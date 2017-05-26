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26.05.2017 Отбор к ЧМ-2018 Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список из 23 игроков, вызванных для подготовки к отборочному матчу ЧМ-2018 против сборной Финляндии, который состоится 11 июня в Тампере.

ЧЕРЕЗ день после окончания национального первенства, 2 июня, на тренировочную базу в Козине под Киевом должны прибыть следующие исполнители.

Вратари: Пятов, Шевченко (оба – «Шахтер»), Лунин («Днепр»).

Защитники: Кучер, Ракицкий, Бутко, Ордец, Кривцов (все – «Шахтер»), Морозюк («Динамо»), Соболь («Заря»), Матвиенко («Карпаты»).

Полузащитники: Ярмоленко, Сидорчук, Гармаш, Шепелев (все – «Динамо»), Степаненко, Малышев, Коваленко (все – «Шахтер»), Коноплянка («Шальке»), Шахов (ПАОК), Малиновский («Генк»).

Нападающие: Селезнев («Карабюкспор»), Беседин («Динамо»).

Свой выбор Андрей Шевченко прокомментировал так:

– Это самый сложный выбор за время моей работы в национальной команде. Большинство футболистов, выступающих за границей, не имеют игровой практики, и это для нас проблема. Мы сделали исключение только по Коноплянке ввиду того, что на его позиции не такая большая конкуренция. Остальным ребятам я позвонил и объяснил ситуацию. На их позициях есть игроки, которые регулярно выходят на поле.

На этот раз список приглашенных меньше, чем обычно, что связано с окончанием сезона. Мы посчитали, что будет лучше, если ребята отдохнут, решат вопросы со своим будущим, а не просто приедут тренироваться. У нас есть резервный список. Посмотрим, смогут ли восстановиться после травм Ротань и Кравец. Будем следить, как проявят себя в последних турах чемпионата Украины Петряк, Цыганков и Довбык. В случае необходимости кого-то из них вызовем.

Впервые за время работы нашего тренерского штаба появилась возможность провести перед официальным матчем контрольный матч, в котором 6 июня встретимся со сборной Мальты и сможем смоделировать игру с Финляндией. Наверное, немного поменяем схему игры впереди, поставим перед футболистами определенные задачи. Меня беспокоит проблема присутствия наших игроков в штрафной площади во время атаки – слишком мало их там находится. Плюс, конечно, нужно повышать качество исполнения.

Отмечу, что на этом сборе с нами будут работать два дебютанта – Лунин и Шепелев. Их вызов – подтверждение моих слов о том, что шансы попасть в национальную команду есть у всех. Пусть ребята доказывают это своими действиями, а мы будем их привлекать. Весной Шепелев стал игроком основного состава «Динамо», начал показывать стабильный футбол, мы за ним внимательно следили. В свою очередь Лунин – очень перспективный вратарь, демонстрирующий не по годам уверенную игру. О нем хорошо отзывается тренер голкиперов Харо. Также я контактировал с Михайленко и Русолом. В общем, самое время познакомиться с этим парнем. Ну и, конечно же, нельзя не отметить возвращение в сборную Гармаша, в действиях которого в последнее время появилась стабильность, он начал забивать, и мы не могли не обратить на него внимания...

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