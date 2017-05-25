25.05.2017

Скандал

Докеры Николаевского морского торгового порта возмущены, что менеджеры ООО «Стивидорная компания Никмет-Терминал», входящего в структуру корпорации ArcelorMittal, владеющей горно-металлургическим комплексом в Кривом Роге, пытались скрыть случай производственного травматизма, приведший к смерти 27-летнего докера-механизатора Игоря Церуша.

Приоритет номер один оказался обманом

«ДЛЯ швартовки и обработки судов «Стивидорная компания «Никмет-Терминал» использует четыре причала Николаевского порта, – отмечают авторы обращении в «Рабочую газету». – В стивидорной компании работает около 180 докеров. И горько сегодня нам читать на сайте «Никмет-Терминала» утверждение о том, что приоритетом номер один в компании является соблюдение правил охраны труда и забота о безопасности работников». Жена Игоря Церуша Ирина рассказывает, что в тот злополучный день 26 апреля ее муж, уходя утром на работу, прекрасно себя чувствовал. «Я позвонила ему в обеденный перерыв. Услышала, что у него все в порядке и в данный момент он играет с другом в нарды. А около шести вечера мне с телефона мужа сообщили из городской больницы скорой медицинской помощи (БСМП), что Игорь находится в коме, ему будут делать обследование с помощью компьютерной томографии и мне нужно срочно приехать в больницу».

Врачам «скорой», которые забирали Игоря, представители стивидорной компании сообщили, что он якобы получил какую-то травму еще до прихода на работу и с утра жаловался на головную боль. На совет принять таблетку никак не отреагировал. Полдня он спокойно работал. А после обеда боль усилилась настолько, что Игоря на тракторе пришлось отвезти в медпункт порта. Там он начал терять сознание, появились судороги, у него отнялась нога. После этого срочно вызвали «скорую». Эта «информация» поставила врачей в сложную ситуацию. Думали, что докера мог поразить инсульт, тяжелейший приступ сахарного диабета. «Компьютерная томография всех повергла в шок, – говорит Ирина. – С ее помощью врачи поставили тяжелейший диагноз: «Линейный перелом правой височной, теменной костей, субдуральная гематома правой лобно-теменно-височной области, ушиб головного мозга тяжелой степени». Мозг был смещен в сторону почти на полтора сантиметра. Игорь находился в третьей стадии комы».

Куда же делась каска?

ТАК как видимых следов воздействия на голову Игоря врачи вначале не заметили, то становилось ясно, что тяжесть удара приняла на себя каска, которая, очевидно, была повреждена при происшествии. Но поскольку менеджеры стивидоров с самого начала придерживались версии, что Игорь получил травму до рабочего дня, то его каску не «удалось» найти. В ту же ночь Игорю сделали операцию, удалили часть кости черепа. После этого он пробыл в реанимации девять дней, а 5 мая умер, не приходя в сознание.

«Травма была настолько массивной, что делала невозможным длительное нахождение пациента на работе, – говорит главный врач БСМП Александр Демь­янов. – Травма могла быть получена максимум за 30-60 минут до того, как больной обратился за помощью. Консилиум врачей пришел к выводу, что по клинико-морфологическим, цитологическим, гистологическим заключениям пациент был травмирован во время работы на производстве. То есть «версия» руководства предприятия о том, что травма получена до начала рабочего дня, не имеет под собой никаких оснований. Мы впервые сталкиваемся с подобной реакцией менеджеров предприятия на явные признаки травмы на производстве».

А пока Ирина Церуш так и не может добиться от руководителей «Стивидорной компании «Никмет-Терминал», что же действительно произошло с ее мужем. Ситуация усугубляется тем, что она в данный момент практически не имеет средств к существованию, так как не работает. Ведь Игорь настаивал на том, чтобы Ирина посвятила себя воспитанию их дочери Сашеньки, которой сейчас полтора года. Хорошо еще, что николаевский адвокат Владимир Тимошин предложил Ирине защиту, не требуя при этом никакой оплаты своих услуг. «Возмутительно, – подчеркивает он, – что даже спустя 19 дней после трагедии руководство стивидорной компании не удосужилось направить ни единого извещения о производственной травме в соответствующие инстанции, а в Управление по труду, фонд социального страхования, прокуратуру и полицию вынуждены были ходить родные Игоря, и только по их заявлениям были начаты расследования и проверки».

Взяли прицел на «мягкую» статью

СЕЙЧАС по факту гибели Игоря Церуша открыто уголовное дело по части 2 статьи 271 Уголовного кодекса Украины – нарушение техники безопасности, повлекшее смерть работника. «Поскольку у нас есть четкие свидетельства медиков о времени получения докером тяжелой травмы, – отмечает Владимир Тимошин, – то становятся понятны и нарушения, допущенные руководством стивидорной компании. Они должны были немедленно остановить все работы и обеспечить нахождение механизмов в том положении, в котором произошел несчастный случай, вызвать представителей прокуратуры и охраны труда, чтобы засвидетельствовать происшествие».

– Исходя из протокола допроса Ирины как потерпевшей, проходившего без адвоката, – продолжает Тимошин, – я вижу, что правоохранители пытаются плавно перевести дело со статьи 271 УК Украины «Нарушение техники безопасности, повлекшее смерть», на более мягкую статью: «Убийство по неосторожности». В результате может быть наказан какой-то конкретный производственник, а предприятие окажется в стороне. После такой рокировки Ирина не получит единоразовую выплату в связи со смертью мужа, а ребенка лишат пособия, положенного ему в данной ситуации до совершеннолетия. Но я надеюсь, что нам все-таки удастся добиться справедливости, и к статье 271-й добавятся статьи, касающиеся должностных преступлений менеджеров стивидорной компании.

…Авторов обращения в «Рабочую газету» тревожит, что уже сменился следователь Заводского районного отдела полиции, начавший расследовать причину трагического случая в коллективе «Стивидорной компании «Никмет-Терминал», что поменялся и прокурор, курировавший это дело. А еще эта история показала рабочим: их собственная разобщенность способствует тому, что менеджеры стивидорной компании позволяют себе по-свински относиться к судьбам докеров и их семей.

Николаев.