25.05.2017

Кошмар террора

Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт на стадионе Манчестера в Великобритании. На видеозаписи, распространенной в соцсетях, человек с полностью закрытым лицом (даже глаза боится показать) говорит, что это только начало войны с неверными.

НА этот раз неверными оказались полторы сотни детей, подростков и молодежи юношеского возраста, часть масштабной тусовки, собравшейся вечером в понедельник на стадионе в Манчестере на концерт 23-летней американской певицы Арианы Гранде – кумира молодежи. Взрывное устройство, начиненное гвоздями, террорист-смертник привел в действие после завершения концерта, когда публика уже начала расходиться.

По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Подростки народ неуравновешенный, эмоциональный, и после того как прогремел взрыв, на стадионе началась паника. Уже известно имя смертника: это 22-летний Салман Абеди, выходец из мигрантской среды.

По сообщению BBC5, после эвакуации со стадиона полиция провела контролируемый взрыв подозрительного предмета, возможного второго взрывного устройства.



НЕ в меру хладнокровная премьер Британии Тереза Мэй сообщила, что правоохранительные органы считают произошедшее ужасающим террористическим актом. Видимо, для нее подобное стало нормой. Это уже третий теракт в Британии за последнее время.

Повышение уровня террористической угрозы в Великобритании с «серьезного» до максимального «критического» означает, по сути, неизбежность новых терактов, сообщила премьер-министр страны Тереза Мэй широкой публике после заседания чрезвычайного комитета COBRA, в состав которого входят члены правительства и представители спецслужб.

«На основе расследований независимых организаций и развед­информации…теракты не только остаются в большой степени возможными, но они могут быть неизбежными», – подчеркнула премьер.



ВАЖНЫМ остается вопрос выбора террористической атаки. Как сообщила газета The Telegraph, предполагаемый преступник – сын ливийских мигрантов, попросивших более

20 назад убежище в Великобритании. По данным издания, он родился и вырос в Соединенном Королевстве. Сам молодой, он атаковал молодежь – любителей современной поп-музыки. Быть может, для большего «успеха» террорист мог выбрать (хотя едва ли у них бывает личный выбор) футбольных фанатов после матча. Но такие теракты грозят всему футбольному бизнесу, поэтому их не выбирают для атак. Случай в Париже в прошлом году во время матча сборных Франции и Германии не в счет. Там было несколько атак, но ни одна не произошла на стадионе, а только в его окрестностях.

Следует обратить внимание, что дети все чаще становятся желаемой жертвой для террористов. Это происходит и в Сирии, и в Ираке, и в Египте. Тенденция втянуть детей в жесткие политические противостояния, чреватые кровавыми разборками, просматривается и в России. Так, в СМИ просочилась информация, что в России на День защиты детей готовится крупная провокация. Остается надеяться, что если о ней известно журналистам, то уж соответствующие органы тоже не дремлют.

Главный вопрос: зачем? Во-первых, теракт стал «эффективным» началом избирательной компании, которая в Великобритании завершится 8 июня парламентскими выборами. Во-вторых, целью любого террористического акта является не количество жертв, а получение наиболее широкой огласки, наиболее широкого информационного сопровождения и взрыва эмоций в результате теракта. Теракты в отношении молодежи, в отношении детей кажутся их организаторам наиболее эффективными, так как самые невинные и беззащитные жертвы вызывают максимальный шок в обществе. Да и вопрос к властям впоследствии ставится максимально жестко: «Что же это за президент, что это за премьер или правительство, которое даже детей защитить не в состоянии?!»