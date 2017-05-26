26.05.2017

Скандалы транспортного рынка

Одесские транспортники чрезвычайно встревожены тем обстоятельством, что маршруты грузовых поездов, идущих в Европу из Китая по новому Шелковому пути, миновали Украину.

Слово расходится с делом

–НЫНЕШНИЕ руководители транспортной отрасли любят заявлять с высоких трибун, что Украина обладает мощным транзитным потенциалом, – говорит вице-президент Одесской ассоциации работодателей Юга Украины Анатолий Задорожный. – Однако, исходя из личных и клановых интересов, властные чиновники то и дело поворачивают дело так, чтобы эти возможности не приносили максимальную пользу государству. В результате выгодное географическое положение нашей страны не создает должных условий для социально-экономического развития Украины, повышения конкурентоспособности национальной экономики и уровня жизни населения. Состоявшийся в Пекине форум «Один пояс – один путь», на котором обсуждался проект международных транспортных коридоров по доставке товаров на льготных условиях из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу, подтвердил, что ни один его маршрут даже краем не цепляет Украину.

Ранее Анатолий Иванович был членом общественного совета при Мининфраструктуры, который противился многим начинаниям ретивых чиновников. А в конце февраля нынешнего года члены совета проанализировали работу Мининфраструктуры за прошлый год. В результате были признаны неудовлетворительными действия чиновников в отношении морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта, а также дорожного хозяйства страны. «Очередное заседание общественного совета мы решили провести в апреле, – отмечает Анатолий Задорожный. – Наметили пригласить на него председателя партии «Народный фронт» Арсения Яценюка, председателя фракции «Народный фронт» в парламенте Максима Бурбака, чтобы обсудить вопросы взаимодействия их с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном. Однако вначале Омелян попытался воспрепятствовать обнародованию протокола заседания совета, а затем издал приказ о его досрочном роспуске».

Владельцев грузов привлекает скорость

–КАК можно объяснить, что такой евроориентированный политик, каким себя являет обществу Владимир Омелян, одним росчерком пера уничтожил ростки демократии прямо у себя под боком? – заявил по этому поводу председатель Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта, народный депутат Ярослав Дубневич. – Когда эти «ростки» решились сказать ему: ты неудовлетворительно работаешь, покажи, куда тратишь деньги, он в ответ оскаливает зубы. И при этом забыл, что у него самого вырос целый институт каких-то таинственных советников, пасущихся на европейских деньгах.

К сожалению, членам общественного совета не удалось найти поддержку у премьер-министра Владимира Гройсмана, которого они просили согласно части 9 статьи 15 Закона Украины «О центральных органах исполнительной власти» отменить приказ Омеляна о досрочном прекращении деятельности совета. «Главная беда отрасли заключается в том, – подчеркивает Анатолий Задорожный, – что за годы украинской независимости в Министерстве транспорта, а затем и во взявшем на себя его функции Министерстве инфраструктуры сменилось 19 руководителей, большинство из которых не являлись специалистами транспортной отрасли. Они приходили в отрасль по спискам различных партий и занимались в основном поисками финансовых резервов для деятельности своей партии, а не решением насущных проблем транспортников».

Между тем члены «мятежного» совета давно уже хотели обсудить с руководителями Мининфраструктуры вопрос о том, почему же китайцев и других партнеров не впечатлил презентованный украинскими чиновниками в прошлом году проект Шелкового пути, предполагавший доставку товаров в Азию в обход России, которая ввела ответные санкции после блокирования российских грузовиков и подписания Укра­иной Соглашения об ассоциации с ЕС. Пробный рейс контейнерного поезда по маршруту Черноморск – Черное море – Кавказ – Каспийское море – Казахстан – Китай в оба конца растянулся тогда на три месяца. Такие сроки владельцам грузов явно не подходят. Если туда поезд уходил полупустым, то обратно возвращался почти пустым.

Нет «бизнесу» на государственных ресурсах

ОДНА из основных причин создавшейся ситуации заключается не только в том, что стоимость перевозок через территорию Россию, как оказалось, почти в два раза ниже. Мешают и санкционная конфронтация с Россией, и продолжающийся конфликт в Донбассе. Чтобы украинский контейнерный поезд смог уверенно себя чувствовать на Шелковом пути, по мнению доктора экономических наук Михаила Постана, нашим менеджерам необходимо добиться четкой координации работы железных дорог всех транзитных государств, а также согласовать специальные дисконтные тарифы на перевозку грузов железнодорожным подвижным составом. Только таким образом можно будет добиться, чтобы данный маршрут Шелкового пути стал выгодным для грузовладельцев. Учитывая, что в этом направлении может перевозиться широкая номенклатура грузов, дисконтные тарифы целесообразно распространить не только на контейнеры, но и на все виды грузов, перевозимых железной дорогой.

Станет менее затратным этот маршрут, если он будет обслуживаться

железнодорожными контейнерными платформами с двумя ярусами контейнеров. Выгодность таких перевозок доказывает контейнерный маршрут между Западным и Восточным побережьем США. «Нельзя забывать, – подчеркивает Михаил Яковлевич, – что подобные проекты требуют профессионального подхода и четкого экономического обоснования. Поэтому важно позаботиться о создании стабильных грузовых баз в виде накопительных логистических центров не только на конечных пунктах маршрутного коридора, но и в промежуточных. Чтобы обеспечить надежный график движения поездов, предстоит, в частности, решить вопросы с быстрым пересечением границ стран, через которые маршрутный поезд проходит. И, конечно, предстоит создать систему гибких конкурентоспособных перево­зочных тарифов».

– Главным условием подъема экономики должны стать ликвидация «бизнеса» на государственных ресурсах и переход на профессиональный принцип управления, – отмечает Анатолий Задорожный. – Властные чиновники должны понять, что новые «транспортные коридоры» не рождаются рисованием прямых линий на министерских картах. Публичные дискуссии, советы с общественностью, умение выслушать критику помогут выстроить надежный фундамент для непосредственной реализации реформ.



Одесса.