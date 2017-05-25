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25.05.2017 Намеки по существу Частые визиты президента Порошенко в Германию (третий за этот год) обрастают новыми традициями.

НА этот раз новшество было в том, что фрау Меркель принимала пана Порошенко не в Берлине, а в гостевой резиденции немецкого правительства во дворце Мезеберг. Это обстоятельство могло содержать намек на «интимный», а не официальный характер встречи. Вторая особенность заключалась в том, что их совместная пресс-конференция состоялась до начала переговоров, а не, как это принято, после. Видимо, было заранее понятно, что никаких результатов от собеседования тет-а-тет не ожидается. Поэтому федеральный канцлер сразу взяла быка за рога, заявив: «Мы должны сообщить, что перемирия между сторонами конфликта в Донбассе на сегодня не существует, и еще, кроме того, минские договоренности не полностью выполняются». Как пообещала Меркель, во время встречи с Порошенко, в частности, будет обсуждаться гуманитарная ситуация в Донбассе.

Зеркально противоположными были заявления Порошенко после встречи с канцлером ФРГ. Санкции Евросоюза в отношении России «с высокой долей вероятности» будут продлены, если минские соглашения не будут выполняться. При этом подразумевался подтекст, что они выполняться не будут никогда, пока сам Порошенко при власти. «Важно, что эта встреча состоялась накануне cаммита G7, где вопрос Украины будет стоять высоко в повестке дня, и этот вопрос также будет присутствовать на встрече «Большой двадцатки», – добавил президент.



УЖЕ по возвращении из Германии гарант позволил себе немножко помлеть от истомы: «Вчера поздно ночью я вернулся из Берлина, позитивно и очень по-доброму поражен длительным, многочасовым, дружественным, откровенным и содержательным разговором с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это чрезвычайно важно, что в лице этого выдающегося европейского лидера Украина имеет надежного друга и партнера». И никакой другой более существенной информации…



ЕДВА ли Меркель была настроена сентиментально после того, как накануне берлинской встречи Порошенко демонстративно отправил в зону действия так называемой АТО партию из нескольких десятков модернизированных танков Т-80. Эту новость украинский президент анонсировал в своем Facebook: «Очередная партия красавцев-танков Т-80 будет отправлена высокомобильным десантным войскам Украины на передовую! Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности».

О негативном настрое в Берлине свидетельствовало и заявление в преддверии встречи лидеров двух стран официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта: «Украинские санкции, введенные против ряда российских СМИ, социальных сетей и ресурсов Yandex и Mail. Ru способствуют только ухудшению отношений между Россией и Украиной»… «Свобода информации, прессы и мнения для нас в Германии, как, конечно, и для Европы, относятся к наивысшим ценностям, и именно в таком контексте это будет отражено во всех разговорах, во всех контактах, которые мы поддерживаем», – отметил Зайберт.



НО с нашего президента все как с гуся вода. В минувшее воскресенье, пребывая в Быковне, где поминали жертв репрессий 30-х годов, президент как ни в чем не бывало дудел в ту же дуду. «Без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить. И, кстати, закон о запрете георгиевских ленточек я тоже подпишу, только он поступит ко мне из Верховной Рады», – оправдывал Порошенко собственный произвол.

Георгиевской ленте досталось особо. Оказывается, для Порошенко это «не символика Второй мировой войны, а символ агрессии против Украины 2014-2017 годов, так как увешанные этими лентами боевики убивают наших воинов каждый день и ночь». Тут президент дважды согрешил против истины. Во-первых, георгиевская лента никогда не была символом Второй мировой войны, а Великой Отечественной, как олицетворение стойкости и мужества советских людей, сумевших в дыму пожарищ, под ураганным огнем врага проявить свои лучшие качества защитников Отечества. И никогда в истории эта лента не была символом агрессии, как утверждает Порошенко.



КОГДА президент уже собирался уходить с довольно сомнительной панихиды, его окружили несколько десятков человек, чтобы задать наболевшие вопросы. Особо граждане интересовались, почему «в самом бедном государстве Европы настолько богатый президент». Когда Порошенко буквально кинулся наутек от «своего народа», люди кричали ему вслед: «Позор!», «Брехло!» и «В отставку»…

По сообщениям информагентств.

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