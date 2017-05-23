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Выступление Петра Порошенко в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы» под Киевом закончилось криками: «Ганьба!» и «Позор!». Об этом следует из появившегося в сети видео, автором которого является Ray TV.





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23.05.2017 УКРАИНА • Парламент Украины отменил так называемый закон Надежды Савченко, согласно которому с декабря 2015 года один день предварительного заключения засчитывался за два дня лишения свободы. Как заявили в Верховной Раде, это было ошибкой: из тюрем вышли тысячи заключенных, на свободе ими были совершены преступления, которые обошлись обществу в 55 жизней, 22 изнасилования и 760 разбойных нападений.

• Украинцы по-прежнему не доверяют банковской системе и неохотно используют безналичные расчеты, пишет Deutsche Welle. Издание приводит заявление и.о.председателя Нацбанка Украины Якова Смолия: «Сегодня наличность вне банков в Украине составляет 304,2 миллиарда гривен, а это почти 41 процент от всех доходов государственного бюджета Украины на 2017 год. И эти средства в наличной форме не работают полноценно на экономику».

• Продолжается строительство стены на российско-украинской границе в Харьковской, Луганской и Сумской областей, заявил глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко. Как информирует replyua.net, с 2015 года обустроено более 273 километров противотранспортных рвов, 47 километров контрольно-следовых полос, 83 километра заградительного забора, 153 километра рокатных дорог.

• Во Львовской области начал работать асфальтный завод, сообщает сайт облгосадминистрации. Предприятие проектной мощностью 100 тонн асфальта в час, запущено азербайджанской компанией Alov, которая инвестировала в производство семь миллионов евро.

• На 634,2 тысячи гектаров сократились лесные угодья Украины за последние 15 лет, пишет Agroportal. По информации Госагентства лесных ресурсов, за 2015 год объемы незаконных вырубок леса составили 24,1 тысячи кубометров, выявлено более 6565 случаев браконьерства.

• Верховная Рада приняла закон, который обязывает руководителей предприятий и учреждений всех форм собственности (в том числе учебных заведений) извещать своих подчиненных или учащихся (студентов) о вызове в военный комиссариат. Такая же обязанность возложена на исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов. За невыполнение закона пре­дусмотрен штраф.

• Херсонский машиностроительный завод, единственное теперь в Украине предприятие, специализирующееся на производстве сложной сельхозтехники, освоил производство нового зерноуборочного комбайна Skif 280 Superior, сообщает пресс-служба Мин­агрополитики и продовольствия Украины. Его ориентировочная цена 3,84 миллиона гривен.

ЗА РУБЕЖОМ

• США планируют отказаться от предоставления безвозмездной военной помощи ряду стран, заменив ее на кредиты, сообщает The Wall Street Journal. В списке стран значится Украина. До сих пор каждый год на оказание безвозмездной военной помощи Вашингтон тратил около шести миллиардов долларов. Согласно новому проекту Белого дома, кредитуемые страны должны потратить эти средства на соответствующие закупки в военной области у американцев.

• Граждане Швейцарии, входящей в первую пятерку самых здоровых стран мира, одобрили на референдуме энергетическую реформу, которая запрещает строительство новых атомных электростанций. Об этом сообщает Swissinfo. Власти Швейцарии намерены перестроить всю энергетическую отрасль страны на основе экологичности и инновационных технологиях.

• В Венесуэле не утихают протесты против политики президента Николаса Мадуро, сообщает агентство «Интерфакс». Люди выходят на улицы с плакатами: «Нас миллионы, и мы против диктатуры», «Нет больше диктатуре». С начала апреля в ходе протестных акций погибли не менее 50 человек.

• В минувшее воскресенье Северная Корея произвела новый запуск ракеты, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап». Снаряд пролетел порядка 500 километров и упал в Японское море. Ракета, запущенная на прошлой неделе, пролетела порядка 700 км. На данный момент Северная Корея, демонстрируя свое отношение к санкциям ООН, провела пять ядерных испытаний, пишет

Би-би-си. • США планируют отказаться от предоставления безвозмездной военной помощи ряду стран, заменив ее на кредиты, сообщает The Wall Street Journal. В списке стран значится Украина. До сих пор каждый год на оказание безвозмездной военной помощи Вашингтон тратил около шести миллиардов долларов. Согласно новому проекту Белого дома, кредитуемые страны должны потратить эти средства на соответствующие закупки в военной области у американцев.• Граждане Швейцарии, входящей в первую пятерку самых здоровых стран мира, одобрили на референдуме энергетическую реформу, которая запрещает строительство новых атомных электростанций. Об этом сообщает Swissinfo. Власти Швейцарии намерены перестроить всю энергетическую отрасль страны на основе экологичности и инновационных технологиях.• В Венесуэле не утихают протесты против политики президента Николаса Мадуро, сообщает агентство «Интерфакс». Люди выходят на улицы с плакатами: «Нас миллионы, и мы против диктатуры», «Нет больше диктатуре». С начала апреля в ходе протестных акций погибли не менее 50 человек.• В минувшее воскресенье Северная Корея произвела новый запуск ракеты, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап». Снаряд пролетел порядка 500 километров и упал в Японское море. Ракета, запущенная на прошлой неделе, пролетела порядка 700 км. На данный момент Северная Корея, демонстрируя свое отношение к санкциям ООН, провела пять ядерных испытаний, пишетБи-би-си.

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