23.05.2017

ВІДПОВІДНО до Конституції та чинного законодавства України, 28 травня 2015 року були проведені збори засновників й ухвалено рішення про створення Всеукраїнської громадської організації «Лівий марш: робота, зарплата, захист».

19 жовтня 2015 року (лист № 352/01-41) Міністерство юстиції України відмовило в реєстрації цієї громадської організації на підставі того, що Правовою експертизою встановлено, що установчі документи громадського об’єднання не відповідають Конституції та законам України. Але яким нормам чинного законодавства не відповідають, не вказано. А фактично на тій підставі, що 1918 року відомий поет В.Маяковський (який тоді не був членом Комуністичної партії) написав вірша під такою назвою.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 21 грудня 2015 року в задоволенні позову П.Симоненка щодо неправомірних дій Міністерства юстиції України відмовлено повністю.

1 березня 2016 року Київський апеляційний адміністративний суд, розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу П. М. Симоненка на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від

21 грудня 2015 року у справі за адміністративним позовом Симоненко П.М. до Подільського районного управління юстиції в місті Києві про визнання протиправними та скасування рішення, визнав протиправним та скасував Наказ Подільського районного управління юстиції в місті Києві № 351/01-41 від 19.10.2015 р. про відмову в ре­єстрації громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Лівий марш: робота, зарплата, захист».

Судове рішення набрало законної сили 1 березня 2016 року.

Виконавчий лист № 826/24952/15 від 10.03.2016 року Подільське районне управління юстиції в м. Києві отримало.

Строк пред’явлення виконавчого документа до виконання до 1 березня

2017 року.

Рік минув, але, брутально порушуючи Ухвалу суду, районне управління юстиції не виконує його.

Щодо дестабілізації ситуації в державі, то відповідальність за це лягає передусім на тих, хто замовляє, організовує й виконує незаконні рішення, виносить неправові судові вироки. Яскравим прикладом того, до чого це призводить, є замовні судові заборони щодо ініційованого Компартією 2013 року всеукраїнського референдуму стосовно напрямів економічної інтеграції України. Нагадаю, що тоді ми зібрали понад чотири мільйони голосів на підтримку референдуму, аби люди мали змогу вільно визначитись і висловити свою волю. Але режим Януковича організував замовну судову заборону й позбавив громадян права вибору. Політичні й соціально-економічні наслідки тієї ганебної замовної справи ми отримали сьогодні у вигляді зубожіння людей, грабіжницьких тарифів, корупції та офшорних оборудок владної верхівки, втрати частини території, небезпечного зростання злочинності, громадянської війни. Тисячі загиблих, у тому числі цивільні: пенсіонери, жінки, діти. Мільйони залишили свої домівки, втратили роботу. Понад один мільйон громадян України – переселенців із Донбасу – Верховна Рада ухваленим законом позбавила права участі в місцевих виборах 2015 року.

Саме тому знущання над правосуддям, виконання явно злочинних наказів і розпоряджень обернулися трагічними наслідками. Ми бачимо, як на очах руйнуються правові засади й правові інститути, знищується держава. Порушення законів і Конституції, тиск на судові органи стали звичайною справою для президента, уряду, Верховної Ради.

«Шедевром» законотворчої діяльності є ухвалення закону «під особу» – маю на увазі брутально нав’язаний парламенту (після майже 20 переголосувань) закон, який дозволив призначити генпрокурором людину без відповідної освіти й досвіду роботи. Верховна Рада щодня десятки разів брутально порушує закон про Регламент.

А як розуміти те, що після ухвалення так званих драконівських законів від 16 січня 2014 року, за що переслідують народних депутатів, у тому числі комуністів, постмайданна Верховна Рада ухвалила подібні закони у ще більш жорсткому варіанті?

Стає дедалі очевиднішим, що якби судова гілка влади в країні була справді незалежною, то за публічні й необґрунтовані звинувачення на адресу комуністів, представників інших опозиційних сил, погрози на адресу суддів, обшуки, погрози вдатися до так званої люстрації до тих, хто розглядає справу про заборону КПУ, президент Порошенко, міністр юстиції Петренко, інші урядовці, керівники спецслужб у справді правовій державі вже були б не тільки на «політичній пенсії», а й притягнуті до кримінальної відповідальності.

