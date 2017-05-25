25.05.2017

Ніч музеїв–2017

Минулого тижня Сумщина вже третій рік поспіль долучалася до популярної в усьому світі мистецької акції «Ніч музеїв». Краяни мали можливість безкоштовно відвідати ті експозиції, які не встигли подивитись удень, а також спеціально підготовлені заходи.

Цікава сива давнина

СУМЩИНА – край з багатою історією, тут є, що зберігати й ознайомлювати з ним нащадків. Цю місію виконують численні музеї краю. У регіоні, окрім історико-краєзнавчих музеїв, багато кунсткамер, котрі відображають своєрідність цього краю. Так, у Сумах є музей засновника міста – полковника Герасима Кондратьєва. В ньому можна побачити копії карт будівництва поселення над Пслом, козацькі обереги, портрети гетьманів Слобідського краю, видатних постатей, чия діяльність пов’язана із Сумами від їхнього заснування й до сьогодення. Про перший вищий педагогічний заклад України – вчительський інститут у Глухові (відкрито 1874 року) можна дізнатись у Музеї народної освіти регіону, що в обласному центрі.

У місті Кролевець є зібрання матеріалів і предметів, які засвідчують розвиток ткацтва цього краю. А в Конотопі в одному з підвальних приміщень старовинного будинку розмістився Музей відьом. У відділі державного історико-культурного заповідника «Посулля», що в селі Пустовійтівка Роменського району, демонструється зразок українського золотарства XVIII століття. Це Євангеліє в коштовній оправі з дарчим написом останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського.

Захоплюючий арт-простір

БАГАТО цікавого про сиву давнину Сумщини й недалеке минуле краю можна було дізнатися під час акції «Ніч музеїв-2017», що відбулась у містах і селищах регіону в третю суботу травня. Лише в обласному центрі проводилося три десятки творчих заходів. До глибокої ночі люди могли відвідувати культурні заклади й насолоджуватися різними видами мистецтва.

Цьогоріч на акції «Ніч музеїв» основна увага приділялася маловідомому. Такий напрям визначила Міжнародна рада музеїв.

Сумський обласний краєзнавчий музей демонстрував відвідувачам один із найстаріших своїх експонатів – портрет відомого цукрозаводчика, благодійника і мецената Артемія Терещенка. Цей раритет відроджено стараннями фахівців Національного науково-дослідного реставраційного центру України. Вдалося з’ясувати авторство полотна. Мистецтвознавці приписали його вчителю малювання Сумського повітового училища Якову Порубінському. Це єдина атрибутована і збережена до наших часів робота митця.

У рамках «Ночі музеїв-2017» відбулася ще одна виставка – «Скарби сумського фарфору». На ній демонструвались авторські роботи працівників Сумського фарфорового заводу – художників Василя Єрмоленка, Віри Сіробаби-Климко, родини Шевченків та Олени Смірнової. Особливий інтерес викликали вишукані сувенірні вироби із сум­ською символікою.

До акції «Ніч музеїв-2017» Сумський обласний художній музей підготував експозицію «Мистецькі імпрези: Україна – Європа». На ній було виставлено роботи митців ХІХ – початку ХХ століття Сергія Васильківського, Миколи Пимоненка, Михайла Беркоса, котрі презентували вітчизняне мистецтво на європейському рівні.

Під час культурного нічного заходу мешканці Сум та гості міста мали можливість дізнатися не тільки про минуле, але й ознайомитись із сьогоденням. У муніципальній галереї вони оглянули експозицію «Музей підсвідомого», яку підготували поетеса Ольга Ковалівська і художник Надія Білокур. А ще побували на презентації нової книги «Детективна агенція «Буря і натиск» сумського автора Владислава Івченка. В кафе «Дім» свою творчість демонстрував сумський художник Едуард Макаренко, паперові фігури якого об’їздили всю Україну.

Під час акції «Ніч музеїв-2017» було ще чимало інших цікавих заходів.

Суми.