Автор: Николай ГУК.
приговор
Киевский райсуд Харькова осудил на шесть лет тюрьмы лидера движения «Юго-Восток»
69-летнего Юрия Апухтина. Это самое строгое наказание, вынесенное слобожанским антимайдановцам.
ЮРИЙ Апухтин родом из Курской области. Получив высшее образование в Харькове, трудился здесь в конструкторском бюро имени Морозова, которое занимается созданием бронетехники. В середине 90-х был депутатом облсовета, занимался бизнесом.
Как убежденный сторонник единства России, Украины и Беларуси, стоял у истоков общественной организации «Великая Русь». В 2013 году выступил инициатором объединения нескольких десятков разрозненных общественных движений, выросших к концу года в Гражданский форум Харькова. На базе этой платформы весной 2014 года возникло движение «Юго-Восток», координатором которого и стал Юрий Михайлович.
В апреле 2014 года Апухтина, как и других слобожанских антимайдановцев, задержали по подозрению в организации массовых беспорядков, имевших место как в Харькове, так и в других городах восточной и южной части Украины после смены власти. Вскоре он вышел на свободу после внесения залога. Но в декабре того же года Юрия Апухтина снова арестовали – уже по подозрению в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя Украины, захвату государственной власти.
По иску прокуратуры суд прекратил деятельность общественной организации «Юго-Восток» путем принудительного роспуска, признав, что она несет в себе угрозу суверенитету Украины и безопасности ее народа.
В январе 2015 года прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении Апухтина. В ходе судебных заседаний по одному из эпизодов обвиняемый был оправдан. Однако суд признал его виновным в призывах к свержению конституционного строя в Украине и организации погромов весной 2014 года около здания Харьковской облгосадминистрации.
После оглашения обвинительного заключения Юрий Апухтин заявил, что не считает себя виновным. Защита обвиняемого сообщила, что приговор будет обжалован.
Харьков.