Безпрецедентний правовий нігілізм, брутальне нехтування законами з боку тих, хто має забезпечувати правовий порядок у державі, створили умови для безкарної діяльності бандформувань, які під націоналістичними та нацистськими гаслами вчиняють не тільки напади на членів і прибічників КПУ, вони підпалюють партійні приміщення, захоплюють майно, погрожують фізичною розправою суддям, зривають засідання і не дають притягувати до відповідальності винних. Жодного з цих бандитів не притягнуто до відповідальності. Натомість члени Компартії за сфабрикованими справами переслідуються владою.

Майже два роки сотні співробітників Служби безпеки України, органів прокуратури, внутрішніх справ, Міністерства юстиції шукали «кримінал» – «докази» діяльності Компартії, яка нібито «завдавала шкоди державним інтересам України», щоб заборонити партію в судовому порядку. Не набрали. Бо їх немає в природі. Вимогу Турчинова «без зволікання» заборонити в судовому порядку Компартію провалили. Саме тому через парламент було притягнуто закон про так звану декомунізацію, внесено зміни до Закону «Про політичні партії в Україні».

Частину першу його статті 9 доповнено пунктом 9 такого змісту: «Утворення і діяльність політичних партій забороняються, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) режимів та їх символіки». Це є прямим порушенням Конституції України, оскільки вона містить ВИЧЕРПНИЙ перелік підстав можливої заборони політичних партій, який не може бути змінено чи доповнено ЗВИЧАЙНИМ законом. Партію звинуватили у пропаганді комуністичної символіки, а її діяльність судовим рішенням припинено.

ВІДПОВІДНО до Конституції та чинного законодавства України, 28 травня 2015 року були проведені збори засновників й ухвалено рішення про створення Всеукраїнської громадської організації «Лівий марш: праця, зарплата, захист».

19 жовтня 2015 року (лист № 352/01-41) Міністерство юстиції України відмовило в реєстрації цієї громадської організації на підставі того, що Правовою експертизою встановлено, що установчі документи громадського об’єднання не відповідають Конституції та законам України. Але яким нормам чинного законодавства не відповідають, не вказано. А фактично на тій підставі, що 1918 року відомий поет В.Маяковський (який тоді не був членом Комуністичної партії) написав вірша під такою назвою.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 21 грудня 2015 року в задоволенні позову П.Симоненка щодо неправомірних дій Міністерства юстиції України відмовлено повністю.

1 березня 2016 року Київський апеляційний адміністративний суд, розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Симоненка П.М. на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 21 грудня 2015 року у справі за адміністративним позовом Симоненко П.М. до Подільського районного управління юстиції в місті Києві про визнання протиправними та скасування рішення, визнав протиправним та скасував Наказ Подільського районного управління юстиції в місті Києві № 351/01-41 від 19.10.2015 р. про відмову в реєстрації громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Лівий марш: робота, зарплата, захист».

Судове рішення набрало законної сили 1 березня 2016 року.

Виконавчий лист № 826/24952/15 від 10.03.2016 року Подільське районне управління юстиції в м. Києві отримало.

Строк пред’явлення виконавчого документа до виконання до 1 березня 2017 року.

Рік минув, але, брутально порушуючи Ухвалу суду, районне управління юстиції не виконує його.

Щодо дестабілізації ситуації в державі, то відповідальність за це лягає передусім на тих, хто замовляє, організовує і виконує незаконні рішення, виносить неправові судові вироки. Яскравим прикладом того, до чого це призводить, є замовні судові заборони щодо ініційованого Компартією 2013 року всеукраїнського референдуму стосовно напрямів економічної інтеграції України. Нагадаю, що тоді ми зібрали понад чотири мільйони голосів на підтримку референдуму, аби люди мали змогу вільно визначитись і висловити свою волю. Але режим Януковича організував замовну судову заборону й позбавив громадян права вибору. Політичні й соціально-економічні наслідки тієї ганебної замовної справи ми отримали сьогодні у вигляді зубожіння людей, грабіжницьких тарифів, корупції та офшорних оборудок владної верхівки, втрати частини території, небезпечного зростання злочинності, громадянської війни. Тисячі загиблих, у тому числі цивільні: пенсіонери, жінки, діти. Мільйони залишили свої домівки, втратили роботу. Понад один мільйон громадян України – переселенців із Донбасу – Верховна Рада ухваленим законом позбавила права участі в місцевих виборах 2015 року.

