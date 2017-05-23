23.05.2017

Наши ветераны

Александр Маслов, председатель совета ветеранов АО «Мотор Сич», свое 80-летие встречает достойными делами как на трудовой ниве, так и в общественной жизни.

Школа жизни

ВО ВРЕМЯ нашей беседы в кабинет к Маслову зашел один из ветеранов предприятия, нуждающийся в медицинской помощи. Прервавшись на минутку, Александр Алексеевич уточнил, какие специалисты нужны, и сразу же перезвонил в поликлинику. Попросил сотрудницу без задержки провести человека к двум врачам для обследования. Поблагодарив за внимание, ветеран удалился.

Вроде ничего необычного. Но этот штрих очень даже характеризует руководителя ветеранской организации одного из крупнейших предприятий Запорожья. Внимание и человечность – именно такими качествами и должны обладать люди, которым доверили заботиться о «золотом фонде» завода. А он здесь приличный – ветеранов на предприятии 4600 человек. Александр Маслов уже более тринадцати лет возглавляет эту ветеранскую организацию. Запросы и нужды каждого ее члена он прекрасно понимает, ибо сам прошел великую школу жизни.

Родился Александр Алексеевич

28 мая 1937 года в селе Коровине Шебекинского района Белгородской области. Отец Алексей Федорович работал председателем колхоза, а мама Наталья Ивановна – рядовой колхозницей. В семье было двое сыновей, первенец Петр – на тринадцать лет старше Александра.

– Отец в 1941-м ушел добровольцем на фронт, хотя у него и была броня, – вспоминает Александр Алексеевич. – Помню, когда уходил, нес меня на плечах от нашего к соседнему селу лесом. И как ушел – ни весточки, ничего. Только уже в 43-м, когда нас освободили, узнали, что он скончался от тяжелых ран в госпитале и похоронен в селе Грязном Липецкой области. Позже перезахоронили в братскую могилу города Лебедянь.

А вот брат прошел войну до конца. Участвовал в освобождении Донбасса. Однажды их часть разместили недалеко от нашего села. Петя решил проведать родных, но матери уже не застал – она в 1943-м умерла. Петр участвовал в Корсунь-Шевченковской операции, Ясско-Кишиневской, освобождал Югославию, Венгрию, Австрию в качестве артиллерийского разведчика. Два раза был контужен. После войны служил в летной части, а потом в родном селе работал в совхозе. Умер в 1994 году. Я, кстати, 9 Мая участвовал в шествии «Бессмертный полк» и нес портреты брата и отца.

Упорство и труд все перетрут

НЕЛЕГКАЯ судьба выпала и Александру. После смерти матери он остался жить с тетей и бабушкой. Тетя – без ноги, бабушка – старенькая. А на их попечении было еще два моих двоюродных брата. Поэтому в январе 1944-го ребят определили в детский дом в Белгороде. С благодарностью вспоминает Маслов те годы, ибо государство постоянно заботилось о детях. В местечке Свобода Курской области Александр успешно окончил ремесленное училище, получил специальность токаря 5-го разряда. В 1953 году его направили на практику в Горловку на машиностроительный завод, где остался работать. А через год вернулся на родину и устроился токарем на Шебекинский машиностроительный завод.

Потом – служба в армии. Впоследствии тяга к знаниям привела молодого человека в Днепродзержинский индустриальный техникум, который он окончил с красным дипломом. Направили его в Винницу на инструментальный завод. Там работал мастером, женился. Жанна была из Запорожья, и молодые решили переехать туда.

«Мотор Сич» – второй дом

– В ФЕВРАЛЕ 1966 года я начал трудовой путь на предпри­ятии «Моторостроитель», – о новом этапе своей жизни рассказывает Маслов. – Сначала токарем, потом – мастером, старшим мастером. Как-то руководство направило меня вывести из отстающих один из цехов, назначили заместителем начальника цеха по подготовке производства. В коллективе было несколько сотен человек. Плюс подразделения в нескольких точках города и области. По сути, два года дневал и ночевал на производстве, но задание выполнил.

Памятным для Александра Алексеевича стал период освоения новой техники – станков с программным управлением. Классного специалиста назначили заместителем начальника цеха по подготовке производства, и он уже отвечал за освоение новых станков всего цеха. Как и прежде, с ответственным поручением справился отлично. За это получил не только премию, но и первую награду – орден Трудовой Славы III степени. Позже за трудовые дела, активное рационализаторство и общественную работу добавились орден Трудовой Славы II степени, медали «За доблестный труд», звания «Почетный ветеран Украины», «Заслуженный моторостроитель»...

Не стареют душой ветераны

АЛЕКСАНДР Алексеевич давно подключился и к общественной работе. Еще в 70-х годах его избрали председателем совета мастеров предприятия, позже – руководителем совета трудового коллектива цеха № 41, там же он добросовестно выполнял обязанности председателя профсоюзного цехового комитета. А в 2003 году возглавил ветеранскую организацию АО «Мотор Сич». Вот уже более полувека приумножает он славу родного завода.

– Наше предприятие не сократило социальный пакет для ветеранов, а даже увеличило, – не без гордости отмечает Маслов. – О людях старшего поколения заботимся постоянно. В этом направлении прилагают большие усилия и администрация, и профком, и наша организация. А мне лично приятно сознавать, что мое дело продолжает сын Юрий, который стал начальником цеха, а невестка Ольга – инспектором по кадрам.



Запорожье.