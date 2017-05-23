23.05.2017

Сельские страдания

Когда мы говорим о страданиях сельхозпроизводителей (неурожай, болезни, коррупция), следует помнить, что в конечном итоге они отражаются и на потребителях.

Сады цвели и осыпались

ИЗ-ЗА резкого снижения температуры в мае потери урожая фруктов в Украине составят 50-60. Особенно пострадали вишни и черешни. Об этом заявил глава ассоциации «Укрсадпром» Дмитрий Крошка. По его словам, центральные и южные области Украины потеряли до 90 процентов ягод. При этом больше всех пострадали Киевская, Хмельницкая, Черкасская, Николаевская и Запорожская области.

Потери косточковых культур, (яблоки, груши) в целом по Украине составили 40 процентов. А в некоторых регионах урожай полностью пропал.

Непогода затронула и орехоплодные культуры, – пострадало почти 20 процентов по всей Украине.

Реальные убытки при этом подсчитать сложно. Ведь негативные последствия для украинского садоводства не ограничатся текущим годом, а будут ощущаться на протяжении нескольких сезонов.

Естественно, цены на ряд фруктовых ягод существенно вырастут. В комментарии информресурсу «Голос.ua» президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич заявил, что цены на вишню и черешню поднимутся от 30 до 100 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Впрочем, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что ситуация не столь критична. Просто аграрии склонны драматизировать ситуацию для обоснования высоких цен на фрукты.

Как бы то ни было, но покупателям придется раскошелиться. Президент Украналитцентра Александр Охрименко считает, что цены на клубнику и черешню в 2017 году будут в середине июня не ниже 40 гривен за килограмм. В прошлом году они составляли 25-30 гривен. На сливы, вишни и абрикосы цена вырастет на 20 процентов – до 50 гривен за килограмм, считает Охрименко.

Зараза на наши озимые

НО НЕ только майское похолодание нанесло селянам удар. Едва они успели порадоваться, что по результатам прошедшей зимы в Украине зафиксирован исторический минимум гибели озимых культур, как грянуло… потепление.

Резкое повышение температуры воздуха в начале апреля активизировало насекомых-вредителей на посевах озимых, сообщила Госпотребслужба. В частности, как отмечают эксперты, на озимых посевах стали развиваться хлебные блошки, пиявицы, злаковые тли, цикадки, которые уже повредили до 18 процентов будущего урожая.

Кроме того, по результатам лабораторных анализов посевов озимых растений на них обнаружен инфекционный запас возбудителей мучнистой росы, септориоза, гельминтоспориоза, корневых гнилей и других болезней. По мере роста посевов растения будут заражены этими болезнями. По оценке экспертов, болезнями заражена почти половина посевов.

Чем это грозит потребителю? За прошедший год цены только на социальные сорта белого и черного хлеба выросли на 1,3 гривны (15 процентов) и 1,7 гривны (17 процентов) до 12 и 11,7 гривны за килограмм соответственно.

Прикиньте, что будет в этом.

Борщу нашли замену

ДОЛГИЕ годы оценку колебаний цен делали на основе «борщового набора». Однако резко выросшие в этом году цены на все без исключения овощи (порой в два раза и более) дают неприглядную картину нашего благосостояния, хотя правительство старается уверить нас в обратном.

Поэтому руководство торговых сетей Украины решило заменить «индекс борща» на вареники с мясом и капустой при определении колебаний средней цены на продукты. Об этом сообщил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, а также один из инициаторов нововведения Алексей Дорошенко.

По его словам, «индекс борща» морально устарел и не отображает полностью картинку изменения цен, поскольку не включает в себя все основные продукты. Автор нового индекса описал рецепт, который ляжет в основу индекса: на семью из четырех человек для вареников нужно 300 граммов говядины, 300 граммов свинины, 30 граммов лука, 800 граммов муки, 400 миллилитров воды и одна чайная ложка соли и специи. Не забыта и сметана (хотя к вареникам с мясом или капустой больше подходит другая приправа).

Итак, с 1 ноября 2016 года, после того как правительство отказалось регулировать цены на продукты, «индекс вареника» вырос на 21 процент. Вареники с мясом подорожали на 15 процентов – с 61,5 гривны до 70,6 гривны за килограмм.

Однако это не предел. Сейчас не отстают от овощей и продукты животного происхождения. По словам Дорошенко, средняя цена на говядину в этом году приблизилась к 100 гривнам, а свинина стоит больше 80 гривен за килограмм. По сравнению с прошлым годом свинина подорожала на 22 процента, а говядина – на 20.

Кроме мяса, на 34 процента подорожало молоко, выросли цены на сливочное масло и сметану – на 34 и 37 процентов, а также на творог, вареную колбасу и курятину.

«На 20 апреля этого года, по данным Государственной службы статистики Украины, средняя цена на масло сливочное составляла 140,6 гривны за килограмм, на сыр – 90,2 гривны, говядину – 98 гривен, свинину – 80,2 гривны, сметану – 43,8 гривны, вареную колбасу – 64,4 гривны, курятину в тушке – 43,4 гривны, молоко – 16,6 гривны», – сообщил Дорошенко.

Заметьте, это «средняя температура по палате». В магазинах мы сталкиваемся с другими ценами.