Саме тому знущання над правосуддям, виконання явно злочинних наказів і розпоряджень обернулися трагічними наслідками. Ми бачимо, як на очах руйнуються правові засади й правові інститути, знищується держава. Порушення законів і Конституції, тиск на судові органи стали звичайною справою для президента, уряду, Верховної Ради.

«Шедевром» законотворчої діяльності є ухвалення закону «під особу» – маю на увазі брутально нав’язаний парламенту (після майже 20 переголосувань) закон, який дозволив призначити генпрокурором людину без відповідної освіти й досвіду роботи. Верховна Рада щодня десятки разів брутально порушує закон про Регламент.

А як розуміти те, що після ухвалення так званих драконівських законів від 16 січня 2014 року, за що переслідують народних депутатів, у тому числі комуністів, постмайданна Верховна Рада ухвалила подібні закони у ще більш жорсткому варіанті?

Стає дедалі очевиднішим, що якби судова гілка влади в країні була справді незалежною, то за публічні й необґрунтовані звинувачення на адресу комуністів, представників інших опозиційних сил, погрози на адресу суддів, обшуки, погрози вдатися до так званої люстрації до тих, хто розглядає справу про заборону КПУ, президент Порошенко, міністр юстиції Петренко, інші урядовці, керівники спецслужб у справді правовій державі вже були б не тільки на «політичній пенсії», а й притягнуті до кримінальної відповідальності.

Безпрецедентний правовий нігілізм, брутальне нехтування законами з боку тих, хто має забезпечувати правовий порядок у державі, створили умови для безкарної діяльності бандформувань, які під націоналістичними та нацистськими гаслами вчиняють не тільки напади на членів і прибічників КПУ, вони підпалюють партійні приміщення, захоплюють майно, погрожують фізичною розправою суддям, зривають засідання і не дають притягувати до відповідальності винних. Жодного з цих бандитів не притягнуто до відповідальності. Натомість члени Компартії за сфабрикованими справами переслідуються владою.

Майже два роки сотні співробітників Служби безпеки України, органів прокуратури, внутрішніх справ, Міністерства юстиції шукали «кримінал» – «докази» діяльності Компартії, яка нібито «завдавала шкоди державним інтересам України», щоб заборонити партію в судовому порядку. Не набрали. Бо їх немає в природі. Вимогу Турчинова «без зволікання» заборонити в судовому порядку Компартію провалили. Саме тому через парламент було притягнуто закон про так звану декомунізацію, внесено зміни до Закону «Про політичні партії в Україні».

Частину першу його статті 9 доповнено пунктом 9 такого змісту: «Утворення і діяльність політичних партій забороняються, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) режимів та їх символіки». Це є прямим порушенням Конституції України, оскільки вона містить ВИЧЕРПНИЙ перелік підстав можливої заборони політичних партій, який не може бути змінено чи доповнено ЗВИЧАЙНИМ законом. Партію звинуватили у пропаганді комуністичної символіки, а її діяльність судовим рішенням припинено.

Ухвалюючи на підставі закону про «декомунізацію» рішення про припинення діяльності Компартії, Окружний адміністративний суд ігнорував ту обставину, що згаданий закон порушує також вимогу статті 24 Конституції України, згідно з якою громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. «Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими ознаками», а також положення частини першої статті 64 Конституції про те, що конституційні права й свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Високий суд!

Неупереджене та незалежне ознайомлення зі змістом закону дає всі підстави заявити, що він суперечить конституційному принципу рівності громадян перед законом, створює дискримінацію за ознакою політичних та інших (ідеологічних) переконань. Саме тому Уповноважений з прав людини і не з’являвся – по суті, при потуранні Суду – до суду, ігноруючи рішення щодо обов’язковості участі в його засіданнях.

