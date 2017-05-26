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Главная / НОВОСТИ ВЛАСТИ / Уничтожение исторической памяти набирает обороты:

26.05.2017 Верховная Рада ликвидировала Комиссию по делам партизан Великой Отечественной войны Реалии

НАЦИСТСКО-ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ режим, установленный в Украине в результате вооруженного государственного переворота в феврале 2014 года, главной своей задачей поставил навязывание украинскому обществу национал-шовинистической идеологии и ненависти к социалистическому прошлому, тем самым уничтожив прежде всего память о Победе советского народа в Великой Отечественной войне и на этой основе унизить ветеранов войны и труда.

Именно с этой целью героизируются пособники Гитлера – бандеровцы, а воины Красной армии, которые освобождали Советскую Украину от немецко-фашистских захватчиков, объявляются оккупантами. На государственном уровне признаются награды и звания фашистской Германии, полученные вояками дивизии СС «Галичина», баталь­онов «Нахтигаль» и «Роланд», боевиками ОУН-УПА, а советские награды де-факто попали под запрет.

Поэтому принятие 23 мая Верховной Радой Украины 229 голосами нардепов постановления о ликвидации Комиссии по делам партизан Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. при ВРУ стало закономерным продолжением антинародной политики правящего режима и его неонацистских прихвостней. Постановлением предусмотрено создание нового подразделения, которое бы учитывало интересы нацистских коллаборационистов, карателей и убийц – бывших членов ОУН и УПА.

«Необходимо устранить социально-правовую дискриминацию, когда государство обеспечивает социальные нужды и чтит только партизан, боровшихся за установление советского режима на Украине, зато подвиг борцов Украинской повстанческой армии, подпольщиков Организации украинских националистов, представителей других формирований на государственном уровне забыт», – такие аргументы в пользу ликвидации Комиссии указаны в пояснительной записке к постановлению.

Авторы документа утверждают, что работа Комиссии по делам партизан Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. шла вразрез с Конституцией Украины.

Постановление предполагает создание «нового специализированного подразделения по делам бывших партизан в составе Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Министерства социальной политики Украины».

Кроме того, документом заявлена необходимость проведения проверки государственных учреждений, «деятельность которых противоречит законодательству», и их реорганизацию.

Основным автором инициативы является член Радикальной партии Юрий Шухевич – сын главаря УПА и одновременно гауптмана (капитана) гитлеровской армии Романа Шухевича, ликвидированного советскими органами госбезопасности в 1950 году.

Напомним, что 4 апреля тот же Юрий Шухевич представил с парламентской трибуны еще один кощунственный законопроект – «О реабилитации жертв политических репрессий», которым вводятся доплаты к пенсии для бандеровцев – «жертв тоталитарного большевистского режима – борцов за независимость Украины». Эта доплата в размере 25 процентов тем, кто отбывал наказание в тюрьмах, и 12,5 процента тем, кто находился в ссылке.

Как известно, украинские националисты накануне и во время Великой Оте­чественной войны тесно сотрудничали со спецслужбами гитлеровской Германии и совместно с оккупантами вели борьбу против Красной армии и советских партизан, терроризировали мирное население Украины, Белоруссии, Польши, Чехии, Словакии, Югославии. На их руках кровь многих тысяч поляков, зверски убитых в ходе Волынской резни, евреев и советских граждан других национальностей, расстрелянных в Бабьем Яру членами Буковинского куреня. Украинские националисты принимали самое непосредственное участие в расправе над жителями белорусской Хатыни, во время освобождения Украины стреляли в спины советским воинам. Так, 29 февраля 1944 года во время выезда в войска был тяжело ранен генерал армии, освободитель Киева Николай Ватутин. Машина военачальника попала в засаду, устроенную УПА. Несмотря на усилия врачей, Ватутин скончался от заражения крови в киевском госпитале 15 апреля 1944 года.

JrjyСегодня же бандеровских головорезов пытаются приравнять к героическим ветеранам Красной армии, возвести в ранг «победителей над нацизмом», хотя вся «партизанская борьба» ОУН-УПА против гитлеровцев заключалась преимущественно в спорадических набегах на их тыловые склады и мелкие гарнизоны с целью раздобыть оружие и продовольствие. Этим объясняется полное отсутствие в архивах Германии сведений о каких-либо крупных потерях вермахта от действий боевиков ОУН-УПА.



ОЗНАКОМИМСЯ с примерами «освободительной борьбы» бандеровцев (перевод немецких оригиналов, опубликованных в сборниках «УПА в свiтлi нiмецьких документiв» (кн.1, Торонто, 1983, кн.3, Торонто, 1991)).

«(Fremde Heere Оst)

Сообщение осведомителя о нац-укр. бандах, 25.01.1944

[…] Cобравшиеся в районе Луцк-Дубно-Владимир Волынский осколки банд численностью в 30-50 человек готовы работать с вермахтом, служа ему разведчиками и проводниками...»

«(Generalkommando XIII A.K)

Отношение к силам нац-укр повстанческой армии УПА, 29.01.1944

Уже достаточно давно стало ясно, что действия УПА против немцев пошли на убыль и что немецкие солдаты, попадающие в плен к УПА – чаще всего после разоружения и обмена формы на гражданскую одежду – возвращаются в свои части. В последние дни нац-укр. банды неоднократно пытались вступить в контакт с немецкими войсками.

