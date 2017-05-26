Акценты дня

Комментируя принятый парламентом закон о языковых квотах на ТВ, народный депутат Вадим Рабинович в телеэфире отметил: хорошо, что в Украине развивают украинский язык, но вот почему-то Швейцарии «наличие пяти языков не мешает», а Украине многоязычие мешает…





Архив

« Май 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / Последний из председателей…

26.05.2017 Наш современник Так можно назвать нашего героя – по аналогии с куперовским «Последним из могикан». А чтобы написать, скажем, роман о Михаиле Егоровиче Кургане, земледельце из Глуховского района на Сумщине, без шолоховского таланта не обойтись!

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, он был последним председателем крупного колхоза в селе Червоном Глуховского района. Достаточно сказать лишь о том, что в хозяйстве имелся свинокомплекс на 20 тысяч голов, чтобы стало понятно, какого масштаба было хозяйство.

Михаил Егорович, агроном по образованию, набирался опыта, работая в родном колхозе по специальности. Потом коммунисты доверили ему стать секретарем парткома, а когда колхозное движение уже дышало на ладан, односельчане выбрали его своим председателем. Вспоминать о том периоде у Егоровича особого желания нет. Но о его подходах к такого рода деятельности можно догадаться из отдельных оценок времени нынешнего, которые мы приведем ниже.

Учитывая врожденную скромность Михаила Егоровича, поверим на слово первому секретарю Глуховского горкома КПУ Виктору Васильевичу Московченко: «Очень активный коммунист, член бюро райкома, честный и порядочный. Всегда имеет свое мнение, собственное понимание развития событий. Довольно часто открыто выступает, отстаивая свою точку зрения, даже если она не совпадает со взглядами руководства. Естественно, это вызывает некоторое раздражение… Но, как правило, на поверку оказывается, что Михаил Егорович был прав. Например, он считает большим просчетом позицию коммунистов, когда они в парламенте входили в коалицию с регионалами. Раньше такое мнение выглядело ошибочным, а с точки зрения сегодняшнего дня правоту Кургана трудно опровергнуть. Кратковременная выгода, обернувшаяся невосполнимыми потерями. Помимо прочих придирок к коммунистам со стороны власти, рядовые избиратели считают, что мы проводили соглашательскую политику с теми, кому было наплевать на интересы народа».



РЯДОМ с большим селом Червоным есть маленькие Лужки. Во времена нынешней великой смуты довелось Кургану стать фермером. Методом проб и ошибок он пришел к выводу, что заниматься выращиванием помидоров на севере Украины дело достаточно выгодное. Отводит под эту культуру 5-6 гектаров. В прошлом году заложил ягодник, занялся выращиванием смородины, малины.

«Я не фермер, я предприниматель, – признается Михаил Егорович. – Фермерство у нас держава загубила на корню, и видно, что так было заранее задумано. Расчистили дорогу для холдингов, а те, в свою очередь, окончательно добивают село. Им главное, чтобы поля были необъятных размеров, чтобы трактор бегал без всяких препятствий. А что творится на селе, их не касается. Особенно обходят они стороной социальную сферу. Если где-то в селе что-то сделали на копейку, то все газеты об этом напишут и распишут моментально».

Явно чувствуется, что речь идет о чем-то личном: «Раньше в колхозе председатель за один день для своего села делал больше, чем эти холдинги за год. Сколько у него забот было, сколько дел простаивало из-за главного дефицита – рабочих рук. Появилась молодая семья в селе. Как ты ее убережешь? Обещаешь, что осенью у них будет новоселье, и люди уже задумываются. Выделяем дом со всей отделкой и всеми удобствами, и семья уже готова остаться. К новоселью телочку выделили или пару поросят… Дитя родилось, пошло в садик, и колхоз стал богаче еще на две пары рабочих рук.

А председатель только построил дом для колхозников, надо дорогу прокладывать, не забыть про водопровод. А там дом культуры прохудился, в другом месте проблемы с детским садиком. Появись сейчас такой заботливый руководитель,.. он бы обцелованный ходил. А у председателя колхоза обязанность была не дороги прокладывать, за это его никто не спешил фотографировать в газету. Запахать, посеять, коров накормить и так дальше. Но каждый хозяйственник понимал: что-то не уродило, так уродит на следующий год. Главное – колхоз сохранить».



«А СЕЙЧАС из холдинга хоть кто-нибудь что-нибудь сделал для селян? – размышляет Курган. – Не то что квартиру дать передовику – в обед механизаторов никто не покормит. Или к нам приезжали артисты. Мы ставили в центре машину с откинутыми бортами, вечером собиралось все село и смотрело спектакль областного, а то и киевского театра… А кто билеты оплачивал? Вопрос риторический… А теперь люди уже и забыли, когда театр видели в последний раз».

Для Михаила Егоровича рассказывать о своих текущих успехах равнозначно открытию коммерческой тайны. Но особых секретов он не делает. «На 17 гектаров земли объединили паи чуть ли не всех родственников, начиная от тещи и заканчивая братом Владимиром. Деньги на семенах не экономим, применяем современные технологии, позволя­ющие обрабатывать всходы при помощи техники и получаем тонн 70 отличных помидоров – ранних и поздних. Хотя тонкостей в этом бизнесе хватает, всего не угадаешь. То посадил рано, и у других тоже ранние дружно созрели. Посадил поздно – цена упала. В округе ни консервных заводов, ни заготовительных пунктов. Весь урожай отдается под самосбор. Люди приезжают, сами все собирают.

Все-таки помидор – такой овощ, который можно реально продать. С капустой, например, сложнее… Все определялось опытом. Заниматься зерном? Так не выживают даже те, кто имеет по полтысячи гектаров. А 10 тысяч им никто не даст. Холдинги своих конкурентов давят беспощадно. У фермера нет оборотных средств. Килограмм пшеницы или овса берут за четыре гривны, но хранить собранное зерно негде, его надо сразу сбывать за бесценок, буквально за полторы гривны.

А холдинги свой урожай отправляют за границу по нормальным ценам, потому что все элеваторы у них. А у некоторых и свои порты. За границей цена пшеницы 200 долларов, а это более пяти тысяч гривен. Но никто тут таких денег не даст. В сельском хозяйстве без доступа к свободным средствам не выдюжить. Кто имеет лазейку, тот и выживает. В сельском хозяйстве деньги обращаются один раз в год, а в торговле оборот происходит, считайте, каждую неделю. За год полсотни раз при наваре 20 процентов. Делайте выводы сами…»



НАШ разговор проходил на опушке леса на берегу речушки. «Всю жизнь тут прожил, только в армию отлучался да на учебу в Харьков ездил – окончил сельхозинститут имени Докучаева. Потом работал агрономом в колхозе имени Калинина – и больше никуда. Вот вместе с бобрами берегу начало речки Усмань. Ведь без бобров нет болота, а без болота нет воды. Ошибки мели­ораторов дорого обходятся природе. А ошибки наших правителей – просто катастрофа для страны. Не хватает им нашего опыта. То сельский бухгалтер, то директор рынка. Я считаю, что из хорошего председателя колхоза всегда получится успешный руководитель любого ранга. Возьмите для примера Лукашенко в Беларуси…»

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия