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Выступление Петра Порошенко в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы» под Киевом закончилось криками: «Ганьба!» и «Позор!». Об этом следует из появившегося в сети видео, автором которого является Ray TV.





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Главная / ДИСКУССИЯ / Когда иссякнет мировой источник насилия?

23.05.2017 Обличение В конце прошлого месяца американский политолог, экономист, в прошлом советник президента Рейгана Пол Крейг Робертс сделал громкое заявление, в котором назвал американское руководство правительством дебилов и военных преступников.

«СТАЛО стыдно быть американцем. Наша страна имеет четырех подряд президентов военных преступников. Клинтон – натовские бомбежки Югославии. Буш – вторжение в Афганистан и Ирак, воздушные атаки территории Пакистана и Йемена. Обама использовал НАТО для уничтожения Ливии и направил наемников для разрушения Сирии. Трамп атаковал Сирию, став военным преступников в самом начале правления.

Наряду с европейскими, канадскими и австралийскими вассалами Вашингтона, в этих военных преступлениях принимала участие ООН. Возможно, вместе с ЕС, США, Австралией и Канадой, к трибуналу по военным преступлениям должна быть привлечена и ООН.

Западная цивилизация, если это цивилизация вообще, является величайшим автором военных преступлений в истории человечества.

Эти военные преступления, совершенные четырьмя президентами США, привели к гибели и ранениям миллионов гражданских лиц. Сотни тысяч обездоленных беженцев, которые прибыли в Европу, Британию, США, Канаду и Австралию, принесли с собой только новые проблемы».



НО не прислушался глава Белого дома к справедливым обвинениям бывшего советника Рейгана. «18 мая в 16.30 так называемая международная коалиция совершила атаку на военный конвой сирийской армии на автотрассе Ан-Танф в сирийской пустыне, есть погибшие и потери в военной технике, – говорится в официальном заявление командования сирийской армии. – Это вопиющее нарушение международного права демонстрирует лживость заявлений международной коалиции о ее борьбе с терроризмом и подтверждает, вне всякого сомнения, тот факт, что США и проамериканские силы в регионе пытаются, напротив, остановить прогресс на этом направлении».

Далее в заявлении уточняется, что сирийская арабская армия борется с терроризмом на своей территории и имеет право определять ход операции против террористических организаций ИГИЛ и «Аль-Каида». «Сирийская арабская армия – это единственная сила, которая борется с терроризмом вместе с союзниками и друзьями, – уточняется в заявлении. – Сирийская арабская армия готова и далее выполнять свой долг в борьбе с ИГИЛ и «Джабхат Ан-Нусрой» и защищать свою территорию. Мы призываем не бояться попыток так называемой коалиции помешать нам».



ПО мнению объективных обозревателей, удары США в Сирии в одностороннем порядке должны быть объявлены в Совбезе ООН актом военной агрессии против независимого государства. Очередная атака сирийской армии совершена накануне завершающего раунда переговоров в Женеве и Астане по сирийскому урегулированию и ставит их под угрозу срыва, так как позволяет проамериканским ставленникам в конфликте менять свою позицию.

Соединенные Штаты дают понять, что не настроены на прекращение войны, им нужна не стабильность, а свержение президента Башара Асада, продолжение «цветной» революции, начало которой ими же и положено. Президент Трамп нацелен на продолжение политики доминирования США, которая опирается не на устав ООН, а на «американскую исключительность».



ИЗ столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда пришло новое подтверждение тому, что американская экономика – это экономика войны, без которой она неминуемо проседает.

Президент США Дональд Трамп, который отправился в свой первый на этом посту визит в Саудовскую Аравию, заключил с саудитами соглашение о поставке этому режиму вооружения на сумму в 109,7 миллиарда долларов(!)

«Президент только что завершил в Саудовской Аравии заключение крупнейшей сделки по поставке вооружения за всю историю США», – сообщил в минувшую субботу представитель Белого дома Шон Спайсер. «Это прекрасная новость для американских компаний и американских работников, которые получат рабочие места», – добавил он. Другого способа для своего развития в Штатах не представляют.

По сообщениям американских СМИ, цель этой сделки – усилить военный потенциал Саудовской Аравии. Соглашение предусматривает, в частности, поставку пакетных бомб, бронетехники, систем ПРО THAAD, боевых кораблей прибрежной зоны.

В свою очередь CNN со ссылкой на данные властей Саудовской Аравии сообщает, что Эр-Рияд также достиг договоренностей с американскими промышленными корпорациями, газовыми и нефтяными компаниями.



ОСОБОГО внимания заслуживает заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, касающееся переизбрания президентом Ирана Хасан Роухани. «Я надеюсь, что Роухани использует новый срок для того, чтобы разрушить сеть терроризма, созданную Ираном, и финансирование этой сети терроризма… Мы также надеемся, что он прекратит программу испытаний баллистических ракет», – сказал Тиллерсон на пресс-конференции в Эр-Рияде, которую транслировал в режиме телеконференции госдепартамент.

Руководитель ведомства, отвечающего за международную политику гегемона, прекрасно осведомленный, кто создает и поддерживает терроризм во всем мире, кто создал ИГИЛ, «Джабхат Ан-Нусру» и «Аль-Каиду» как иррегулярные армии США, с неприкрытой угрозой обучает уму-разуму руководителей других стран, обвиняя их в несовершенных ими преступлениях.

С первых шагов в столицах Ближнего Востока Трамп дал понять, что он прибыл туда для укрепления блока стран восточного НАТО.



«НАСИЛИЕ – это Америка. Америка – это насилие. Слабоумные либералы винят владельцев оружия, но источником насилия всегда является правительство. За счет налогоплательщиков правительство США творит насилие, – утверждает в завершение своего заявления Пол Крейг Робертс. – Только Китай и Россия спо­собны уничтожить США. Вместе они могут сделать Северную Америку непригодной для жизни до конца времен. Почему вашингтонские идиоты провоцируют мощные ядерные державы? Ответ: Вашингтон – это сборище дебилов, которые находятся за пределами реальности. Когда Сатана 2 (прим. МБР «Сармат») прилетит в Вашингтон, самая большая группа недоумков прекратит свое существование. И мир вздохнет с облегчением».

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