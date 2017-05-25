25.05.2017

Штрихи до портрета сучасника

Так заявив герой цього нарису Іван Непийвода, одержавши завдання зішкребти фарбу з побілених ним напередодні Великодня дерев, які ростуть довкіл підприємства, вважаючи цю вказівку чиєюсь безглуздою витівкою.

Мудрий неслух

ІВАН Непийвода, невисокий чоловік із худорлявим обличчям і глибокими добрими очима, вже за місяць після зарахування дворобом (дворовим робітником) інструментального підприємства «Ключ» зажив слави дивака. Цьому дещо сприяло його прізвище, та найбільше – поведінка під час одержання виробничих завдань. Виконувати їх він стрімголов не кидався, а міркував, яким чином упоратися краще, і тут же пропонував свої варіанти.

Спало на думку керівництву, наприклад, замінити рідку металеву огорожу сіткою-рабицею, щоб на територію підприємства не пробиралися безпритульні тварини. Відряджають Івана до магазину за матеріалом. Купив. Тільки не рабицю, а дрібно-клітчасту сітку, яка і дешевша, і має естетичніший вигляд. Сам же її приладнав. Той, хто вчора докоряв дворобу за самоправство, згодом хвалив за господарську кмітливість.

Щось подібне трапилося, коли зав­госп Григорій Веприк доручив йому нанести білою фарбою перед фасадом адмінбудівлі смуги для паркування автівок. Іван оглянув територію, і так йому стало шкода псувати рівно постелений асфальт, що вирішив поставити на дерев’яних «триніжках» таблички з їхніми номерними знаками. Завгосп трохи побурчав, але сприйняв усе з розумінням.

Одним така ініціативність до вподоби, інших дратує. Дехто з адмінперсоналу, довідавшись про це від Веприка, пропонував позбутися такого робітника, щоб не «качав своїх прав», які не вписуються в укладений із ним трудовий контракт. Завгосп слухає, але скористатися порадами не поспішає. Пояснює просто: нема за ворітьми черги бажаючих зайняти посаду дворового робітника. А подумки називає Івана мудрим неслухом.

Дерева не винні

– НУ, ІВАНЕ, – каже завгосп, – і щастить же тобі… Є розпорядження зішкребти фарбу зі стовбурів лип і каштанів, які ти напередодні Великодня побілив.

– Це ви серйозно? – не вірить Іван.

– На всі сто відсотків, – відповідає Веприк. – Такий наказ найвищих верхів.

– І кому біла фарба очі муляє? – намагається уточнити Іван.

– Очевидно, є такі, яким вона нагадує радянський час, коли всюди білили дерева, – пояснює завгосп і додає: – Це не вписується в закон про декомунізацію.

– До чого тут закон? – знизує плечима Іван. – Споконвіку дерева підбілювали, щоб узимку не промерзали, а влітку не гризли їх шкідники.

– Ти недавній служака і знаєш, що накази не обговорюються, а виконуються, – поставив крапку в розмові завгосп.

Зціпивши зуби, Іван Непийвода бере відро води, дротяну щітку, призначену для зняття іржі з металу, надягає цупкі брезентові рукавиці і прямує до красунь лип у білосніжних спідничках, що вишикувались, мов на параді. Зупиняється перед ними і звертається, як до живих істот:

– Здрастуйте, мої любі. Я вас одягав, як наречених, а тепер... Вибачте, ви ні в чому не винні, не з власної волі роблю це.

Іван черкає дротяною щіткою по корі першої липи – сухі білі клаптики з шелестом спадають донизу. Але вона не всю фарбу віддає. Доводиться шкрябати ще і ще. Непийвода дошкрябується до того, що бачить світло-жовтаве тіло стовбура. Серце його стрепенулося. Що ж це він робить? Якщо всі дерева так обдерти, то завтра вони всохнуть.

Стоп! Можна вчинити розумніше й не завдати шкоди деревам. Іван до завгоспа. Так, мовляв, і так, є ідея поверх білої фарби нанести іншу, в тон кори – світло-сіру. Веприк, не довго думаючи, погоджується.

– А як бути з побіленими бордюрами? Їх у нас метрів триста.

– Зеленою пофарбуємо, – каже Іван, – вони зіллються із зеленню газонів і все буде гаразд.

Веприк виписує платіжне доручення, виділяє вантажівку. Іван їде в магазин, купує необхідну фарбу і протягом двох днів «перевдягає» липи й бордюри. Керівництво «Ключа» не сварить і не хвалить, а просто звітує: «Білої фарби на деревах і бордюрах нема». Як це сприймуть там, нагорі? Мовчать…

Знав би князь Ігор…

– А звідкіля у вас таке прізвище?

– З глибокої давнини. Кажуть, у походах князь Ігор уночі не дозволяв поїти коней із холодних водойм. Щоб якомусь бовдуру не закортіло порушити цю заборону, він висилав загін воїнів, які чатували на березі й нікого не підпускали до води. Їх називали непийводами. Серед них начебто був і мій далекий предок. Це відбувалося в придеснянських краях. Знав би князь, як тепер хімічні підприємства забруднюють тут воду, він би звелів усі зруйнував.

– А яке це має відношення до вашої нинішньої роботи?

– Пряме. Після закінчення Рубіжанського хіміко-технологічного коледжу я приїхав технологом на Чернігівський завод хімреактивів. Двадцять років мав справу з кислотами, поки не «посадив» шлунок. Хірурги половину його відтяли і працювати в цій галузі заборонили.

Одержую другу групу інвалідності, оформляю пенсію, яка в перші роки незалежності своїм розміром справляла враження. Тоді нам платили мільйонами «дерев’яних» карбованців. Та їх на півмісяця ледь вистачало. Після перерахунку на гривні пенсія взагалі стала мізерною. А в нас із дружиною, кухарем дитсадка, вже підростав синок. Як жити?

Пішов у сторожі. Спочатку ніяковів перед знайомими, потім звик. На «Ключі» другий рік.

– Звичка робити по-своєму, наперекір чомусь чи комусь, у вас від кого?

– Мабуть, від того ж Ігорового воїна, мого далекого предка.

– Дружина задоволена вашою роботою?

– Ні. Через це в нас із нею і не склалося.

– А як же син?

– Ігор живе зі мною. Йому двадцять шість.

– Це ваша машина?

– Що ви, за які гроші? Завгосп попросив помити…Марка моєї машини – «на своїх двох»…



Ніжин, Чернігівська область.