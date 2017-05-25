25.05.2017

Удачный дебют

В МОНТЕМОР-У-ВЕЛЬЮ (Португалия) прошел первый этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Он стал тренерским дебютом двукратного олимпийского чемпиона Юрия Чабана, который впервые приехал на соревнования в качестве главного тренера сборной Украины. И теперь победные традиции продолжили его подопечные.

Наши гребцы завоевали семь медалей – пять золотых, три серебряные и три бронзовые. Отличились следующие спортсмены и экипажи.

«Золото»:

Олег Кухарик (байдарка 500 м);

Олег Кухарик / Кирилл Черноморов / Даниил Кузьмин / Игорь Трунов (байдарка-четверка 500 м);

Олег Кухарик / Виталий Цуркан (байдарка 1000 м);

Иван Семыкин / Игорь Трунов (байдарка 500 м);

Дмитрий Янчук / Тарас Мищук (каноэ-двойка 500 м).

«Серебро»:

Игорь Трунов (байдарка 200 м);

Мария Кичасова / Анастасия Горлова / АнастасияТодорова / Инна Грищук (байдарка-четверка 500 м);

Дмитрий Янчук / Тарас Мищук (каноэ-двойка 1000 м).

«Бронза»:

Людмила Лузан (каноэ 200 м);

Людмила Лузан (каноэ 500 м);

Анастасия Тодорова / Анастасия Горлова (байдарка-двойка 200 м).

11 наград вывели Украину на второе место в общекомандном зачете.

Золото с мировым

ПАВЕЛ Коростылев, 19-летний украинский стрелок, победил на соревнованиях Кубка мира по пулевой стрельбе, который состоялся в немецком Мюнхене.

В стрельбе из пневматического пистолета (10 метров) наш чемпион Вторых юношеских олимпийских игр в Нанкине в 2014 году не оставил соперникам никаких шансов и занял высшую ступень на пьедестале почета. На пути к «золоту» он обошел таких титулованных стрелков, как четырехкратный олимпийский чемпион Чин Джон О (Корея) и экс-чемпион мира Томоюки Мацуда (Япония). В финале Коростылев набрал 240,9 очка, установив новый мировой рекорд среди молодежи.

А лидер женской сборной Елена Костевич завоевала серебряную медаль на этом этапе Кубка мира в стрельбе из пневматического пистолета. Ее результат на дистанции 10 метров составил 238,3 очка.

На стадионах Европы

НА МЕЖДУНАРОДНОМ легкоатлетическом турнире в Галле (Германия) Глеб Пискунов дважды улучшал национальный юниорский рекорд Украины по метанию молота. Результат 81,32 метра стал для него победным в соревнованиях атлетов до 20 лет.

До этого рекордсменом Украины в возрастной категории U20 был Андрей Мартынюк, метнувший молот в Донецке на 80,67 метра (23 июня 2009 года).

В Галле также выступал Дмитрий Косинский и занял третье место по метанию копья (80,37 м). Победил немец Бернхард Зайферт (81,10 м).

В Дебрецене (Венгрия) Вадим Кравчук выиграл соревнования по прыжкам в высоту с результатом 2,11 метра. Там же два первых места заняли украинские девушки Илона Заскалько и Анна Пилявец.

Анастасия Брызгина финишировала третьей в беге на 200 метров (23,85 секунды) в Тюбингене (Германия).

Алина Шух с личным рекордом (53,07 м) стала третьей по метанию копья в эстонском Таллинне.