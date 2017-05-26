Главная / КОМЕНТАРИИ / Четверть задержанных налоговиков – харьковчане

26.05.2017 Ну и ну! Самыми махровыми коррупционерами среди налоговиков страны являются слобожанские фискалы. Об этом красноречиво говорит тот факт, что среди задержанных экс-начальников региональных управлений налоговых администраций Украины – четверо харьковчан. В СРЕДУ по стране прошла беспрецедентная операция в рамках расследования уголовного производства по факту нанесения руководством бывшего Министерства доходов и сборов убытков государству на сумму почти в сто миллиардов гривен. Полицейские и сотрудники военной прокуратуры провели одновременно свыше 450 обысков в 15 областях и задержали более двадцати высокопоставленных бывших и нынешних руководителей фискальной службы, большинство из которых – экс-начальники областных налоговых администраций.

Среди задержанных – четверо слобожан. Как сообщает издание «Цензор.нет», это бывший заместитель начальника Главного управления Миндоходов в Харьковской области Татьяна Маслова; экс-начальник Харьковской областной государственной налоговой инспекции Харьковской области Андрей Криволапов, областной руководитель налоговиков в 2013-2014 годах Андрей Роздайбеда, глава региональной налоговой администрации в 2006-2011 годах Станислав Денисюк.

Последнего подозревают в нанесении ущерба стране на сумму более 308 милли­онов гривен. Такие цифры озвучил главный военный прокурор Анатолий Матиос в ходе оглашения подозрения экс-фискалу. Денисюку огласили подозрение в создании преступной организации и злоупотреблении властью, совершенными группой лиц

(статьи 28, 255 и 364 УК Украины).

Замечу, что некоторые задержанные бывшие руководители региональных управлений фискальной службы были отпущены под залоги Печерским районным судом Киева. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не одобрил такое решение.



Харьков.

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