26.05.2017

Професія – Вітчизну захищати

«Це була найтяжча за своїми природними даними і насиченням оборонних військ противника водна перепона, – писав у своїх мемуарах маршал Костянтин Рокоссовський, – але бійці 37-ї гвардійської стрілецької дивізії 65-ї армії 2-го Білоруського фронту під командуванням Героя Радянського Союзу гвардії генерал-майора Кузьми Гребенника зуміли її блискуче подолати».

Перед маршем

ІСТИНУ про те, що успіх операції раптовим не буває, комдив засвоїв ще під час навчання у Військовій академії моторизації та механізації. Тому й цього разу, обмірковуючи деталі наступного форсованого маршу, розумів: усе залежить від того, як до нього готуються підрозділи. Кузьма Євдокимович зустрічається з людьми, роз’яснює, як важливо у визначений строк прибути на заплановані рубежі й бути готовим негайно вступити в бій, уважно вдивляється в обличчя і в кожному бачить твердість духу, рішучість до кінця виконувати свій обов’язок.

«Богатирі, справжні богатирі!» – захоплено думає комдив про солдатів та офіцерів. З такими ж богатирями йому довелося воювати в роки громадянської війни в 51-й Перекопській дивізії, якою командував легендарний В.К. Блюхер. Таким був і сам Кузьма Євдокимович: сміливий, рішучий, енергійний.

Графік маршу був жорстким: війська, які рухалися пішим порядком, мали подолати за добу 30-35 кілометрів. Відпочивали на коротких привалах, спали просто неба на сирій землі. Всі розуміли важливість завдання і прагнули виконати його якнайкраще.

«Два Дніпра, а посередині Прип’ять»

ДО РІКИ дивізія вийшла своєчасно, й одразу почала готуватися до форсування. Одер – водна перепона своєрідна, солдати дали йому визначення: «Два Дніпра, а посередині Прип’ять». Він утворює два рукави – Вест-Одер та Ост-Одер, а між ними трикілометрова заплава з численними протоками, каналами й дамбами. Варто подути з моря штормовому вітру, як вода в заплаві прибувала на очах, рукави з’єднувались, і створювалося враження, наче це величезна ріка, серед якої неприступними острівцями піднімалися дамби та бетонні опори мосту з бойовою охороною гітлерівців.

Підлеглим Кузьми Євдокимовича довелося форсувати чимало різних водних перепон, але таку вперше. Через заплаву на човнах і поромах не перепливеш – надто мілко. Що ж робити? Над цим завданням комдив давно мізкував. На рішення наштовхнув його в невимушеній розмові бувалий старшина.

– У Сибіру поширені легкі невеликі човни – плоскодонки. Чим вони зручні? – міркував старшина. – Їх можна перетягувати сушею з однієї ріки в іншу.

Того ж дня комдив розпорядився організувати виготовлення човнів-плоскодонок.

Пропозиція комдива

У ПОЛКАХ формувалися спеціальні загони, перед якими стояло завдання форсувати Ост-Одер, знищити охорону противника й оволодіти дамбами. До них відбиралися кращі бійці й командири, які мали досвід форсування водних перепон.

…І от у заплаві Одера зав’язалися запеклі бої. Сміливо й рішуче діяла розвідгрупа у складі стрілецької роти 109-го гвардійського стрілецького полку під командуванням гвардії капітана Олега Аникова. Закріпилася на дамбі розвідрота гвардії старшого лейтенанта Анатолія Михайлова. Невдовзі 37-ма гвардійська стрілецька дивізія двома полками зайняла автостраду в міжріччі, оволодівши всіма прилеглими дамбами.

Початок загального наступу планувався на дев’яту годину 20 квітня. Кузьма Євдокимович подумки «прокручував» очікуване форсування й розумів, що починати треба раніше наміченого строку. Вирішив поділитися міркуваннями з командиром корпусу, а той переадресував його до командарма. Вислухавши Гребенника, генерал-полковник П.І. Батов суворо запитав:

– Обгрунтування?

– Вранці посилюється вітер з моря, – почав Кузьма Євдокимович, – і рівень води в Одері піднімається. Висновок: форсування треба починати до підйому води. І друге: на західному березі Одеру ми захопили невеликий плацдарм. Гвардійці тримаються з останніх сил. Треба підтримати їх. І третє – раптовість…

– Логічно, – схвально посміхнувся командарм. – Ми також думали над цим. Спробуємо тепер переконати маршала Рокоссовського.

І заспівали катюші

ОПЕРАЦІЯ розпочалася раніше наміченого строку. О шостій тридцять заспівали катюші, відкрили вогонь танки, артилерія. Хмари диму огорнули ворожі спостережні пункти й вогневі точки, позбавивши їх можливості стріляти по наших військах прицільно. З перших залпів артилерійської підготовки бійці спустили на воду човни й рушили в небезпечний рейс.

Комдив уважно спостерігав за діями «москітного» флоту. Човни стрімко рухалися до лівого берега Одеру. Гітлерівці відкрили вогонь. Вода закипіла від вибухів. Але жоден із наших бійців не кинувся назад. Кузьма Євдокимович бачив, як ткнувся в пісок перший човен. З нього вистрибнув сержант Петро Шелепов із червоним прапором і встановив його на березі.

Бій на плацдармі ставав дедалі запеклішим. Із накопиченням наших сил розширювався район дій. «Пора», – вирішив комдив, і наказав переправлятися на плацдарм. Тільки відчалили – осколком поранило бійця, який сидів на веслах. Генерал замінив його.

У пеклі бою

ПЕРЕПРАВИВШИСЬ на плацдарм, Гребенник на місці твердо й рішуче керував боєм. Гітлерівці намагалися повернути захоплені ділянки й об’єкти, але наші воїни успішно відбивали їхні контратаки.

У розпал бою на спостережний пункт 65-ї армії прибув маршал К.К. Рокоссовський. Запросивши його до стереотруби, генерал-полковник П.І. Батов доповів:

– Почалася контратака противника силою понад батальйон піхоти з сімома танками. – І додав: – П’ять танків уже горять, ворожа піхота залягла.

Рокоссовський припав до стереотруби і весело сказав:

– Помиляєтесь, Павле Івановичу, не п’ять, усі сім горять, – а потім спитав: – Чиї це герої там вою­ють?

– Із 37-ї гвардійської…Генерал-майора Гребенника, – коротко відповів Батов.

… Противник здійснив 26 контратак, але всі їх було відбито, і 37-ма гвардійська стрілецька дивізія перейшла в рішучий наступ, забезпечуючи прорив танкових, кавалерійських, артилерійських з’єднань 65-ї армії.

* * *

Після війни Кузьма Євдокимович Гребенник командував рядом прикордонних округів.

1959 року у званні генерал-лейтенанта звільнився в запас за станом здоров’я. Помер 1974 року.

Похований у Києві.

Підготували Михайло БАЛТЯНСЬКИЙ та Анатолій КАЗИМІРЧУК, кандидат історичних наук.