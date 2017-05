26.05.2017

Памфлетон



УЖ СКОЛЬКО раз я зарекался серьезно относиться к высказываниям наших политиков, но все равно попадаюсь на эту удочку. Читаю недавно нашего премьера Владимира Гройсмана на портале правительства. Он там написал поздравление по случаю Дня славянской письменности. Оказывается, украинский язык стал модным и востребованным. Во всем мире!

«Украинцы совершили настоящий интеллектуальный подвиг – не только отстояли свою национальную и культурную самобытность, но и дали толчок для дальнейшего развития своей культуры и словесности. Сегодня украинский язык и культура снова становятся модными, влиятельными, востребованными в мире», – пишет Гройсман. Или за него кто-то пишет. И звучит призыв: общий долг украинцев – обеспечивать поддержку стремительного развития «креативной украинской культуры».

Как они все страдают недержанием фальшивой речи! Как-то не подумалось Гройсману или его спичрайтеру, что население Украины уменьшается самыми быстрыми во всей Европе темпами. Носителей украинского языка осталось уже менее 40 миллионов человек, из них около 36 миллионов проживают в Украине. Есть крупные диаспоры в Канаде, США и Австралии, а также в традиционном «украинском зарубежье» Европы – в Польше, Португалии, Италии. Если сохранятся такие темпы отрицательного естественного прироста, а также эмиграция из страны, то через несколько десятилетий украинский язык окончательно потеряет статус одного из крупнейших европейских языков.

Но и это еще не все. Буквально на том же сайте («Политикус») читаю о том, что некто Евгений Дикий в эфире «Обозреватель.LIVE» уверял, что без перехода на латиницу украинцы не станут цивилизованными людьми. Процитирую: «Это то, что незаметно формирует идентичность и осознание, к какому именно миру мы принадлежим – «русско-православному» или европейскому»; «Когда ты на своем языке употребляешь латинский алфавит, на котором написаны произведения, формирующие современную цивилизацию, это автоматом вызывает у тебя чувство того, что ты являешься частью этого мира»; «А когда ты каждый день натыкаешься на то, что у цивилизованного мира одна система кодов, а у тебя другая, то формируется ощущение того, что Запад это одно, а мы – совсем другое. Это противопоставление нас Европе. Кириллица – один из элементов этого противопоставления».

Дикий уверен, что эта реформа заденет «все ватное и пророссийское». «Адепты «русского мира» очень хорошо понимают важность таких вещей, которые формально вроде ничего не решают. А на практике, на уровне подсознания сработает все же – или ты часть Европы, или Азиопы», – отметил Дикий.

Ну, соотечественники, вы поняли: как только перейдем на латиницу, сразу будет нам счастье, окончательно и бесповоротно станем Европой, а не Азиопой, как эти русские дикари. Бежать и спасаться от Русского мира путем латинизации алфавита – такой вот «генеральный план». Безвиз у нас уже в кармане, теперь надо окончательно цивилизоваться латиницей.

Кстати, о безвизе и России. Петр Алексеевич Порошенко, когда публично ликовал на телевидении по поводу процедуры отмены виз для Украины, назвал безвиз «последним прощанием с Российской империей». «Были встречи без любви, разлука будет без печали»…

Есть такая дама Лана Зеркаль, заместитель главы МИДа Украины. Она рассказала, что безвиз с Евросоюзом вступит в силу 11 июня

2017 года в 00.00. «12 июня Россия отмечает свой день якобы независимости от кого-то. Чувствительнее подарка не найти». Словом, страшная месть при помощи безвиза…

Везет же нам с украинским МИДом! Интеллектуальная оранжерея, да и только… 12 июня Россия отмечает не «свой день якобы независимости», а «День России» – государственный праздник. Представительнице внешнеполитического ведомства Украины такие вещи надо бы знать по должности, а не исходить в бессильной злобе.

Зеркаль еще ввернула английскую фразу living well is best revenge, то есть «жить хорошо – это лучшая месть». Из чего следует, что

с 11 июня 2017 года мы заживем очень хорошо, а Россия будет давиться от зависти.



Рис. Геннадия НАЗАРОВА.