Важко зрозуміти, чому Високий суд фактично змирився з цим.

Далі грубо порушено ще одну з основоположних конституційних засад – неприпустимість використання ухваленого закону для врегулювання правовідносин, які мали місце в минулому, до набуття чинності згаданими законами чи іншими нормативно-правовими актами.

Конституція у статті 58 чітко й однозначно визначає, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. «Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їхнього вчинення не визнавалися законом як правопорушення». Закріплення цього принципу на конституційному рівні, зазначається в одному з рішень Конституційного Суду України (номер 1-зп від

13 травня 1997 року), є гарантією стабільності суспільних відносин, у тому числі відносин між державою і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршено прийняттям більш пізнього закону чи іншого нормативно-правового акту.

Ігноровано ще одну, надзвичайно важливу конституційну норму, закріплену в частині третій статті 22 Основного Закону, а саме: «При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод».

Конституційний Суд України кілька разів повертався до цього питання (Рішення номер 1-19/2009 від 28 квітня 2009 року, номер 5-рп/2005 від 22 вересня 2005 року та ін.), наголошуючи на тому, що «загальновизнаним є правило, згідно з яким сутність основного права в жодному разі не може бути порушена».

«Скасування конституційних прав і свобод – це їх офіційна (юридична або фактична) ліквідація. Звуження змісту та обсягу прав і свобод є їх обмеженням. У традиційному розумінні діяльності визначальними поняттями змісту прав людини є умови й засоби, які становлять можливості людини, необхідні для задоволення потреб її існування та розвитку. Обсяг прав людини – це їх сутнісна властивість, виражена кількісними показниками можливостей людини, які відображені відповідними правами, що не є однорідними й загальними».

І ще. В цьому рішенні Конституційний Суд України визначив що: «Невиконання державою своїх соціальних зобов’язань щодо окремої категорії осіб призводить до порушення принципів соціальної, правової держави, ставить громадян у нерівні умови, підриває принцип довіри особи до держави». Саме про це буде свідчити Ухвала від імені України рішення про заборону діяльності КПУ. Цим буде розтоптаний Основний Закон України – її Конституція.

Все це постійно доводиться відчувати на собі членам нашої партії. Адже такі підходи зараз стали системою в діяльності українського парламенту й уряду. Численними законами, урядовими рішеннями, іншими нормативно-правовими актами погіршується становище мільйонів людей, звужується зміст і обсяг існуючих прав та свобод. І якщо репресивні заходи, що їх влада вживає, порушуючи Конституцію, до Комуністичної партії, будуть узаконені судовими рішеннями, це ще більше погіршить ситуацію в країні, відкриє шлях до нового наступу на соціальні й політичні права громадян. Виправдання таким діям не буде нікому.

І ЩЕ ОДНЕ. Брутальним порушен­ням Основного Закону є рішення Ок­ружного адміністративного суду про ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ Комуністичної партії України.

Українська Конституція не передбачає такого заходу щодо політичних партій. Діяльність партії може бути заборонена лише в судовому порядку при наявності підстав, чітко й вичерпно вказаних у статті 37 Основного Закону.

Закон «Про політичні партії в Україні» розрізняє поняття «заборона політичної партії» в судовому порядку в разі порушення вимог стосовно створення й діяльності політичних партій, встановлених Конституцією і законами України (див. статтю 21), і «припинення» її діяльності в разі реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) за рішенням партійного з’їзду (конференції) відповідно до Статуту партії або у випадку заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому законами України (статті 23 і 24).

Тобто припинення діяльності партії має бути наслідком її заборони, окремою процедурою, детально визначеною Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Між тим суд першої інстанції, перебравши на себе не передбачені законом функції, ухвалив рішення про припинення діяльності не забороненої в судовому порядку партії.

Важко сказати, чим це пояснити: правовим невіглаством тих, хто ухвалював рішення, беззастережно виконуючи волю керівництва Мін’юсту, яке, судячи з поданого ним позову, не володіє знанням Конституції та законів держави, чи чимось іншим.

