26.05.2017

Цей апостольський погляд на Вознесіння Господнє до обітниці Отчої згадує знавець і щирий хранитель довколорелігійних звичаїв та обрядів Василь Григорович Швидкохід із Придунав’я. Сьогодні – наша з ним розмова про «бессарабське святкування чергового великого двунадесятого празника».

Героїчне починається з простого

– ВАШИМИ оповідями про довколорелігійні звичаї та обряди, Василю Григоровичу, захоплені читачі газети. У своїх листах вони цікавляться, чому саме Бессарабія так багата цими народними перлинами?

– Не хочу брати гріх на душу, стверджуючи, що наш край у цьому плані особливий. Він такий, як й інші куточки християнського світу. У різних місцевостях люди створили свої звичаї та обряди, без них складно уявити будь-яке свято. Єднають усіх нас Бог та Його єдинородний син Ісус Христос.

– Чому Вознесіння Спасителя називається рухомим празником?

– Бо воно завжди відзначається не в числі, а в часі – щоразу в четвер, на сороковий день після Воскресіння. Торік, наприклад, згідно із сонячно-місячним календарем, четвер був 9 чер­вня, а цього року – 25 травня.

– У чому полягає суть цього празника?

– У непорушній загальній оптимістичності. Після свого Воскресіння Ісус являвся Своїм учням протягом сорока днів. Він оповідав їм про Царство Боже та про те, що Йому призначено було знести Свої муки в ім’я людей.

– Дехто це душевне поривання називає героїзмом…

– Загалом так воно і є. Героїчне починається з простого. Показовий один момент: поява Ісуса перед учнями зі словами «Мир вам!» схвилювала й налякала їх, бо вони подумали, що бачать духа. Але Він сказав їм: «Чому ви схвилювалися? І чому такі думки входять у серця ваші? Подивіться на руки Мої і на ноги Мої; це ж Я Сам, доторкніться до Мене і подивіться: дух не має тіла й кісток, які ви бачите в Мене».

Віра в праведне життя

– СПАСИТЕЛЮ важливо було вселити в людські голови віру в можливість жити праведно?

– Так. Ви правильно сприймаєте Біблію… Коли учні все ще не вірили, Він запитав: «Чи маєте тут якусь їжу?» Вони подали Йому кусень печеної риби. Він узяв і їв перед ними. Тоді Він сказав: «Ось я пошлю обітницю Отця Мого на вас; ви ж зоставайтесь у місті, доки не сповнитеся силою згори».

Благословивши їх, Він став віддалятися від них і підноситись на небо. Вони поклонилися Йому й повернулися в Єрусалим з великою радістю. Про побачене розповіли Матері Божій та жінкам-мироносицям. Так мовиться в Євангелії від Луки.

– І коли біблейську подію визнали празником?

– Згідно з церковною історією це сталось у IV столітті. Історик Сократ називає цей день «всенародним празником». Подію Вознесіння Господнього звеличили своїми проповідями святі Іван Золотоустий, Григорій Ніський, Єпіфан Кіпрський, Лев Великий та інші. А цариця Єлена поставила храм на честь празника на місці Христового Вознесіння.

Відтоді у храмах почали виконувати тропар свята: «Вознісся Ти у славі, Христе Боже Наш, радість сотворивши ученикам обітуванням Святого Духа, утвердивши їх благословенням, бо Ти єси Син Божий, ізбавитель світу».

Значення події Вознесіння Господнього формулює у своїй проповіді Іван Золотоустий: «Сьогодні людський рід повністю примирений із Богом. Зникла давня боротьба й ворожнеча. Ми, що були недостойні жити на землі, – вознесені на небо. Сьогодні стаємо наслідниками небесного царства, ми, що не вартуємо й земного, – виходимо на небо й унаслідуємо престол Царя і Господа. А людська природа, перед якою херувим боронив рай, піднесена тепер понад усякого херувима».

– Сказано сміливо й категорично. А як проповідь Івана Золотоустого узгоджується з тим, що коїться сьогодні на Донбасі? Чи дають на це відповідь бессарабські довколоцерковні звичаї та обряди?

«Мир вам!»

– ДАЮТЬ, бо виникли вони в селі, якому понад два століття і яке має благодатну біографію. Тут дружно живуть працьовиті люди двадцяти національностей. Моляться вони єдиному Богові, хоч і належать до різних конфесій. І ця обставина сприяє тому, що кожен мешканець несе на вівтар сільської єдності свої звички та уподобання, які вплітаються в загальний вінок звичаїв та обрядів.

Які слова мовив Ісус своїм учням перед Вознесінням? «Мир вам!» Це і привітання, і наказ, заповіт люд­ському роду. І коли дехто запитує, як у селі уживаються різномовні люди, я відповідаю: вони просто виконують заповіт Господа. Звідси бере початок своєрідність бессарабського орнаменту відзначення Вознесіння Господнього.

– Але ж так можна сказати і про тих, хто живе в інших місцевостях християнського світу. Має ж бути якась різниця хоча б у намірах, поведінці чи самому святкуванні?

– І вона є. Скажімо, згідно з церковними канонами цього дня йде богослужіння, але дозволяється і працювати. У північній частині бессарабського краю мають можливість робити день цілком святковим. У нас коригує наші справи природа – тепла погода зобов’язує не змарнувати нагоду для сільськогосподарських робіт. Проте завершується день веселощами, розвагами.

– Як це відбувається?

– Є в нас чудова традиція влаштовувати біля Лаптиша, притоки Дунаю, веселе дійство «Врожай на весь край». Це своєрідний поєдинок бур’янів – будяка, лободи, щириці, чортополоху – з представниками зернового племені – пшениці, жита, ячменю, кукурудзи, вівса.

– Тобто поєдинок добра і зла?

– Звичайно. Під звуки духового оркестру з обох боків притоки ряджені ватаги виходять назустріч одна одній, хизуючись своєю силою і здатністю подолати суперника. Хлібороби, з’їхавшись сюди після роботи, не просто спостерігають за тим, що відбувається, а виконують роль багатоголосого судді.

Висипавши на галявину, «бур’яни» витанцьовують зі співом:

А подайте нам сюди свободу –

Ми покажем вам свою породу.

Це нічого, що вона і дика,

Зате в неї сила превелика…

Нахизувавшись, знесилено падають. З натовпу лунають вигуки:

– Отуди їм і дорога!

– Погане зілля – ледачому на похмілля!

Тим часом на галявину поважно виходять «снопи» пшениці, жита, ячменю, кукурудзи, вівса. За ними ватагою крокують їхні «колоски». Вони шелестять, вітають присутніх:

– З добрим урожаєм вас!

– Міцного вам здоров’я!

«Снопи» кружляють у вальсі «Дунайські хвилі». До них долучаються присутні. Завершується дійство піснею наших авторів Антона Левченка та Івана Бабенка «Веселися, житній колос!»:

Веселися, житній колос

І пшениці-ячмені.

Хліборобів дужий голос

Уславляє працедні.

– Ви так розповідаєте, що у слухача виникає враження присутності на дійстві. Цим і закінчується святкування Вознесіння Господнього?

– Здебільшого так. Повертаючись додому, люди милуються зоряним небом, продовжують говорити про Спасителя, який хоч і вознісся до обітниці Отчої, але залишився в душах земних, направляє їх на добрі справи та вчинки.

Усі моляться, щоб швидше закінчилася війна на сході й запанував на землі мир.