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Главная / ДИСКУССИЯ / Генеральная репетиция общеевразийского хора

25.05.2017 Новый магистральный путь Наиболее значимым событием последнего времени явился Международный форум «Один пояс – один путь», прошедший в Пекине 14-15 мая. На этом саммите присутствовали делегации более чем из ста стран мира. Активное участие принимали главы 29 государств и правительств, генеральный секретарь ООН вместе с руководителями других международных организаций. НА форуме было организовано шесть тематических заседаний, на которых предметно обсуждалось будущее глобальной инициативы, касающейся таких проблем, как беспрепятственная торговля, финансовая интеграция, гуманитарные связи и тому подобное.

Впервые лидер Китая Си Цзиньпин выступил осенью 2013 года с масштабными предложениями создать Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь XXI века. Позже они объединились в одну стратегию под названием «Один пояс – один путь». Проект подразумевает прокладку сети экономических коридоров, включающих общие транспортные, инфраструктурные, промышленные проекты, а также зоны свободной торговли между Китаем и десятками стран Евразии и Африки.

Фактически речь идет о формировании единого экономического пространства, но на принципах, противоположных капиталистической глобализации. Последняя строится на финансовом порабощении и деиндустриализации третьих стран, как это происходит ныне в Украине. Неравенство – основа глобализации, главный принцип – разделяй и властвуй, а в качестве инструментов культурная и политическая экспансия.

В противоположность такой глобализации инициатива Пекина нацелена на выравнивание экономического развития стран «Пояса и пути», а ее главным принципом провозглашено равноправие. В качестве примера может служить соседняя Беларусь, успешно сотрудничающая с КНР. Ее президент Александр Лукашенко, собираясь на форум, объяснял журналистам: «Китай… не намерен навязывать свои интересы или заниматься торговой экспансией. Китай идет… как дружественная страна, предлагая кредиты, инвестиции, самые передовые технологии».



ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, «Один пояс – один путь» – не просто экономический проект, а эскиз нового миропорядка, цель которого в Пекине определяют как осуществление мечты человечества о формировании общества с единой судьбой, как новую модель глобального управления, действующую в интересах большинства населения. «Хор, а не соло», – образно объясняют в Китае свои намерения. Первоначально речь шла преимущественно о Евразии и частично об Африке, теперь китайские власти строят более обширные планы. «Китай не хочет очерчивать инициативу четкими географическими границами, потому что эта стратегия по сути своей является инициативой международного сотрудничества», – заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

В своей речи на форуме Си Цзиньпин отметил, что инициатива «постепенно превращается из концепции в действие, из замысла в реальность». «Мы находимся в отправной точке и готовы вместе отправиться в путешествие. Продвигаясь вперед, имея общее видение, мы достигнем еще большего единения, а развитие каждого принесет пользу всем. Мы должны совместно создать платформу, способствующую… созданию справедливой и равноправной системы международной торговли», – подчеркнул Председатель КНР. По его словам, Китай дополнительно выделит 100 миллиардов юаней для Фонда Шелкового пути, еще 380 миллиардов будут направлены на различные проекты Экспортно-импортным банком и Государственным банком развития Китая.



ИНИЦИАТИВА, созревшая в недрах КПК, продвигается достаточно быстрыми темпами. В 20 странах вдоль нового Шелкового пути появились 56 зон торгово-экономического сотрудничества, позволившие создать 180 тысяч рабочих мест. Со странами, поддержавшими стратегию, Пекин заключил свыше 130 соглашений о сотрудничестве в сфере транспортного сообщения. Китайские инвестиции в проекты «Пояса и пути» за три года превысили

50 миллиардов долларов.

Среди проектов, находящихся в стадии реализации, – китайско-пакистанский эко­номический коридор, включающий строительство океанского порта Гвадар, 10 электростанций, современных шоссейных дорог и линий скоростного рельсового транспорта.

Мы уже упоминали Беларусь, где совместно с Китаем создается индустриальный парк «Великий камень», в котором будут сосредоточены десятки высокотехнологичных производств.

В Африке сдана в эксплуатацию построенная при поддержке КНР железная дорога Аддис-Абеба – Джибути, ставшая первой электрифицированной веткой на континенте. 15 европейских городов уже имеют прямое железнодорожное сообщение с Китаем…

Одним из самых солидных партнеров в создании «большого евразийского парт­нерства» путем сопряжения потенциалов «Пояса и пути» выступает Россия вместе с Шанхайской организацией сотрудничества и ЕАЭС.

Одна Украина в полном соответствии с поговоркой «моя хата с краю» остается в стороне от магистрального развития Евразийского пространства.

Итогом саммита стало подписание соглашений о сотрудничестве с 68 странами и международными организациями. Все они намерены участвовать в осуществлении инициативы.

Делегации также приняли итоговое коммюнике с выражением готовности продолжить работу, учитывая мнения всех участников. Выражено единодушное мнение, что саммит стал необходимой и очень важной ступенью развития «Пояса и пути». Форум оформил переход от инициативы к конкретному проекту с четким механизмом сотрудничества. Его итоги позволяют даже с определенной уверенностью говорить, что история однополярного мира во главе с США близится к завершению.



НО достижение, имеющее мировое значение, не могло не вызвать отрицательной реакции за океаном. О том, какую оскомину это вызвало в Вашингтоне, мы расскажем в следующей публикации…

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