Виправити цей правовий нонсенс має, на нашу думку, апеляційний суд.

II

Просимо Високий суд при ухваленні рішення врахувати ще й такі обставини.

Установчі документи Компартії України – Програма (прийнята в чинній редакції 44-м з’їздом КПУ 19 червня 2011 року) і Статут, затверджений І з’їздом 19 червня 1993 року. До нього вносилися зміни II, V, XXXVI (об’єднаним), XXXVII і XLIV з’їздами у 1995, 2000, 2002, 2003 і 2011 роках.

Кожного разу при їхньому ухваленні (внесенні змін) документи подавалися до Мін’юсту, за потреби враховувалися зауваження. Але жодного разу в документах не відзначалася в них наявність положень, що порушують Конституцію чи закони України.

Суд першої інстанції (як і Міністерство юстиції) не врахував того, що КПУ не могла у визначений законом про «декомунізацію» місячний термін розглянути й вирішити питання про внесення можливих змін в установчі документи, оскільки це вимагає проведення партійного з’їзду (котрому мають передувати конференції районних, міських і регі­ональних партійних конференцій, на що потрібен час). Статут КПУ, затверджений Мін’юстом, передбачає для цього три місяці. Це мав враховувати Мін’юст. Але цього не трапилося, хоча ми й звертались до нього.

Все свідчить про те, що для нинішньої української влади важливо за будь-яких умов витіснити Компартію з політичного поля країни.

III

Намагання влади розправитися з Комуністичною партією, іншими опозиційними силами при відсутності для цього правових і фактичних підстав, ігнорування як міжнародно-правових актів, до яких приєдналась Україна (Статут Організації Об’єднаних Націй, Загальна декларація прав людини ООН 1948 року, Конвенції Ради Європи про захист людини й основоположних свобод 1950 року та інші), так і її міжнародних зобов’язань, а також принципової позиції таких поважних інституцій, як Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія), Європейський суд з прав людини, Верховний комісар з прав людини ООН, що не може не викликати здивування й обурення.

Підписуючи Угоду про асоціацію з Європейським союзом, українське керівництво в Політичній частині Угоди зобов’язалося розбудовувати розвинуту й сталу демократію, забезпечувати повагу до спільних цінностей і прогрес у наближенні до європейських стандартів у політичній, економічній та правовій сферах.

Та хіба це не лицемірство – давати такі обіцянки, вихваляти «демократичну практику європейських держав» і водночас демонстративно діяти всупереч цій практиці, жорстоко розправлятися з політичними противниками, опозицією?

Не можу не сказати й про те, що прогресивна міжнародна громадськість, такі організації, як Всесвітня федерація профспілок, Світовий конгрес юристів-демократів, Рада з прав людини та інші, пильно стежать за процесом над Комуністичною партією України. Судове рішення про припинення її діяльності вони сприйняли негативно.

Спроби заборонити комуністичні партії, пропаганду їхньої символіки мали місце і в деяких інших європейських країнах. Ці питання розглядав Європей­ський суд з прав людини (по Республіці Молдова, Туреччині, Угорщині, Австрії та інших). Склалася певна практика, яка й для нас становить інтерес.

Так, парламент Республіки Молдова після рішення Європейсього суду з прав людини від 8-9 березня 2013 року змушений був скасувати ухвалений ним 12 липня 2012 року закон «про заборону Комуністичної ідеології та символіки Комуністичної епохи» як такий, що «не відповідає європейським стандартам у галузі вираження свободи думок і свободи об’єднань, розроблених у прецедентному праві Єаропейського суду з прав людини, а також у роботах Венеціанської комісії та БДПІЛ/ОБСЄ».

Між іншим, закон про «декомунізацію», який діє зараз в Україні, багато в чому збігається із скасованим молдавським законом. Про це було відомо Окружному адміністративному суду в місті Києві при розгляді цієї справи. Як же зреагував наш суд? Він визначив за неможливе взяти до уваги висновок Європейського суду з прав людини, «оскільки, цитую, згідно з положеннями Кодексу адміністративного судочинства України його не можна вважати джерелом права, на підставі якого суд вирішує справу...»

