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Выпуск № 59 от 26 мая 2017 г.
 
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   Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Ловкие мерзавцы

26.05.2017

Письма о карманных кражах комментирует майор милиции запаса Николай БОНДАРЧУК.
«В нашем районе много лет орудуют карманные воры – мужчина и женщина. Они заходят возле рынка в переполненный троллейбус, выбирают женщину или старичка, у которых руки заняты сумками. Воровка  отвлекает жертву каким-то вопросом, а в это время ее напарник  шарит по чужим карманам. Почему милиция бездействует?»
Инна Ивановна.
Киев.

КОЛИЧЕСТВО карманных воров увеличивается, а личный состав отделов, которые с такими преступлениями борются,  сократили. Законодательство требует, чтобы карманник был задержан с чужим кошельком в руках – только в этом случае его можно привлечь к ответственности. Но поймать вора в момент кражи чрезвычайно сложно: опытный преступник безошибочно определит в толпе сотрудника полиции. Есть еще одна проблема – гражданская незрелость многих потерпевших, которые боятся писать заявления о кражах, из-за чего даже задержанные  воры избегают наказания.
Если стоимость похищенного не превышает 160 гривен, кража считается мелкой и влечет за собой лишь административную ответственность. Зная это, многие карманники промышляют «по мелочам», но если за день совершить 10-15  мелких краж, в целом набежит тысяча, а то и полторы тысячи гривен.

«Брат попросил срочно дать взаймы три тысячи гривен. Я положил деньги во внутренний карман пиджака, сел в метро и поехал к брату. Лезу в карман… А денег нет. Их украли, пока я ехал в метро. Но кто и как? Я ничего не почувствовал. Как же ловко орудуют эти мерзавцы!»
Анатолий Сергеевич.
Киев.

КАРМАННЫЕ воры – преступники с фантазией,  к своему ремеслу относятся творчески. Например, в киевском метро действует пара карманников, мужчина лет 40-45 и девушка лет 25. Мужчина-вор садится и ждет, когда рядом с ним присядет молодой мужчина. Если такой пассажир появился, за дело принимается воровка, девушка привлекательная. Она становится напротив жертвы,  достает из сумки книгу в яркой обложке. Красивая девушка и ее книга, как правило, привлекают внимание жертвы. В это мгновение сидящий рядом вор забирается в  чужой карман.
Сценариев карманных краж – сотни. 
Карманного вора выдают глаза, они все время бегают, выискивая жертву. Чтобы это скрыть, многие карманники носят темные очки. В солнечную погоду это не вызывает подозрения, а, скажем, вечером может привлечь внимание пассажиров. Когда вы что-то покупаете, помните, что за вами может наблюдать карманник. Его интересует, куда вы кладете деньги. Предвидя это, еще дома прикиньте свои возможные траты и необходимую сумму положите в один карман, а более крупную – в другой, надежно защищенный. Трудней всего вытащить деньги из внутреннего кармана. Для отвлечения внимания вора вы можете положить в сумку или в задний карман брюк какой-то старый кошелек, набив его бумагой: потратив время на кошелек-пустышку, карманник  не  успеет добраться до настоящего кошелька.

 

Автор: Николай ЕРЛАНСКИЙ.
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