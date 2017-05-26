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26.05.2017 Футбол Никто не смог сместить с первого места «Челси». «Ливерпуль» возвращается в Лигу чемпионов, где впервые за 21 год «Арсенал» не сыграет.

ЕЩЕ зимой «аристократы» заработали комфортное преимущество над оппонентами и довели дело до победного конца, не теряя очки там, где это делать не нужно. Антонио Конте привил столичному гранду итальянский прагматичный стиль, дающий нужный результат. Как итог – второе за три года «золото» АПЛ. Конте смог встряхнуть команду после прошлогоднего провала (10-е место) и, точечно усилившись, вернул «аристократов» на вершину таблицы. «Воскрес» под руководством итальянца бельгиец Азар – 21 балл по системе «гол + пас». Лучшим бомбардиром «синих» стал неутомимый бразилец Коста (20 голов). Не столь результативен, но не менее полезен и эффективен был его земляк Виллиан. Отметим и уверенную игру еще одного представителя Бельгии вратаря Куртуа. Его «сейвы» по ходу сезона только придавали уверенности и без того классной защите «Челси».

В шаге от своей мечты остановился «Тоттенхэм». Команда из Северного Лондона, как никогда, была близка к первому с 1961 года чемпионству. «Шпоры» со средины турнира «дышали» в спину «Челси», переломным стало поражение в 36-м туре от «Вест Хэма». Тогда стало ясно, что свое «аристократы» не упустят, и подопечные Почеттино выбывают из борьбы за титул. Лучшим бомбардиром чемпионата второй год подряд становится Кэйн, в активе которого 29 взятий ворот. Нельзя представить состав «лилейно-белых» без молодого Алли (18 + 9). Качественный прогресс совершил датский полузащитник Эриксен (8 + 15), ставший незаменимым в центре поля, да и по КПД он был едва ли не самым полезным. Как бы то ни было, последний сезон на родном «Уайт ХартЛэйн» «Тоттенхэм» и Почеттино персонально могут смело заносить себе в актив.

Неоднозначным получился первый сезон Гвардиолы у руля «Манчестер Сити». Казалось бы, 3-е место после прошлогоднего 4-го – не повод для критики, но если смотреть на общую картину, то похвастаться в этом футбольном году испанцу нечем. Поражение (1:2) в полуфинале Кубка от «Арсенала» и вылет в 1/8 Лиги чемпионов – вряд ли то, чего ждали от такого именитого тренера с одним из сильнейших составов в Европе. Но есть и положительные стороны в игре «горожан», главная из которых – результативность. 80 мячей – неплохой показатель. Из них 20 голов забил аргентинец Агу­еро. Еще бы защиту подтянуть, и команда сможет ставить перед собой серьезные задачи.

После двухгодичной паузы возвращается в главный клубный турнир Старого Света «Ливерпуль». Подопечные Клоппа не были примером стабильности на протяжении всего сезона, но выдали неплохой отрезок (8 побед, 4 ничьих, 1 поражение) начиная с 26-го тура. Импульсом к таким результатам послужила победа над «Арсеналом» со счетом 3:1. Она во многом и стала определяющей в борьбе за топ-4. В «Ливерпуле» не было ярко выраженного голеодора: Мане, Коутиньо и Фирмино забивали примерно поровну – соответственно 13, 12 и 11 голов.

Наконец-то произошло то, что было неизбежно: «Арсенал» пролетает мимо первой четверки впервые за эру Арсена Венгера, хотя и набрано на 4 очка больше, чем в прошлогоднем «серебряном» сезоне. Причин много: и некачественная селекционная работа, особенно на фоне конкурентов, и потеря мотивации у некоторых лидеров (яркий пример – немец Озил), и банальный застой, сформировавшийся за годы тренерства Венгера. Светлым пятном стал Санчес. Алексис отдавался на все сто в каждой игре и стал первым игроком «Арсенала» с 2012 года, забившим более 20 голов за сезон. С 24 мячами чилиец – на третьей строчке в рейтинге бомбардиров лиги. Теперь же ребром стоит вопрос: удастся ли «канонирам» удержать его в команде? Интересно ли будет Санчесу играть в Лиге Европы? Боссам клуба придется попотеть, чтобы найти нужные слова. Ну и главная интрига: останется ли после такого результата французский наставник у руля «Арсенала»? Акции протеста по ходу сезона показали, что большинство поклонников команды требуют перемен и не хотят больше ждать...

Что касается другого клуба из Манчестера, того, что «Юнайтед», то Моуринью и Ко вряд ли могут быть довольны итоговым положением дел в чемпионате – лишь 6-е место. «Красные дьяволы» откровенно провалили концовку чемпи­оната: из шести заключительных матчей одержали только одну победу в ничего не решающем поединке последнего тура. Главная причина такого фиаско, на мой взгляд, кроется в травме главного бомбардира команды – нестареющего Ибрагимовича. Златан в некоторых матчах откровенно вытягивал команду своими нестандартными действиями. На финишной прямой чувствовалась острая нехватка форварда такого плана, ведь стоящей замены шведу не нашлось. Как бы ни старался Руни, на роль основного форварда он уже не тянет, а молодой Решфорд еще не дотягивает. В связи с тяжелой травмой, контракт с Ибрагимовичем продлен не будет. Так что летом СеуЖозе придется попотеть на трансферном рынке.

Полностью провалил сезон прошлогодний чемпион «Лестер», заняв 12-е место. «Лисы» долгое время вообще располагались недалеко от зоны вылета, и лишь замена на тренерском посту Раньери на Шекспира позволила им незадолго до финиша обеспечить себе право в будущем сезоне вновь играть в элитном дивизионе.

Понизились в классе «Халл», «Мидлсбро» и безнадежный аутсайдер «Сандерленд». Этот сезон «черные коты» провели хуже всяческой критики. Не помогла «Сандерленду» и результативность ветерана Дефо (15 голов), который благодаря своей игре, даже вернулся в сборную Англии. Это очередной тренерский провал Мойеса – шотландский наставник никак не может найти свою команду после «Эвертона».

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