Хотів би привернути увагу Високого суду й до такої обставини. Участь у засіданнях суду на різних стадіях судового процесу при розгляді даної резонансної справи, в тому числі й сьогодні представників авторитетних зарубіжних правових і політичних інституцій є, за нашим переконанням, свідченням зацікавленості європейської та світової громадськості у тому, щоб в Україні дійсно забезпечувалися загальновизнані права і свободи людей, законність і правопорядок, не­ухильне дотримання принципу верховенства права, неупередженість у діяльності судової системи.

Ми щиро вдячні їм за це.

Дійсно, рішення Європейського суду не є джерелом права. Але ж він містить логіку правових підходів, суть прецедентного права стосовно прав людини й основоположних свобод, висловлює позицію правової інституції, з якою рахуються в Європі. Очевидним є те, що розглядаючи рішення українських суддів щодо припинення діяльності КПУ на підставі законів про «декомунізацію» та враховуючи те, що ЄСПЛ уже розглядав «подібні питання», є всі підстави говорити про те, що він винесе рішення на захист КПУ. Не враховувати це навряд чи є обачним. Адже кожна порядна людина, тим паче юрист, не може не дорожити своєю професійною репутацією. Сподіваюся, що й Високий суд думає і дбає про законність, силу права та наслідки прийняття замовних рішень.

Виходячи з вищенаведеного, ми вважаємо, що єдино вірним у цій ситуації є: скасувати Постанову Окружного адміністративного суду в місті Києві від 16 грудня 2015 року у справі № 826/25408/25 за позовом Міністерства юстиції України до Комуністичної партії Укра­їни, третя особа – Уповноважений Верховної Ради України з прав людини про припинення діяльності політичної партії й ухвалити у цій справі нове рішення по суті, яким у повному обсязі відмовити Міністерству юстиції в позові до Комуністичної партії.

Шановні судді! Учасники процесу і присутні на засіданні Суду!

За більш ніж столітню історію комуністичного руху в Україні ми маємо справу з ТРЕТЬОЮ СПРОБОЮ знищити Комуністичну партію.

ВПЕРШЕ це намагалися зробити, окупувавши Україну, німецько-фашист­ські загарбники у 1941-1944 роках за допомогою пособників-націоналістів. Не вдалося: наш народ, у перших лавах якого були комуністи, зламав хребет фашистському звіру, здобув всесвітньо-історичну перемогу.

ВДРУГЕ Компартію було заборонено у серпні 1991 року після антисоціалістичного перевороту указами Президії Верховної Ради України.

2000 року, в результаті нашої виснажливої майже десятирічної боротьби, вдалося добитися визнання Конституційним Судом України заборони Компартії незаконною, неконституційною.

Багато про що свідчить той факт, що з розправи над Компартією почали свою діяльність ті сили, які прийшли до влади в лютому 2014 року в результаті державного перевороту. Брутально порушивши Конституцію, вони розігнали фракцію Компартії у Верховній Раді України, позбавили її парламентської трибуни, все зробили, аби партія не була представлена в нинішньому складі Верховної Ради, і ось уже більше двох років докладають неймовірних зусиль, щоб знищити її.

Ми сподіваємося на розсудливу, справедливу правову позицію Апеляційного суду. Але якщо станеться інше, комуністи не припинять своєї діяльності, спрямованої на обстоювання інтересів знедолених, нашого трудового народу. Ми діятимемо в рамках Конституції України, використовуючи всі доступні форми боротьби.

Трагічні наслідки панування нинішньої компрадорської влади виразників інтересів кримінально-олігархічного капіталу – розвал вітчизняної економіки, катастрофічне зубожіння переважної більшості нашого народу, втрата значної території країни, фактична втрата державного суверенітету України, безкарна діяльність знахабнілих неонацистів – духовних спадкоємців пособників фашистських окупантів часів Великої Вітчизняної війни – все це вимагає від комуністів бойової позиції, активної діяльності, якнайтісніших зв’язків з трудящими, вмілої тактики.

У разі заборони Компартії ми використаємо всі легальні можливості, аж до звернення до Європейського суду з прав людини, для скасування антиконституційного рішення.

Справедливість переможе!