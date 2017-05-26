Главная / НОВОСТИ СПОРТА / Флаг Армении на поле «Френдс Арены»

26.05.2017 Лига европы В Стокгольме на стадионе «Френдс Арена» определился обладатель второго по престижности европейского клубного трофея. В ФИНАЛЕ сошлись два именитых клуба «Манчестер Юнайтед» и амстердамский «Аякс». МЮ завоевал в евротурнирах шесть кубков и трижды становился клубным чемпионом континента; на счету «Аякса» – десять трофеев, четыре в Лиге (Кубке) чемпионов. Причем «Аякс» один раз был победителем Кубка УЕФА – предшественника Лиги Европы, а манкунианцы ни разу не выигрывали этот турнир.

Впрочем, нынешнего выхода в финал еврокубкогого турнира болельщикам обоих клубов пришлось ждать долго. МЮ последний раз боролся за трофей в 2011 году (и безрезультатно), «Аякс» – в 1996-м (и тоже неудачно).

Отметим, что мотивация у соперников была различной. Для «аяксидов», одной из самых молодых команд (средний возраст игроков основы 23 года), попадание в финал – уже огромный успех. К тому же они уже обеспечили себе в следующем сезоне выступление в Лиге чемпионов УЕФА.

Манкунианцы же, заняв 6-е место в английской Премьер-лиге, оказались вне зоны Лиги чемпи­онов. А победа в Лиге Европы предоставляла им такую возможность. Правда, МЮ перед финальным матчем имел больше проблем с составом. Эрик Бейи пропускал игру из-за дисквалификации, Шоу, Янг, Ибрагимович и Рохо травмированы.

У «Аякса» из-за дисквалификации не играл Вирвегер, а также Синкгавер, не успевший восстановиться после травмы.

Матч начался атаками более опытных игроков МЮ. И на 18-й минуте отличился самый дорогой игрок европейского футбола Дрогба. Вот только помог ему в этом рикошет от защитника.

Потом инициатива перешла к «Аяксу», манера игры которого напоминает «Барселону», которой МЮ проигрывал финал Лиги чемпионов в 2009 и 2011 годах. Игроки в бело-красной форме чаще владели мячом (67 процентов), точнее играли в пас (88 процентов против 70) и даже чаще били в сторону ворот соперника (17 против 6). Но особых проблем у вратаря манкуниацев Ромеро не было. Ведь соперник лишь трижды попал в створ ворот, причем это были скорее удары из разряда «детских».

Второй тайм начался с великолепного гола Мхитаряна, отправившего мяч в сетку, стоя спиной к воротам. Правда, Генрих скромно преуменьшает свою заслугу: «Честно говоря, в момент гола я не должен был там находиться. Я должен был быть в районе границы штрафной, но, поскольку у меня уже была желтая карточка, Эррера сказал: если хочу участвовать в розыгрыше углового, то лучше бы просто стоял перед вратарем. Я увидел, что мяч летит ко мне, поднял ногу и забил».

После этого вопрос о победителе был, по сути, снят. «Аяксиды» не могли, а манкунианцы не особо и хотели обострять игру. На 88-й минуте на поле появилась легенда МЮ Уэйн Руни, которому тут же передали капитанскую повязку, чтобы именно он при награждении поднял кубок над головой. Интересно выглядела в этот момент цепочка победителей: трое на костылях (Ибрагимович свои оставил за полем) и Мхитарян с армянским флагом на плечах.

Теперь коллекция манчестерских трофеев стала полной, ведь в ней недоставало лишь победы в Лиге Европы.

А Жозе Моуринью выиграл в своей карьере четвертый еврокубок. Это поставило его в один ряд с Алексом Фергюсоном, Нерео Рокко и Бобом Пейсли. Португальцу только 54 года, поэтому у Джованни Трапаттони, побеждавшего пять раз, есть повод для волнений.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия