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Выпуск № 59 от 26 мая 2017 г.
 
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   Главная / КОМЕНТАРИИ / СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. СУЖДЕНИЯ

26.05.2017

УКРАИНА
• Разворованы деньги, выделенные правительством Дании на создание системы электронного декларирования в Украине, заявил генпрокурор Юрий Луценко в Верховной Раде во время ежегодного отчета. По данным прокуратуры, пишет «Репортер.ua», руководитель предприятия ООО «Миранда», которое являлось  исполнителем работ, решил присвоить гранд и перечислил средства через фиктивную фирму на счет в Эстонии.
• Без вести пропавшими до сих пор считаются несколько тысяч человек с начала конфликта на востоке Украины, пишет агентство «Укринформ». По данным пресс-центра Международного комитета Красного Креста, почти половина из них – гражданские лица. Подавляющее большинство пропавших – мужчины.
• Вместо борьбы за расширение квот в торговле Украине следует сосредоточиться на переходе к стандартам ЕС. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли, сообщает «Европейская правда». Из 36 видов продуктов, на которые определены квоты для беспошлинной поставки в ЕС, украинская сторона полностью выбирает только девять, а остальные не соответствуют нормам ЕС.

 


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