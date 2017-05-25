25.05.2017

Память и беспамятство

И без того одиозный сам по себе процесс так называемой декоммунизации в Украине приобретает совершенно дикие очертания. Покончив с памятниками Ленину, но, по всей видимости, не в силах остановиться в разрушительном угаре, власть принялась уничтожать вещи, признанные ЮНЕСКО мировым наследием.

Инквизиционные будни

НЕДАВНО в украинских соцсетях бурно обсуждали скандальное решение одного из львовских районных судов, осудившего местного студента за цитаты Ленина в социальных сетях. В открытом реестре судебных решений не говорится, за какие именно цитаты большевистского вождя молодой человек получил срок, пусть даже с отсрочкой исполнения приговора, зато подробно сообщается о сопроводительных действиях по уничтожению «орудий преступления».

Среди предметов, подлежащих уничтожению, – экземпляр «Капитала» Карла Маркса, работы, в которой открыт закон прибавочной стоимости как основного способа капиталистического производства и которую изучают в ведущих университетах планеты.

Как рассказали «РГ» в ЛКСМУ, осужденный львовский студент – комсомолец, а организация на территории Украины действует вполне легально, поскольку даже в декомунизационном законе о комсомоле вообще не упоминается. Нет в этом документе ни слова и об основоположнике научного коммунизма Карле Марксе, тем более что он умер еще в позапрошлом веке, а закон устанавливает рамки своего действия с момента прихода к власти большевиков.

Вятрович против Маркса

НАДО сказать, что неукоснительное следование законодательству никогда (и особенно сегодня) не было сильной стороной нашей власти периода украинской независимости. Так, в принятом парламентом законе не упоминается комсомол, что не помешало Раде, вопреки мнению жителей Комсомольска, переименовать город в Горишни Плавни и заставить газету «Комсомольская правда в Украине» сменить название. А директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, взявший на себя функцию главного надзирателя за исполнением декоммунизации, в ультимативной форме требует демонтировать бюст Карлу Марксу на территории киевской фабрики «Рошен», что выходит за рамки разработанного при поддержке того же Вятровича закона.

В принципе дополнить закон Карлом Марксом особого труда для нынешнего созыва Верховной Рады не составит, учитывая массу откровенного бреда, принятого в последнее время главным законодательным органом страны.

Но здесь есть один нюанс, на который хотелось бы обратить внимание. Дело в том, что «Манифест коммунистической партии» и первый том «Капитала» Карла Маркса внесены с список «Памяти мира», в который ЮНЕСКО вносит памятники всемирного документального наследия. Эти работы предложили совместно на рассмотрение Германия и Нидерланды, отметившие в обосновании, что «Манифест» и «Капитал» «оказали большое влияние на социальные движения во всем мире от времени их написания».

Новая нация будет читать Шевченко в переводе

ЗАЧЕМ украинская власть раз за разом вбрасывает скандальные и раскалывающие общество темы вроде запрета социальных сетей, георгиевских/гвардейских ленточек, выведение из официального оборота термина «Великая Отечественная война», попыток поставить под контроль церковь и отменить 9 Мая? По одной из версий, таким образом режим пытается перефокусировать внимание людей, отвлечь их от обсуждения злободневных социально-экономических тем.

Но, по мнению директора Центра политического маркетинга Василия Стоякина, одиозные и раскалывающие общество инициативы вносятся отнюдь не для отвлечения внимания, а носят характер последовательно продвигаемой стратегии по созданию новой украинской нации.

Эксперт обращает внимание, что, скажем, законопроекты, направленные против УПЦ, вносятся на рассмотрение парламента уже не первый раз, но, когда несогласная часть общества демонстрирует готовность к сопротивлению, включается задняя передача.

«Мне кажется, это стиль работы очень грамотных специалистов по социальным технологиям или даже по психологической войне. Делается пристрелка, наблюдается реакция общества. Это не отвлечение внимания, а часть глобального плана, который, собственно, четверть века у нас и осуществляется. Смотрят, готово ли общество воспринять открытие окошка Овертона еще немного. Нет? Подождем, через год еще раз вбросим эту же тему и посмотрим, какой будет реакция общества в этот раз», – описывает механизм технологии политолог.

По его словам, примерно по такому же сценарию действовала власть и с Днем Победы. Сначала Вятрович пробрасывает инициативу об отмене праздника, после чего проходят самые масштабные с 2014 года акции «Бессмертного полка», а инициатива откладывается на потом.

«Это часть последовательно реализовываемого плана по ликвидации украинской национальности, – полагает Стоякин. – Просто стирается историческая память и то, что привязывает людей к их прошлому. Лет через 15-20 мы должны получить совершенно новую нацию. Она тоже будет называться «украинцами», но будет вынуждена читать Тараса Шевченко в переводе, поскольку к тому времени уже и латиницу введут. Посмотрите, насколько меняется язык, если сравнить язык телевидения и улицы. Это два разных украинских языка».

Эксперт не исключает, что несколько преувеличивает и сгущает краски, но убежден, что процесс развивается именно по описанному им алгоритму.

«Еще каких-то пять лет назад мы не могли себе представить, чтобы 9 Мая на Майдане висел портрет какой-то барышни из украинской канадской диаспоры, которая теперь «победительница нацизма». Ее участие во Второй мировой свелось к тому, что, пребывая в британской зоне оккупации, она спасала от репатриации коллаборационистов и бойцов дивизии СС «Галичина». 9 Мая этот портрет появился на Майдане. Разве пять лет назад такое можно было себе представить? Нет. А завтра будет непонятно, как рядом с этой барышней мог висеть портрет Кожедуба», – предупреждает Стоякин.