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26.05.2017 Ваше здоровье «Тому, кто заботится о здоровье, советую как можно меньше питаться в кафе и ресторанах быстрого питания», – говорит врач-диетолог Нина УДОВИЧЕНКО.

– Нина Степановна, вот письмо из Чернигова от Тамары Жмаченко. Она встревожена здоровьем дочери: «Лена – студентка, график учебы у нее очень напряженный. Питается дочка пирожками на ходу, обедает в студенческой столовой. И вот результат – у Лены обнаружили гастрит!» Что вы скажете по этому поводу?

– Есть старая мудрая пословица «Бог создал пищу, а дьявол – кулинара». В 9 случаях из 10 кулинарная обработка продукта приводит к улучшению его вкусовых качеств и к потере пищевой ценности. В ресторане или столовой думают прежде всего о том, как привлечь клиента. Для этого есть специальные уловки. Например, пищу умышленно чуть пересаливают. Посетитель плотно поел, ему захотелось пить. Он заказывает напитки, а ему подают сладкую газировку, которая не утоляет жажду, а только усиливает ее. Применяя такую схему, хозяева ресторанов на треть увеличивают прибыль, и в расчет не берется, что такое питание вредно для здоровья потребителя.

– Есть у вас цифры, убеждающие, что от ресторанов быстрого питания лучше держаться подальше?

– Больше всего таких ресторанов в США, и вот результат: 54 миллиона американцев страдают ожирением, средний вес взрослого американца составляет 100 килограммов…

– Как наука это объясняет?

– В этой стране нечасто готовят дома обеды. Обычно американцы покупают полуфабрикаты или готовую еду. Это экономит время, но гробит здоровье и укорачивает жизнь. Еда, приготовленная в ресторанах быстрого питания, слишком калорийна: например, стандартная порция жареной картошки содержит 400 килокалорий. Много калорий и в сладких газировках, в соусах, майонезах. В ресторанах быстрого питания много жареных продуктов. Они вкусны, но… При жарке образуются трансжиры, которые способствуют перерождению клеток в раковые. Хозяева таких ресторанов добавляют в блюда небезопасные для здоровья усилители вкуса, чтобы привязать потребителей к своему заведению. По сути, людей превращают в пищевых наркоманов.

– В таких заведениях очень мало овощей и фруктов, салаты подают нечасто. Да и качество их сомнительное. Одна наша читательница как-то встретила одноклассницу. Зашли в ресторан быстрого питания, заказали по чашке риса и по салату. «А после того салата нам было плохо», – невесело закончила свой рассказ женщина. Что это может значить?

– Я разговаривала с бывшей посудомойкой одного из столичных ресторанов быстрого питания. Она призналась: «Наша хозяйка приказала: ничего не должно пропадать! Поэтому все неиспользованные продукты на второй, а то и на третий день искусственно освежались, перемешивались со свежими продуктами и вновь попадали на прилавок». Обычно бывает так: салат делают в 10 часов утра, а посетитель пришел в два часа дня. Вот ему и подают салат, простоявший 4 часа. Диетологами же установлено: салат нужно съедать через 10 минут после приготовления! Иначе нитраты превратятся в нитриты, и таким кушаньем можно отравиться.

– Что вы посоветуете тем, кто регулярно обедает в столовых, ресторанах быстрого питания?

– По возможности старайтесь готовить еду сами. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Например, купите в магазине пачку творога или баночку сметаны и большую морковку. Очистите ее и съешьте с творогом или сметаной. Эти продукты прекрасно сочетаются, содержат белки и витамины, клетчатку, которая очищает желудочно-кишечный тракт. Возможен и другой вариант быстрого и полезного обеда. Купите упаковку морской капусты, залейте кипятком четыре ложки крупы из каш быстрого приготовления и съешьте кашу с морской капустой. Цена этого обеда чуть больше 20 гривен, но пользу вы получите немалую от такой еды.

– А если брать на работу кусок хлеба с сыром и яблоко?

– Это лучше, чем питаться в фаст-фудах, но все равно вариант не идеальный. Хлеб и сыр плохо сочетаются. Хлеб лучше сочетать со сливочным маслом. Рекомендую заменить магазинный хлеб или хлебцами, или лепешками домашнего приготовления. Их сделать несложно. В муку добавьте высевки, которые восемь часов размокали в чуть подкисленной воде. Из теста вылепите лепешки, подсушите их без масла на сковороде с использованием бумаги для выпечки. Это будет идеальная диетическая лепешка. Она прекрасно сочетается с яблоками, морковью, листьями капусты.

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