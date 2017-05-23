23.05.2017

Скандал

Топ-темой украинских новостей в последние дни стал запрет указом президента крупнейших российских интернет-сервисов и социальных сетей. Что стоит за этим скандальным решением? Ответ попыталась найти «РГ».

Пробки и карты

СТОИТ заметить, разные представители власти по-своему объясняют решение президента.

«Недавно мы видели кибервойну, когда российские кибервойска пытались повлиять на результаты выборов по всей Европе, в США. Мы ожидаем, что это же они будут пытаться сделать в Украине», – объяснил президент, дав понять, что благодаря его указу планы Кремля сорваны.

В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов сказал, что «ВКонтакте» и «Одноклассники» не борются с антиукраинскими группами, пропагандирующими войну, насилие и сепаратизм, уточнив, что «российские спецслужбы есть и в Facebook».

А вот глава службы по вопросам информационной безопасности СНБО Украины Валентин Петров уверяет, что «Яндекс» поможет России в более эффективном наступлении на Украину.

«Сервисы «Яндекса», например, «Пробки», «Карты», «Навигатор» – это же информация, получаемая в режиме онлайн о состоянии путей, пропускной способности и загруженности всех дорог на территории Украины. Если надо планировать любое наступление, прорыв или какие-то другие действия, то лучшей ситуации и не придумаешь. Не нужны агентура, разведчики, даже спутники не нужны», – сказал Петров.

Дымовая завеса

В ТО же время стоит обратить внимание, что попытка власти оправдать блокировку интернет-сайтов деятельностью российских спецслужб не получила особой поддержки ни у экспертов, ни у пользователей в социальных сетях. Наиболее популярное объяснение, которое они предлагают: власть пытается отвлечь внимание общества от куда более серьезных вещей – например, от принятия крайне непопулярных решений вроде пенсионной реформы и продажи земли.

В этой связи уместно вспомнить, что в свое время резонанс, вызванный одиозным декоммунизационным законом, помог затмить скандал, разгоревшийся после обвинений в коррупции тогдашнего премьера Арсения Яценюка экс-главой Госфининспекции Николаем Гордиенко.

Еще одно объяснение – попытка власти удержать стремительный обвал рейтингов. По мнению директора Украинского института менеджмента и анализа политики Руслана Бортника, события 9 мая «разбалансировали идеальную картину мира в глазах власти».

– Решение по георгиевским ленточкам и соцсетям – это реверанс правым радикалам. Власть боится потерять поддержку правых и вынуждена заручиться их поддержкой. Кроме того, власти опасаются роста антимайданных настроений – большой потенциал этой тенденции показало 9 мая. В любом случае так удобно отвлекать внимание от тарифов, пенсионной реформы, земельной реформы. От коррупции, от ползучего повышения цен, в конце концов. Обратите внимание: уже давно никто не говорит ни о деле Насирова, ни о деле Мартыненко. Вбрасываешь раздражитель в общество – и тихонько считаешь деньги в углу, осваивая потоки, – подчеркнул политолог.

Впрочем, у самих правых радикалов не слишком много поводов радоваться запрету «ВКонтакте», поскольку практически каждая праворадикальная группировка Украины имеет свою страницу именно в этой социальной сети.

Правозащитники не согласны

ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, что указ президента появился буквально сразу после того, как на своей последней пресс-конференции Петр Порошенко заявил о беспрецедентном уровне свободы, который, по словам гаранта, установился сегодня в Украине.

Правда, международные правозащитные организации с такой оценкой не согласны.

– Для нас это неприемлемое вмешательство в свободу мнений и свободу прессы. Блокируется доступ к социальным сетям, которые важны для свободной работы СМИ. Потому что это не какие-нибудь соцсети – это самые крупные социальные сети русскоязычного пространства – «Одноклассники» и «ВКонтакте». Это тоже средства массовой информации, платформы для свободного выражения мнения. Потому что люди могут там общаться и обмениваться информацией. Это очень важно для информационной свободы. И поэтому мы осуждаем блокировку соцсетей – это наступление на свободу распространения информации и на свободу прессы, – заявил директор немецкого отделения влиятельной международной неправительственной организации «Репортеры без границ» Кристиан Мир.

Не менее жестко отреагировали в «HumanRightsWatch», организации, отслеживающей нарушения прав человека в различных сферах.

– Это еще один пример той легкости, с которой президент Порошенко неправомерно пытается контролировать публичное обсуждение в Украине. Петр Порошенко может попытаться оправдать этот последний шаг, но это циничное, политически ангажированное нападение на право на получение информации, затрагивающее миллионы украинцев и их личную и профессиональную жизнь», – заявила представитель организации в Украины Таня Купер.

В то же время не стоит обольщаться, что лишь реакция правозащитников сможет оказать серьезное влияние на украинскую власть и заставит отменить свое решение. За последние три года режим привык не обращать внимание на обвинения в нарушении прав человека и ущемлении свободы слова. Тем более что и в данном случае, при желании, можно усмотреть «руку Москвы», что наглядно продемонстрировал украинский журналист Виталий Портников.

«До того, как заняться Украиной, госпожа Купер работала в московском офисе организации [«HumanRightsWatch»]. Отличное место для вербовки, скажу я вам. И если госпожа Купер ее избежала, то это не означает, что агентами ФСБ не стали десятки ее коллег, которыми буквально нашпигованы всевозможные правозащитные организации», – написал Портников в своем блоге.



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.