этой причине на форуме отсутствовали представительные делегации не только из США, но и из государств Европы — сателлитов Вашингтона. Лидеры ведущих европейских стран безропотно среагировали на отмашку из Госдепа. Практически против выступила и Индия, отказавшись участвовать в форуме. Помимо нашептывания из Вашингтона, тут сыграли и амбиции. Почему это Дели не играют первую скрипку в таком важном процессе? Впереди еще немало и других препон. Явно в качестве пороховой бочки на этом маршруте планируется использовать Украину.



ОДНОЗНАЧНО Пекинский форум, запустивший обратный отсчет капиталистической глобализации, обретает все более уверенные шаги для реализации масштабной инициативы «Один пояс — один путь» и ее развитие едва ли удастся остановить.

На данный момент уже открыто более 10 маршрутов от различных точек в Китае до европейских городов, все они используют существующую российскую транспортную инфраструктуру. Транссиб, например, уже загружен почти на пределе возможностей. Наличие для Казахстана — России — Республики Беларусь единого экономического пространства (из которого Украина ушла со скандалом по подсказке из Брюсселя), слаженной рабочей инфраструктуры, основанной на выгодных тарифах и в меру эффективной управленческой политике Таможенного союза, позволяет этим странам показывать свои преимущества. Ключ к успеху в самой оптимальной по цене и качеству возможности сухопутной доставки контейнеров из Китая в страны Западной Европы.

Поезда из китайского города Иу провинции Чжэцзянь, контейнерные грузовозы, преодолев 12451 километр, прибывают в Лондон всего за 18 дней. По пути следования поезда, пройдя таможенный пост Алашанькоу, пересекают Казахстан, Россию, Беларусь, Польшу, Германию, Бельгию, Францию и прибывают в Великобританию через тоннель под проливом Ла-Манш. Оптимальный состав из 34 вагонов доставляет в общей сложности 68 грузовых контейнеров. Время доставки с помощью нового железнодорожного маршрута сократилось почти на месяц по сравнению с медленной транспортировкой морем. Расходы на весь маршрут составляют лишь 20% от тарифов авиаперевозок.



НИ одного маршрута не проходит через Украину или Турцию. О подобных намерениях Китай не заявлял с 2013 года. Сохраняет молчание и сейчас — в контактах просто нет смысла по многим причинам. Прежде всего, это ненадежная инфраструктура, высокая цена, отсутствие безопасности, надежности и гарантий.

С 2014 года фактически между КНР и Украиной отсутствует дипломатическое общение. Ни одной встречи на высшем уровне, ни одного визита, ни общих государственных проектов. За исключением краткосрочной сделки по использованию Ан-225. Все новости, распространяемые в украинских СМИ, типа «Украина — логистический хаб», являются, по сути, фейками для внутреннего обывательского употребления.



НА наших глазах свершается первый глобальный вызов, кардинально отличающийся от доктрины Вашингтона: вот «мы построим больше авианосцев», «наштампуем тысячи томагавков» и принесем вам на крыльях «Фатомов» ценности нашей демократии.

Гомерический смех разразился в Сети после появления в Интернете снимка, на котором запечатлены президент США Дональд Трамп вместе с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом и президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси, которые в ритуальном экстазе позировали, положив руки на светящийся глобус. Изображая тем самым, кто истинный хозяин мира. Но объектив камеры не обманешь – скорее они напоминали тени, уходящие в прошлое…

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