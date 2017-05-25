Автор: Михаил БАЛТЯНСКИЙ.
Штрихи до портрета сучасника
Так заявив герой цього нарису Іван Непийвода, одержавши завдання зішкребти фарбу з побілених ним напередодні Великодня дерев, які ростуть довкіл підприємства, вважаючи цю вказівку чиєюсь безглуздою витівкою.
Мудрий неслух
ІВАН Непийвода, невисокий чоловік із худорлявим обличчям і глибокими добрими очима, вже за місяць після зарахування дворобом (дворовим робітником) інструментального підприємства «Ключ» зажив слави дивака. Цьому дещо сприяло його прізвище, та найбільше – поведінка під час одержання виробничих завдань. Виконувати їх він стрімголов не кидався, а міркував, яким чином упоратися краще, і тут же пропонував свої варіанти.
Спало на думку керівництву, наприклад, замінити рідку металеву огорожу сіткою-рабицею, щоб на територію підприємства не пробиралися безпритульні тварини. Відряджають Івана до магазину за матеріалом. Купив. Тільки не рабицю, а дрібно-клітчасту сітку, яка і дешевша, і має естетичніший вигляд. Сам же її приладнав. Той, хто вчора докоряв дворобу за самоправство, згодом хвалив за господарську кмітливість.
Щось подібне трапилося, коли завгосп Григорій Веприк доручив йому нанести білою фарбою перед фасадом адмінбудівлі смуги для паркування автівок. Іван оглянув територію, і так йому стало шкода псувати рівно постелений асфальт, що вирішив поставити на дерев’яних «триніжках» таблички з їхніми номерними знаками. Завгосп трохи побурчав, але сприйняв усе з розумінням.
Одним така ініціативність до вподоби, інших дратує. Дехто з адмінперсоналу, довідавшись про це від Веприка, пропонував позбутися такого робітника, щоб не «качав своїх прав», які не вписуються в укладений із ним трудовий контракт. Завгосп слухає, але скористатися порадами не поспішає. Пояснює просто: нема за ворітьми черги бажаючих зайняти посаду дворового робітника. А подумки називає Івана мудрим неслухом.
Дерева не винні
– НУ, ІВАНЕ, – каже завгосп, – і щастить же тобі… Є розпорядження зішкребти фарбу зі стовбурів лип і каштанів, які ти напередодні Великодня побілив.
– Це ви серйозно? – не вірить Іван.
– На всі сто відсотків, – відповідає Веприк. – Такий наказ найвищих верхів.
– І кому біла фарба очі муляє? – намагається уточнити Іван.
– Очевидно, є такі, яким вона нагадує радянський час, коли всюди білили дерева, – пояснює завгосп і додає: – Це не вписується в закон про декомунізацію.
– До чого тут закон? – знизує плечима Іван. – Споконвіку дерева підбілювали, щоб узимку не промерзали, а влітку не гризли їх шкідники.
– Ти недавній служака і знаєш, що накази не обговорюються, а виконуються, – поставив крапку в розмові завгосп.
Зціпивши зуби, Іван Непийвода бере відро води, дротяну щітку, призначену для зняття іржі з металу, надягає цупкі брезентові рукавиці і прямує до красунь лип у білосніжних спідничках, що вишикувались, мов на параді. Зупиняється перед ними і звертається, як до живих істот:
– Здрастуйте, мої любі. Я вас одягав, як наречених, а тепер... Вибачте, ви ні в чому не винні, не з власної волі роблю це.
Іван черкає дротяною щіткою по корі першої липи – сухі білі клаптики з шелестом спадають донизу. Але вона не всю фарбу віддає. Доводиться шкрябати ще і ще. Непийвода дошкрябується до того, що бачить світло-жовтаве тіло стовбура. Серце його стрепенулося. Що ж це він робить? Якщо всі дерева так обдерти, то завтра вони всохнуть.
Стоп! Можна вчинити розумніше й не завдати шкоди деревам. Іван до завгоспа. Так, мовляв, і так, є ідея поверх білої фарби нанести іншу, в тон кори – світло-сіру. Веприк, не довго думаючи, погоджується.
– А як бути з побіленими бордюрами? Їх у нас метрів триста.
– Зеленою пофарбуємо, – каже Іван, – вони зіллються із зеленню газонів і все буде гаразд.
Веприк виписує платіжне доручення, виділяє вантажівку. Іван їде в магазин, купує необхідну фарбу і протягом двох днів «перевдягає» липи й бордюри. Керівництво «Ключа» не сварить і не хвалить, а просто звітує: «Білої фарби на деревах і бордюрах нема». Як це сприймуть там, нагорі? Мовчать…
Знав би князь Ігор…
– А звідкіля у вас таке прізвище?
– З глибокої давнини. Кажуть, у походах князь Ігор уночі не дозволяв поїти коней із холодних водойм. Щоб якомусь бовдуру не закортіло порушити цю заборону, він висилав загін воїнів, які чатували на березі й нікого не підпускали до води. Їх називали непийводами. Серед них начебто був і мій далекий предок. Це відбувалося в придеснянських краях. Знав би князь, як тепер хімічні підприємства забруднюють тут воду, він би звелів усі зруйнував.
– А яке це має відношення до вашої нинішньої роботи?
– Пряме. Після закінчення Рубіжанського хіміко-технологічного коледжу я приїхав технологом на Чернігівський завод хімреактивів. Двадцять років мав справу з кислотами, поки не «посадив» шлунок. Хірурги половину його відтяли і працювати в цій галузі заборонили.
Одержую другу групу інвалідності, оформляю пенсію, яка в перші роки незалежності своїм розміром справляла враження. Тоді нам платили мільйонами «дерев’яних» карбованців. Та їх на півмісяця ледь вистачало. Після перерахунку на гривні пенсія взагалі стала мізерною. А в нас із дружиною, кухарем дитсадка, вже підростав синок. Як жити?
Пішов у сторожі. Спочатку ніяковів перед знайомими, потім звик. На «Ключі» другий рік.
– Звичка робити по-своєму, наперекір чомусь чи комусь, у вас від кого?
– Мабуть, від того ж Ігорового воїна, мого далекого предка.
– Дружина задоволена вашою роботою?
– Ні. Через це в нас із нею і не склалося.
– А як же син?
– Ігор живе зі мною. Йому двадцять шість.
– Це ваша машина?
– Що ви, за які гроші? Завгосп попросив помити…Марка моєї машини – «на своїх двох»…
Ніжин, Чернігівська область.