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25.05.2017 Транспорт Украинцам скоро не придется выстаивать в очередях, чтобы купить билет на поезд.

«УКРЗАЛІЗНИЦЯ» планирует установить на железнодорожных вокзалах информационно-платежные терминалы, с помощью которых можно не только оформить проездной документ, но и оплатить его банковской картой. Об этом заявил руководитель ведомства Войцех Балчун в Харькове во время представления руководящему составу Южной железной дороги стратегии пятилетнего развития стальных магистралей страны.

По его словам, в ближайшие недели чудо-аппараты появятся на центральном вокзале Киева. Затем их установят и на вокзалах других городов. Он также добавил, что с целью улучшения обслуживания пассажиров будут использованы электронные каналы продаж билетов. Вскоре приложение-онлайн для приобретения билетов на поезда станет доступно и на мобильной операционной системе для смартфонов и планшетов. Осенью прошлого года была запущена мобильная версия раздела официального сайта «Укрзалізниці» по продаже электронных билетов. С того времени ею воспользовалось свыше пяти миллионов пользователей.

По мнению руководителя железнодорожного ведомства, новшество в реализации проездных документов позволит увеличить количество продаж билетов и устранить нарушения при их приобретении, которые связаны с человеческим фактором. А еще автоматы самообслуживания по продаже билетов на поезда станут палочкой-выручалочкой во время увеличения пассажиропотоков, особенно в период летних отпусков. По прогнозам железнодорожников, в предстоящем сезоне массового отдыха количество пассажиров значительно увеличится по сравнению с предыдущими годами.

Говоря о билетных терминалах, Войцех Балчун заявил, что их сделают как можно более функциональными, чтобы руководимое им ведомство не догоняло Европу, а внедряло решения, которые перегоняют зарубежные компании. Пока же наша страна в технологиях покупки билетов плетется в хвосте транспортного прогресса. На Западе железнодорожники наряду с бумажным проездным документом широко используют электронный билет. Украина значительно отстает и от соседей из числа постсоветских республик. Так, услуга продажи проездных документов через устройства самообслуживания в Беларуси введена пять лет назад, а в РФ – еще ранее. Кроме того, в России покупка проездных документов через платежники обходится дешевле, чем через кассы или Интернет.



Харьков.

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