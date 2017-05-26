26.05.2017

УКРАИНА

• Разворованы деньги, выделенные правительством Дании на создание системы электронного декларирования в Украине, заявил генпрокурор Юрий Луценко в Верховной Раде во время ежегодного отчета. По данным прокуратуры, пишет «Репортер.ua», руководитель предприятия ООО «Миранда», которое являлось исполнителем работ, решил присвоить гранд и перечислил средства через фиктивную фирму на счет в Эстонии.

• Без вести пропавшими до сих пор считаются несколько тысяч человек с начала конфликта на востоке Украины, пишет агентство «Укринформ». По данным пресс-центра Международного комитета Красного Креста, почти половина из них – гражданские лица. Подавляющее большинство пропавших – мужчины.

• Вместо борьбы за расширение квот в торговле Украине следует сосредоточиться на переходе к стандартам ЕС. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли, сообщает «Европейская правда». Из 36 видов продуктов, на которые определены квоты для беспошлинной поставки в ЕС, украинская сторона полностью выбирает только девять, а остальные не соответствуют нормам ЕС.