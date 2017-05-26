26.05.2017

Гостиная «РГ»

Академический театр «Колесо», обосновавшийся на Андреевском спуске, известен не только постановками, отмеченными многочисленными премиями, но и интересными проектами. Наш разговор – с художественным руководителем театра Ириной Клищевской об одном из них.

–ИРИНА Яковлевна, в этом году театр получил премию «Киевская пектораль» в номинации «Лучший камерный спектакль» за постановку «Мы, Майдан». Не стало ли это стимулом для рождения вашего нового проекта – Международного фестиваля камерных театров?

– Нет, конечно. Идея проекта появилась еще в прошлом году. Потому что в Украине вообще мало фестивалей, а камерных – единицы. Для сравнения: мы были в Македонии в городе Битово (заметьте, это не столица), так там один фестиваль заканчивается – начинается другой. Диву даешься, где они берут на них деньги.

Взялись мы за это дело потому, что у нас есть большой опыт в проведении фестивалей, таких как «Славянские встречи», «Подія» и других.

– Вы многие годы проводили фестиваль моноспектаклей «Відлуння». В этом году он тоже пройдет в Киеве. Не помешает ли новому фестивалю?

– Нисколько. Хотя моноспектакли – очень удобный жанр для проведения подобных фестивалей, но в Украине их уже достаточно. Поэтому мы решили закрыть этот проект и передать его в Хмельницкий Владимиру Смотрителю (монотеатр «Кут»).

– Хотел бы уточнить: новый фестиваль «AndryivskiFest» только для камерных театров?

– Не только. Сейчас многие крупные театры имеют малые сцены. Так что наш фестиваль будет скорее фестивалем камерных спектаклей.

– Когда он пройдет, и сколько театров примут участие?

– Мы запланировали фестиваль на 12-18 июня. Это очень удобное время – гостям будет тепло и уютно. Уже определена большая часть международной программы. Она будет очень активная. Из-за этого украинская часть программы ограниченная. Приедут театры из Северодонецка и Кропивницкого, а мы покажем «Антигону». Поскольку это совместный украинско-греческий проект, то вполне подходит для международного фестиваля.

Помимо выступлений в рамках фестиваля, будет проведен круглый стол о роли камерных коллективов в театральной жизни. Мы пригласим людей, заинтересованных в этом. А в театральном салоне пройдет выставка интересных театральных фотографий.

– Как производился отбор спектаклей?

– Частично по рекомендациям. У меня много друзей в разных странах. Это творческие люди – режиссеры, актеры, критики, мнению которых я доверяю. Часть спектаклей мы просмотрели в записи. Все интересно, необычно, неожиданно.

– Но реализация подобного проекта – дело затратное… Есть финансирование?

– Частично. Но и это что-то. Ведь последнее «Відлуння» нам пришлось проводить за счет театра. Так что придется обращаться за помощью в посольства, чьи коллективы примут участие в фестивале. Есть уже договоренность с румынами и белорусами, что-то пообещали болгары. Конечно, это нам поможет. Спонсоров мы пока не привлекали.

– Вопрос, который часто интересует зрителей. Зарубежные театры обычно не играют на русском и тем более украинском языке. Предусмотрен ли перевод, хотя бы в виде бегущей строки?

– Фестивали, как правило, проходят без перевода. Дается синопсис – краткое описание пьесы. Правда, есть такая форма, как проектор или наушники. Но когда у нас в прошлом году на спектакле французов был проектор, то туда почти никто не смотрел. Было интересно смотреть на игру актеров, развитие сюжета.

– Из каких стран ждете гостей?

– Должно было участвовать вместе с Украиной девять стран, но, к сожалению, у греков возникли финансовые трудности. Поэтому будут театры из Беларуси, Болгарии, Грузии, Израиля, Ирана, Польши и Румынии. В следующем году хотят приехать из Прибалтики.

– Значит, уже есть наметки на следующий фестиваль?

– Я планирую развитие нашего проекта «Andryivski­Fest». Думаю проводить его в два этапа. Первый – для украинских театров, что легче в финансовом плане. К нам будут приезжать на гастроли различные театры, и жюри отберет спектакли для второго этапа – международного.

– А кто будет оценивать участников в этом году?

– У нас весьма представительное жюри. В него вошли известные украинские театральные критики Алла Подлужная и Сергей Васильев, театровед Светлана Максименко, актриса и театровед Верона Переверзева, (Украина – Франция), драматург и режиссер Калин Илиев (Болгария), директор Международного института театра в Греции, режиссер и продюсер Эммануил Куцурелис, который был в позапрошлом году председателем жюри фестиваля моноспектаклей.

– Желаем успешного проведения «AndryivskiFest». Уверен, он пройдет на высоком уровне и займет достойное место в палитре украинских театральных фестивалей.