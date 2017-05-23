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23.05.2017 Романсы о финансах Если верить бывшему главе Национального банка Украины Сергею Арбузову, киевская власть практически потеряла контроль над золотовалютными резервами страны. По его информации, Международный валютный фонд за долги забрал 75 процентов украинского золота. При этом государственный долг Украины вырос на 10 миллиардов долларов. НАПОМНИМ, что Сергей Геннадьевич возглавлял НБУ в 2010-2012 годах, а с 28 января по 27 февраля 2014 года (самые горячие деньки) был и.о. премьер-министра Украины. Так что его компетенция и источники информации сомнений не вызывают. Как сообщил Арбузов, «за три года ЗВР похудели на 15 тонн золота «плюс» 10 миллиардов долларов госдолга». По его словам, из 17,2 миллиарда долларов золотовалютного резерва Украины Киеву на самом деле принадлежат не более четырех миллиардов, и эта цифра продолжает снижаться. Всего же за три ближайших года предстоит выплатить более 20 миллиардов долга в долларах.

Эту информацию подтвердило и рейтинговое агентство Standard & Poors. По выводам его экспертов сходятся и сумма, и даты. Проявило озабоченность судьбой украинских долгов и международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P). Правда, оценки его экспертов, как это уже повелось на Западе, выглядят довольно противоречиво. С одной стороны, долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте держатся на уровне «B-/В». То есть прогноз по долгосрочным суверенным кредитным рейтингам стабильный. Как сообщил старший управляющий S&P по направлению суверенных и международных рейтингов Кристиан Эстерс, агентство не будет повышать суверенный рейтинг Украины в течение года.

В своем релизе S&P, комментируя рейтинги Украины на уровне «B-/В», отмечается, что «B-» отражает значительные долговые выплаты, которые предстоит сделать Украине, а также политические проблемы, которые могут замедлить темп реформ и блокаду неподконтрольных территорий на востоке. Размер долговых выплат, приравниваемый к 21 проценту ВВП Украины в 2017 году, стал основным «бременем» на рейтингах страны. Рейтинговое агентство S&P, также

Global Ratings оценивают выплаты Украиной основной суммы долга и процентов в указанных нами выше параметрах.



ПРИ этом агентство ожидает, что Украина полностью выполнит свои краткосрочные обязательства по суверенному долгу в 2017 году (по оценкам S&P стране предстоит выплатить 2,6 миллиарда долларов) и в 2018 году (еще 3,9 миллиарда). При этом учитываются средства официальных кредиторов плюс существующие резервы иностранной и национальной валюты НБУ. А главное, способность правительства привлекать финансирование на внутреннем и внешнем рынках(?) S&P также ожидает в этом году успешного размещения украинским правительством еврооблигаций, что позволит протестировать ситуацию на рынке.

В обзоре агентства отмечается, что выплаты обязательств в 2019 году в сумме 7,5 миллиарда долларов – главным образом основной суммы долга по суверенным еврооблигациям и выплаты международным финансовым институтам, включая один миллиард Агентству США по международному развитию (USAID), по-прежнему зависят от способности правительства проводить реформы, требуемые программой Международного валютного фонда.

При этом, если выплаты по долгам в 2017 и 2018 годах не вызывают в агентстве беспокойства, то уже в 2019 году могут возникнуть проблемы. Погасить сразу 7,5 миллиарда долларов без внешнего финансирования будет невозможно. И получить их негде. МВФ выделит средства только в том случае, если правительство будет проводить требуемые реформы, но даже в случае помощи МВФ необходимо будет рефинансировать часть долга с помощью международного рынка капитала.

Дело в том, что выгодно разместить бонды вряд ли удастся, сейчас доходность 3-летних государственных облигаций Украины составляет 15 процентов. То есть международное финансирование на общих основаниях обходится Киеву слишком дорого. Фактически при такой ставке и масштабном финансировании за счет новых облигаций платежи по долгу вырастут еще сильнее.

Придется вновь вспоминать «подвиги» госпожи американского подданства Наталии Яресько, бывшего министра финансов Украины, с ее способностью рефинансировать долги с помощью средств, привлекаемых на международных рынках. А это еще более увеличит непосильное долговое бремя.

Если в ближайшие два года чистые золотовалютные резервы Украины продолжат расти в таком же темпе, как сейчас, то в 2019 году правительству точно не хватит валюты.

Когда в 2015 году Яресько реструктуризировала украинские еврооблигации, была определенная эйфория, и казалось, что после этой реструктуризации будет экономический бум и чудо: зарубежные инвесторы завалят Украину валютой. Но этого не произошло…

Ожидать глобального роста экономики, который сможет обеспечить более значительный, чем сейчас, приток валюты в страну, не приходится. Нацбанк и МВФ прогнозируют, что по итогам 2017 года платежный баланс Украины будет дефицитным. Спорят лишь о размере этого дефицита.

Судя по поведению правительства Гройсмана, можно сделать вывод, что там не сильно переживают насчет будущих выплат. Или премьер уже знает, что не будет возглавлять Кабмин на момент внешних выплат, или морально готов к дефолту.

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