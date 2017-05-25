25.05.2017

УКРАИНА

• В Украине в апреле третий месяц подряд зафиксирован спад промышленного производства в сравнении с прошлым годом в годовом выражении. С начала 2017-го, в январе – апреле, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, промпроизводство снизилось на два процента, сообщается на сайте Госстата Украины.

• К двум с половиной годам тюрьмы приговорил суд США украинского хакера Вадима Ермоловича за участие в схеме торговли похищенными и еще не опубликованным пресс-релизами с финансовыми данными, сообщает Reuters. Кроме того, он обязан выплатить более трех миллионов долларов в счет нанесенных убытков. За пять лет деятельность членов преступной группы принесла им около 30 млн долларов.

• Государственный «Ощадный банк» разрабатывает систему, ориентированную на обслуживание малого и среднего бизнеса, которая должна заменить санкционное приложение 1СЮ, пишет biz.nv.ua. Отмечается, что система представляет собой продвинутый интернет-банкинг, сейчас она тестируется в трех областных управлениях.

ЗА РУБЕЖОМ

• Южнокорейские военнослужащие открыли стрельбу по «неопознанному объекту», пересекшему линию разграничения со стороны Северной Кореи, сообщает «Корреспондент». Отмечается, что было сделано около 90 предупредительных пулеметных выстрелов. По данным местных СМИ, «неопознанным объектом» мог быть военный беспилотник КНДР.

• В Македонии суд приговорил девять человек к разным срокам заключения (от шести месяцев до года) за участие в массовых беспорядках в парламенте, в результате которых несколько политиков получили травмы, информирует радио «Свобода». В результате вторжения людей в масках в парламенте 27 апреля 2017 года десятки журналистов и законодателей были ранены.

• В Польше, в 150 километрах от Гданьска, в 2018 году будет построена база американской системы противоракетной обороны. На это Пентагон выделит 90 млн долларов, подтвердил на брифинге глава профильного департамента Минобороны США Гэри Пеннетт. Объект ПРО, пишет сайт news.liga.net, оснастят многоцелевым зенитно-ракетным комплексом Aegis Ashore.

• Яхта с британскими моряками столкнулась в Атлантическом океане с китом. Судно получило повреждения и начало тонуть. Это случилось в 570 км к северо-западу от Азорских островов. Как сообщает Mirror, на помощь троим морякам направились португальские спасатели. Однако их опередило торговое судно под флагом Либерии, которое следовало в испанский порт Авилес. Ее команда и подобрала пострадавших.