[Дальше описание антирусских и антинемецких настроений УПА, рекомендации по совместным операциям, введение опознавательных знаков и сигналов]»

«(Generalkommando XIII A.K)

Отношение к силам нац-укр повстанческой армии УПА, , 15.02.1944

[…] Чтобы разведывательные подразделения УПА, получившие от нас задания, не подвергались нападениям немецких соединений, которые могли бы помешать выполнению заданий, УПА получает в свое распоряжение некоторое количество пропусков с подписью «Гауптманн Феликс»»

«(Generalkommando XIII A.K)

Развитие ситуации с бандами между 23.01.1944 и 25.02.1944, 28.02.1944

Взаимодействия с национально-украинскими бандами подтверждены новым соглашением между войсками и главарями банд в районах Кременца и Вербы от 12.02. В последний месяц УПА не препятствовала снабжению войск, а напротив вела тяжелые бои с советскими бандами в районах Луцка и Кременца. После больших потерь с обеих сторон и в силу недостатка боеприпасов частям УПА пришлось отступить. […]»

«(Generalkommando XIII A.K)

Развитие ситуации с бандами между 01.03.1944 и 27.03.1944, 28.03.1944

После заключения соглашения с национально-украинскими бандами (УПА) деятельность банд в тылу врага сильно активизировалась. Потери, которые регулярные советские войска несут в районе Шумска, вынудили командиров вводить повышенные меры предосторожности.

В районе Золочева УПА многократно вела бои с советскими бандами и регулярными войсками... Нападений УПА на немецкие части в последний месяц не зафиксировано. Напротив, УПА оказывает разведывательную помощь в борьбе с Красной Армией и советскими бандами.»

«Oberkommando der 4 Panzerarmee

Ситуация с бандами в марте 1944, 01.04.1944

[…]Актов саботажа и нападений на немецкие части не зафиксировано за исключением одного случая, когда солдата перепутали с красноармейцем, одетым в немецкую униформу.

Между УПА и советскими бандами, равно как и регулярными войсками ведутся ожесточенные бои.

УПА постоянно делится с армейским командованием важной разведывательной информацией о враге».



В ТО ЖЕ время одним из важнейших факторов Великой Победы над гитлеровским фашизмом стало массовое партизанское и подпольное движение, в котором участвовали сотни тысяч советских людей, коммунисты, комсомольцы, пионеры. Их самоотверженная борьба против фашистских поработителей и их пособников в лице националистического отребья – проявление истинного патриотизма.

В годы освободительной войны партизаны и подпольщики наносили фашистской армии огромный урон в живой силе и технике, сеяли в рядах противника панику и страх. Только на территории Украины и Беларуси партизаны ликвидировали 465000 немецких солдат и офицеров, подорвали более 5000 железнодорожных эшелонов, уничтожили почти 1600 танков и бронемашин, 13 500 автомобилей, сбили или уничтожили на земле 211 самолетов, подорвали 607 железнодорожных и почти 1600 шоссейных мостов, вывели из строя около 2600 промышленных объектов, разгромили до 500 немецких гарнизонов, военных штабов, полицейских участков. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с врагом, 200 тысяч партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями, 223 из них получили звание Героя Советского Союза.

Ранее Компартия Украины и ее лидер Петр Симоненко неоднократно заявляли, в том числе на международном уровне, о героизации нацизма как сознательной политике нынешнего режима.

Так, в своем выступлении на семинаре «Глорификация нацизма – преступление или право» в рамках 32-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве Петр Симоненко, в частности, сказал: «Дорвавшиеся до власти национал-радикалы прилагают титанические усилия, чтобы лишить наш народ исторической памяти:

– массово по-варварски сносятся памятники, напоминающие об экономических, научных, культурных достижениях советского периода;

– уничтожаются памятники героям Великой Отечественной войны, выдающимся деятелям советской эпохи;

– в честь коллаборантов и нацистов переименовываются города и улицы. В Киеве, например, проспект генерала Ватутина, освобождавшего столицу Украины в 1943 году и убитого оуновцами, предлагают переименовать в честь руководителя его убийц, в проспект Шухевича.

В этом отношении украинские националисты и направляемые ими последователи «гитлерюгенда» ничем не отличаются от ИГИЛовцев, разрушивших уникальный памятник древнего зодчества – сирийскую Пальмиру.

Обществу активно навязываются представления меньшей, но агрессивной его части о нашем непростом прошлом, многих исторических событиях и деятелях.

Предпринимаются активные попытки пересмотреть итоги Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой, украсть у нашего народа, прежде всего у ветеранов, завоёванную жизнью миллионов Победу. Воинов, освобождавших Украину от немецко-фашистских захватчиков, называют оккупантами, а пособников гитлеровских оккупантов объявляют героями. Ту, священную для нашего народа, войну запрещено называть «Великой Отечественной», запрещено отмечать 9 мая День Победы. Ветеранов, которые выходят к памятным местам, символизирующим подвиг победителей, избивают. Это болезненно воспринимается ветеранами, всеми честными людьми, углубляет раскол в нашем обществе. Но реакции со стороны властей на такие действия никакой. Речь идет фактически о героизации или, как принято говорить, ГЛОРИФИКАЦИИ нацизма как о сознательной политике украинской власти».



Пресс-служба.

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