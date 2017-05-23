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23.05.2017 Цього року на Запоріжжі вдруге проведено конкурс на присудження обласної літературно-мистецької премії імені Петра Ребра, започаткованої облдержадміністрацією.

За повідомленням департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, цього року на премію подали свій творчий доробок 19 претендентів (торік – 9). Конкурсна комісія за підсумками обговорення творчих робіт визначила переможців 2017 року. Лауреатами обласної літературно-мистецької премії імені Петра Ребра стали:

у номінації «Літературні твори» – Пилип Юрик, член Національної спілки письменників України, за збірку гумористичних бувальщин «Де ти вештаєшся?»;

у номінації «Публіцистичні роботи» – Оксана Гладій, завідувач відділу ТВО радіопрограм філії ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Запорізька регіональна дирекція», за телепрограми циклу «Жива історія Запоріжжя. Петро Ребро»;

у номінації «Виконавська майстерність» – Анатолій Сердюк, заслужений працівник культури України, заслужений артист естрадного мистецтва України, композитор-пісняр, автор пісень на вірші Петра Ребра;

у номінації «Автор-початківець» – Віра Юрик (Середа), член Національної спілки журналістів України, за першу книжку «У царині дотепного слова».

Урочисте нагородження переможців конкурсу відбудеться 26 травня під час завершення обласного фестивалю «Поетичний травень». Кошти на виплату премії імені Петра Ребра виділено з обласного бюджету відповідно до Програми розвитку культури Запорізької області на 2013-2017 роки.

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