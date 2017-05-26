26.05.2017

Преступление без наказания

В течение последних полутора лет Львовский горсовет вследствие афер со стороны членов организованной преступной группировки лишился более 40 объектов коммунальной недвижимости. Речь идет о наиболее коммерчески привлекательных помещениях, расположенных в центральной части Львова и еще недавно принадлежавших городской общине. По предварительным оценкам, стоимость похищенного имущества составляет около 500 миллионов гривен.

Во Львовском горсовете «масштабную аферу» выявили случайно

ИСТОРИЯ с потерей Львовским горсоветом права собственности на десятки коммунальных помещений в местных СМИ «всплыла» в ноябре прошлого года после громких разоблачительных заявлений мэрских чиновников.

Суть этих разоблачений заключалась в следующем.

Во Львове в течение последних нескольких лет действует организованная преступная группировка, которая при помощи коррумпированных нотариусов, юристов и правоохранителей нагло присваивает коммунальные помещения. Особый акцент «заявители» делали на том, что данную масштабную аферу случайно обнаружили специалисты управления коммунальной собственности Львовского горсовета в ходе подготовки документов для подачи на аукцион очередного помещения, когда было выявлено, «що воно якимось чином перейшло у власність приватних осіб».

В дальнейшем, по словам чиновников, база данных городского имущества была сверена с информацией, содержащейся в государственном электронном реестре прав на недвижимое имущество. В результате проверки стало известно о десятках фактов незаконного отчуждения коммунальных помещений в пользу частных лиц. Об этом сразу же были проинформированы правоохранительные органы – полиция, областная прокуратура, СБУ. Следственное управление Главного управления Нацполиции Украины во Львовской области открыло уголовное производство по

ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Как выглядит преступная схема

НА СЕГОДНЯШНИЙ день каких-то конкретных результатов и деталей расследования афер с городским коммунальным имуществом львовские правоохранители не обнародовали. Между тем уже доподлинно известно, что городская община Львова в течение последних полутора лет (после того, как доступ к государственному электронному реестру прав на недвижимое имущество получили нотариусы) лишилась 44 помещений, причем речь идет о наиболее коммерчески привлекательных объектах, расположенных в центральной части города – в основном в Галицком районе.

Эта информация, в частности, прозвучала во время одной из последних сессий Львовского горсовета, состоявшейся 18 мая. Озвучила ее директор департамента коммунальной собственности горсовета Инна Свистун. По словам чиновницы, право собственности на коммунальные помещения члены преступной группировки оформляли двумя путями: на основании несуществующих документов несуществующих органов (к примеру, Галицкой ОГА) и на основании незаконных судебных решений.

На самом же деле преступная схема выглядит далеко не так однозначно. Местные журналисты, расследовавшие обстоятельства «коммунального мошенничества», в частности установили, что в ряде случаев имущество городской общины «переписывалось» в электронном реестре на частных лиц без надлежащей проверки со стороны нотариусов на основании регистрационных удостоверений Львовского областного ГКП «Бюро технической инвентаризации» от 1997 года. То есть эти документы, скорее всего, были «слиты» с архивов Львовского горсовета. Также было установлено, что в руки преступников, как правило, попадала техническая документация на помещения, которые не имели арендаторов и не использовались коммунальными предприятиями города. В связи с этим есть веские основания утверждать, что в преступную схему были вовлечены работники департамента коммунальной собственности Львовского горсовета.

Вместо эпилога

КАК удалось выяснить автору этих строк, следственное управление Главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области уголовное производство по фактам мошенничества с объектами муниципального недвижимого имущества во Львове (по ч. 4 ст. 190 УК Украины) открыло еще в конце августа 2016 года. А в середине ноября в связи с досудебным расследованием в рамках данного уголовного дела в здании Львовской мэрии прошли обыски.

Именно после этих событий от чиновников мэрии посыпались заявления, что специалисты управления коммунальной собственности Львовского горсовета случайно обнаружили масштабную аферу…



Львов.