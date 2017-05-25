Главная / КОМЕНТАРИИ / Лидер «Юго-Востока» осужден

25.05.2017 приговор Киевский райсуд Харькова осудил на шесть лет тюрьмы лидера движения «Юго-Восток» 69-летнего Юрия Апухтина. Это самое строгое наказание, вынесенное слобожанским антимайдановцам.

ЮРИЙ Апухтин родом из Курской области. Получив высшее образование в Харькове, трудился здесь в конструкторском бюро имени Морозова, которое занимается созданием бронетехники. В середине 90-х был депутатом облсовета, занимался бизнесом.

Как убежденный сторонник единства России, Украины и Беларуси, стоял у истоков общественной организации «Великая Русь». В 2013 году выступил инициатором объединения нескольких десятков разрозненных общественных движений, выросших к концу года в Гражданский форум Харькова. На базе этой платформы весной 2014 года возникло движение «Юго-Восток», координатором которого и стал Юрий Михайлович.

В апреле 2014 года Апухтина, как и других слобожанских антимайдановцев, задержали по подозрению в организации массовых беспорядков, имевших место как в Харькове, так и в других городах восточной и южной части Украины после смены власти. Вскоре он вышел на свободу после внесения залога. Но в декабре того же года Юрия Апухтина снова арестовали – уже по подозрению в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя Украины, захвату государственной власти.

По иску прокуратуры суд прекратил деятельность общественной организации «Юго-Восток» путем принудительного роспуска, признав, что она несет в себе угрозу суверенитету Украины и безопасности ее народа.

В январе 2015 года прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении Апухтина. В ходе судебных заседаний по одному из эпизодов обвиняемый был оправдан. Однако суд признал его виновным в призывах к свержению конституционного строя в Украине и организации погромов весной 2014 года около здания Харьковской облгосадминистрации.

После оглашения обвинительного заключения Юрий Апухтин заявил, что не считает себя виновным. Защита обвиняемого сообщила, что приговор будет обжалован.



Харьков.

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