26.05.2017

Письма о карманных кражах комментирует майор милиции запаса Николай БОНДАРЧУК.

«В нашем районе много лет орудуют карманные воры – мужчина и женщина. Они заходят возле рынка в переполненный троллейбус, выбирают женщину или старичка, у которых руки заняты сумками. Воровка отвлекает жертву каким-то вопросом, а в это время ее напарник шарит по чужим карманам. Почему милиция бездействует?»

Инна Ивановна.

Киев.



КОЛИЧЕСТВО карманных воров увеличивается, а личный состав отделов, которые с такими преступлениями борются, сократили. Законодательство требует, чтобы карманник был задержан с чужим кошельком в руках – только в этом случае его можно привлечь к ответственности. Но поймать вора в момент кражи чрезвычайно сложно: опытный преступник безошибочно определит в толпе сотрудника полиции. Есть еще одна проблема – гражданская незрелость многих потерпевших, которые боятся писать заявления о кражах, из-за чего даже задержанные воры избегают наказания.

Если стоимость похищенного не превышает 160 гривен, кража считается мелкой и влечет за собой лишь административную ответственность. Зная это, многие карманники промышляют «по мелочам», но если за день совершить 10-15 мелких краж, в целом набежит тысяча, а то и полторы тысячи гривен.



«Брат попросил срочно дать взаймы три тысячи гривен. Я положил деньги во внутренний карман пиджака, сел в метро и поехал к брату. Лезу в карман… А денег нет. Их украли, пока я ехал в метро. Но кто и как? Я ничего не почувствовал. Как же ловко орудуют эти мерзавцы!»

Анатолий Сергеевич.

Киев.



КАРМАННЫЕ воры – преступники с фантазией, к своему ремеслу относятся творчески. Например, в киевском метро действует пара карманников, мужчина лет 40-45 и девушка лет 25. Мужчина-вор садится и ждет, когда рядом с ним присядет молодой мужчина. Если такой пассажир появился, за дело принимается воровка, девушка привлекательная. Она становится напротив жертвы, достает из сумки книгу в яркой обложке. Красивая девушка и ее книга, как правило, привлекают внимание жертвы. В это мгновение сидящий рядом вор забирается в чужой карман.

Сценариев карманных краж – сотни.

Карманного вора выдают глаза, они все время бегают, выискивая жертву. Чтобы это скрыть, многие карманники носят темные очки. В солнечную погоду это не вызывает подозрения, а, скажем, вечером может привлечь внимание пассажиров. Когда вы что-то покупаете, помните, что за вами может наблюдать карманник. Его интересует, куда вы кладете деньги. Предвидя это, еще дома прикиньте свои возможные траты и необходимую сумму положите в один карман, а более крупную – в другой, надежно защищенный. Трудней всего вытащить деньги из внутреннего кармана. Для отвлечения внимания вора вы можете положить в сумку или в задний карман брюк какой-то старый кошелек, набив его бумагой: потратив время на кошелек-пустышку, карманник не успеет добраться до настоящего кошелька.