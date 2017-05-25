25.05.2017

Научный прогресс

Нефтяники Поднебесной впервые в мире добыли со дна Южно-Китайского моря газогидрат «горючий лед», способный, по их словам, заменить традиционный природный газ. Министерство земельных и природных ресурсов КНР заявило, что теперь будущее энергетики в их руках.

Образцы «горючего льда», поднятые с глубины более 1,2 километра, добыли с подводной скважины недалеко от Гонконга. За несколько дней работы было извлечено 120 тысяч кубических метров подземной породы, и китайцы очень довольны своей находкой, ведь содержание метана в ней составляет

99,5 процента.

Кстати, один кубический метр «горючего льда» эквивалентен 160 кубическим метрам природного газа в газообразном состоянии. Для сравнения: на 100 литрах газа автомобиль может проехать 300 километров, тогда как на 100 литрах «горючего льда» – 50 тысяч километров.

По некоторым оценкам, мировые запасы газогидратов на порядок превышают запасы «обычного» природного газа, однако точный объем этих запасов ученые оценивают по-разному, оценки колеблются от 2,5 тысячи до 20 тысяч триллионов кубических метров. К настоящему времени месторождения газогидратов обнаружены вблизи берегов США, Канады, Коста-Рики, Гватемалы, Мексики, Японии, Южной Кореи, Индии и Китая, а также в Средиземном, Черном, Каспийском и Южно-Китайском морях. Однако освоение газогидратных месторождений осложняется высокой стоимостью добычи.

На пути к цели Китаю потребовалось около 20 лет исследований. В Управлении геологических исследований министерства земельных и природных ресурсов КНР назвали это событие таким же крупным, как и произошедшая ранее в США сланцевая революция. По их мнению, «горючий лед» может стать лучшей заменой нефти и природному газу. А ведь новые залежи, обнаруженные в Китае, открывают огромный источник, эквивалентный, как минимум, 35 миллиардам тонн нефти, чего достаточно, чтобы обеспечить Китай энергией на 90 лет.

Между тем о существовании газовых гидратов на дне глубоких океанских впадин известно более полувека. В 70-е годы в СССР было доказано, что такие гидраты существуют и на суше, их обнаружили в зоне вечной мерзлоты в Якутии. Тогда же советские ученые получили диплом на открытие.

Геннадий НАЗАРОВ.