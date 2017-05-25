25.05.2017

Музейное дело

Ровесник независимой Украины Измаильский историко-краеведческий музей Придунавья стал сегодня настоящим центром художественного просвещения, приобщения к искусству, эстетического воспитания и отдыха придунайцев.

Сумели отбиться от рейдеров

СОТРУДНИКИ музея отмечают, что появился он благодаря энергии и бойцовскому характеру основателя и первого директора Раисы Шишкиной. С помощью общественности ей удалось отстоять от рейдерских захватов здание в центре города, являющееся памятником архитектуры местного значения и ставшее основой нового музея. «Раиса Петровна дала старт музею, были собраны первые коллекции, библиотека музея, были заказаны картины и скульптуры, которые готовились ведущими мастерами Украины специально для нас, – говорит нынешний директор музея Ольга Тирон. – Хочется добавить, что в те годы шел отток людей из страны, которые вывозили исторические ценности за границу. Благодаря переговорам с таможней и пограничниками удалось сохранить многие достойные экспонаты и пополнить фонды музея. Также на тот момент в регионе велись археологические изыскания, и музей смог добиться того, чтобы экспонаты, которые находились в разных частях города Измаила и района да и всего Придунавья, стали частью нашей коллекции».

В фондах музея находится около 32 тысяч экспонатов, отражающих разные периоды истории Измаила и региона. Фишкой коллектива является народный театр исторического костюма «Софокл», для которого воссоздаются методом научной реконструкции уникальные исторические костюмы Киевской Руси X-XI веков, аристократические и народные одеяния XVI-XIX веков. В репертуаре театра «Софокл» – театрализованные представления «От Киева до Парижа», «Самовары и традиции чаепития», «Секреты старинного сундука». Стены музея Придунавья и его сотрудники нередко бывают свидетелями зарождения новой семьи: стало традицией проводить здесь свадебные церемонии.

Бабочка из Красной книги

ЗАВЕДУЮЩАЯ отделом природы музея Анжела Диденко обратила мое внимание на мини-парк с элементами ландшафтного дизайна, разбитый на прилегающей территории. Измаильчане постоянно помогают пополнять коллекцию его цветов и растений. Радуют глаз кипарисы, можжевельник, серебристая ель... «Здесь ведутся наблюдения за чешуекрылыми насекомыми, – рассказывает Анжела Степановна, – организован их сбор и систематизация». Интересна экспозиция музейной выставки «Природы совершенство», насчитывающая более 100 видов насекомых и представителей экзотической морской фауны. У юных посетителей особый интерес вызывает представленная здесь единственная на Земле бабочка, способная издавать звук, – бражник «мертвая голова».

– А еще она уникальна тем, что может залазить в ульи и питаться медом, – говорит Анжела Диденко. – Бражники летают со скоростью около 40 километров в час. Если взять их в руки, то они начинают пищать. Этот вид занесен в Красную книгу Украины. Куколки бабочки, зимующие в почве на глубине 15-20 сантиметров, весьма чувствительны к холоду и нередко зимой погибают. Наносит урон виду и химическая обработка пасленовых культур (особенно картофеля), выкорчевывание кустарников… В наши дни этой редкой бабочкой можно полюбоваться в Дунайском биосферном заповеднике.

Массу впечатлений подарил ребятам нынче организованный в музее праздник «День встречи птиц». На нем для учащихся пятых классов всех школ Измаила и политехнического лицея провели интересные конкурсы. Была организована выставка птичьих домиков, изготовленных ребятами. А потом они по рисункам должны были определить, какая птица на них изображена, следовало также разгадать кроссворд «Птицы» и вспомнить поговорки с упоминанием различных пернатых. Еще ребята получили уникальную возможность почувствовать себя древними летописцами. Одни из них, осторожно окуная в чернильницу заостренные гусиные перья, выводили на бумаге шутливые присловья, другие рисовали силуэты птиц, зверей.

Мастер-классы от «Дунаюшки»

А ПОТОМ Анжела Диденко рассказала участникам праздника много интересного о канюке обыкновенном, которого Украинское общество охраны птиц провозгласило птицей 2017 года. Оказывается, в украинской фауне имеются три вида канюков: обычный, ставший героем нынешнего года, степной – редкий вид, занесенный в Красную книгу Укра­ины, а также зимняк, прилетающий к нам только на зимовку. В природе канюки держатся поодиночке. Их можно встретить сидящими на дереве в лесополосе, а также парящими над открытой местностью в поисках добычи. Питаются они преимущественно грызунами. За один день канюк съедает десятки мышей и полевок, являющихся вредителями зерновых культур.

Анжела Степановна возглавляет также созданный при музее детский познавательно-развлекательный клуб «Дунаюшка», занятия в котором развивают у ребят творческие способности, интерес к природе, истории, археологии и этнографии Придунавья. Для них проводятся интересные беседы, мастер-классы по изготовлению игрушек и сувениров. На одном из последних занятий дети готовили проникнутые светом своей души и любви подарки мамам к 8 Марта.



Одесская область.